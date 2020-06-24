Salesforce首席数字化布道师：信任、数字化转型与价值观的价值

至顶网CIO与CTO频道 06月24日 编译：Vala Afshar身为企业技术巨头Salesforce公司首席数字化布道师，但他同时还拥有其他诸多职责与角色。作为在数字化转型、客户服务、市场营销、数字商务乃至社交媒体业务等方面最具份量的影响力领袖之一，Afshar最令人难忘的不只是他卓越的工作能力、同时也掺杂有自己伊朗难民的身份。这样的经历与表现不仅给全球各地的高管人士带来启发，同时也代表着一场意义深远的变革。

除了数字化布道师职务之外，他还在Twitter上拥有大量关注者，并通过DisrupTV每周定期发布精心制作的视频节目。面对COVID-19疫情的全面肆虐，Vala自然也有自己的观点希望表达。在此次访谈中，Vala分享了他关于疫情背景下的商业未来、以及如何培养有价值商业受众等问题的看法。

记者: 让我们先从当前世界形势说起——目前，人们普遍认为这个世界正朝着所谓“危机跳跃”这一新的常态迈进。作为一位天生就对未来拥有敏锐嗅觉的人，您认为其中有哪些重大变化将指引我们一步步前进？

Vala Afshar：与历史上的任何其他时期相比，我们当前面临的危机都确实更严重也更深远地冲击着整个社会秩序与经济体系。自2020年3月以来，美国爆发的这场健康危机已经导致11万5千多人死亡。而过去几个月中，高达4000万美国工人因经济危机的降临开始申请失业救济金——换句话说，我们每一个人身边都有那么几个无事可做的家庭成员或者朋友。接下来，种族危机的出现又不禁让我们陷入深思。另外，到这个十年末，地球上又将再增添超过20亿人口，世界人口总量将达到100亿之巨。目前的难题令我们汗颜，但作为第一代移民，我又有信心通过我们这一代人的力量把一切做得更好。未来最严酷的考验，将体现在水资源与粮食的短缺方面。最后，全球层面的领导力危机已经出现，分歧、谎言、无知的决策以及不必要的危险言论开始甚嚣尘上。

我们需要更深入地了解情况、我们需要行使更好的判断，我们需要拿出更友善、更开放且更包容的态度。“信任赤字”令人们陷入怀疑与猜忌。为了让个人与企业在“新的常态”下取得成功，我们必须将信任提升为最为核心的价值。信任的背后是品格（正直与仁慈）与能力（可靠且有能力）的结合。信任将定义你的文化，而文化又成就你的品牌。这场转变将从根本上推动透明、友善、慷慨、平等以及最重要的可信性提升到新的维度。

记者：刚刚您谈到的是自己对未来的期许，下面我们再回顾过去。很多人关心您作为伊朗难民一步步成长的故事，也希望了解您在加入Salesforce之前在同一家机构工作近20年的独特经历。这些生活经历给您带来了怎样的启示，您又如何将这些启示转化为处理当下工作的实际能力？

Afshar：当时我的父母、姐姐和我自己以难民的身份移民到了美国。为了把握住这来之不易的机会，我的父母每周七天无休、打两份工而且坚持了25年。结合这段经历，我们的体会就是只要努力工作、重视教育并且乐观积极，就没有什么能阻止大家实现目标。当然，对于一部分人来说，需要付出比其他人更多的努力。我之所以加入Salesforce，是因为我自己建立的公司从2003年开始就选择Salesforce作为销售与服务CRM平台，可以算是他们12年的老客户了。选择Salesforce，是因为我能感觉到没有哪家企业像他们那样愿意付出一切保证客户获得成功。我也喜欢Salesforce的企业文化，喜欢他们提出的四项核心价值——信任、客户成功、创新与平等。这些价值主张定义着我们的集体行为，我也坚信价值观中蕴藏的力量。

我们还认为，业务就是最大的变革平台。自2015年加入Salesforce以来，我对这家公司有着强烈的归属感。我深爱与我一起工作的同事，以及我为之服务的客户、合作伙伴与社区。团队不是因为一起工作才建立起来的，团队源自每位成员之间的相互信任、彼此关心与充分尊重。在25年的职业生涯中，我从未像现在这样快乐而充实。当然，我还有很多东西要学。如果我们内部员工都不热爱、不尊重自己的企业，更没法指望客户做到这一点。

记者：不知道您清不清楚，您的成长经历激励了众多企业高管，帮助他们逐渐摸索出提高行业形象并改进专业及个人价值创造力的途径。在您看来，有哪些最佳实践能帮助您培养出更有针对性的高质量业务受众？

Afshar：激励与操纵之间有着一条模糊但又明确的边界，而这条界线将由我们的意图决定。如果我们以教育、鼓舞与引导作为激励，而又不期望获得任何回报，那么受众将馈以信任及关注。作为企业领导者，我们需要保持这种引导力。而保持引导力的诀窍，就是不断引导。最好的老师，一定是终身学习的学生。因此，我们会使用各种平台（包括社交网络、每周文章与视频播客）建立起个人学习网络，并在学到新内容后分享给更多人。

企业领导者需要多付出、少索取。只有将自己的思维与探索新天地的开拓者们联系起来，才能实现共同成长。我遇到的每个人，对于某些事物的了解都远胜于我自己。所以大家必须把握住每一次思维碰撞的机会，并从各种才能及专业知识中学习。作为从业者——工程部副总裁、首席客户官与首席市场官——我有机会与各位高层业务主管联系，并分享自己在经营业务当中犯下的所有错误。没有什么专家能确切预测未来，所以我给各位企业领导者的建议是，以初学者的心态与其他开拓者保持联系，抱有开放、好奇、未知与中立的心态，根据需求创造价值进而重塑未来面貌。学习、质疑、重新学习、改变自己，这才是我们真正有机会获得的超能力。

记者：从举办梵蒂冈有史以来第一场黑客马拉松活动到出书，您的个人经历真的非常独特。这些丰富的经历又给您看待业务、文化与生活的方式带来了怎样的影响？

Afshar：为迷茫的人们提供独特的机会、勇于解决那些尚未解决的问题、不以资历作为唯一衡量标准、克服“冒名顶替综合症”并积极向敢于进取的人们伸出援手。只要我们能够长期不懈地按时、按预算交付高质量的工作，那么即使缺乏某些经验或者专业知识，也完全有机会管理更大、更具挑战性的项目。当然，这种突如其来的考验会令人恐惧，但我建议大家直面压力。成长之路中的每一座里程碑，都建立在这样的自我突破之上。

我最喜欢的名言来自Eleanor Roosevelt：“每天做一件让你感到恐惧的事情。”作为一个性格内向且腼腆的人，我经常会面对那些让我感到恐惧的工作。幸运的是，在人生的大部分时间里，我的身边总有一批坚定的真理支持者，他们也给了我尝试新鲜事物的勇气。充满爱心的家庭、好朋友以及同事（包括导师与赞助商），都是我们拼搏道路上的助力。另外，请保持谦虚、友善、亲和与奉献的美德。索取者也许得到的更多，但奉献者总能赢来内心的富足。

记者：“数字化转型”让人感觉既真实又有些虚无飘渺。您经常谈起这个话题，但它似乎又有着过度炒作的风险。对您来说，特别是结合企业内部与外部生态，数字化转型究竟意味着什么？

Afshar：数字化转型的真正力量，源自以技术与信息为基础快速创造价值的能力。而这种价值创造能力，又源于成熟自主的自动化高级数据工作流程。只有在描述性、诊断性、预测性以及最终规范性等各个环节中都能贯彻成熟分析机制的企业，才能让自己牢牢占据数字经济时代下的一席之地。数字化转型强调的是组织必须能够快速了解基本事实，特别是关于各利益相关方（客户、合作伙伴、员工、社区等）的基本事实。只有这样，企业才能增强自身需求预测能力，并抢先一步设法满足这些需求。

在新时代的商业社会中，速度、大规模个性化与智能方案已经成为决定企业成败的关键。数字化转型的意义并不在于向旧流程中添加新技术，而是单纯强调业务体系的执行速度与可扩展能力。数字化转型要求我们发明新的流程、新的变更管理范式、新的组织结构、新的人才招募与保留制度、新的业务模式与收入流、新的合作伙伴生态系统以及最终建立起在新兴技术（包括机器学习、语音技术、分布式分类账以及物联网等）综合强化之下更具集成度、可扩展性及适应性的全新平台。

例如，我坚信人工智能将成为推动企业发展的新力量。我相信在未来，企业将在机器人与人类员工的共同驱动下实现自主运营。数字化转型是一项艰苦的工作，接下来的每一项业务都可以说是技术业务。至于最终的胜出者，我相信他们一定能够建立起更强大的文化、人员、流程、策略、牢固的合作伙伴关系以及令人称道的技术成果。