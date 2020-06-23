你的IT团队准备好了接受新冠疫情第二阶段压测吗？

至顶网CIO与CTO频道 06月23日 编译：第一阶段压力测试结束了。美国大多数知识工作者十周前被迫从公司的办公室搬到家里办公桌、厨房的桌子和地下工作台上。IT（信息技术）团队忙着响应新的居家工作，开发了用于配置家庭设备的新程序及部署了新的协作工具，还加强了他们的VPN（虚拟私人网络），同时也重新设计了服务台支持程序。其他团队的成员也对面向客户的网站和后台系统进行了紧急更改，目的是适应新的定价、计费、退订和产品退货政策。一些IT团队通过了压力测试，表现出色，有一些团队没及格，也有一些团队则勉强及格。

Covid-19（2019冠状病毒）危机要真正得到解决只能等到在国家及全球范围内部署有效疫苗以后。没有人可以预测要等到什么时候。尽管许多IT供应商声称我们会有一套“新常态”工作实践，但危机的第二阶段可能比第一阶段更加混乱和令人困惑。各方都在制定计划重开办公室和恢复工作、重开课堂教学及重新开始零售贸易活动，但在美国这些计划是由各个城市、县和州各自制定的。在接下来的几个季度里并无正常可言，谁也不知道大家会被要求怎么做、必须怎么做以及自己愿意怎么做。

笔者在之前的一篇文章里讨论过许多公司在响应第一阶段时遇到的业务问题。此文旨在提醒IT主管反思团队在过去几个月里的表现并考虑一下自己的团队是否为第二阶段做好了充分准备。如果说第一阶段是百米冲刺，那么第二阶段就是一场马拉松赛。IT团队在第一阶段产生的肾上腺素激增无以维持第二阶段的绩效。要为即将到来的马拉松比赛做好准备，领导者应该回答以下几个问题。

我们有合适的技能吗？

第一阶段对我们团队有一定的要求，这些要求是不是揭示了未来12-18个月所需技能的重大差距？少数关键人员需要完成某些工作，是否存在关键带宽约束迫使我们依靠这些少数人呢？这些问题需要在广泛的范围内提出。这些问题不仅适用于技术技能，也适用于管理IT财务、项目、供应商和业务合作伙伴所需的专业技能。

我们在说正确的事情吗？

时下公司面临的挑战和机遇并无常态可言，而自己的团队是否本能地退回到了日常活动舒适区了呢？那些用于确定业务项目优先级、响应应用程序增强请求和解决生产支持问题的传统流程是否在第二阶段里仍然合适呢？ IT团队总是在试图取悦于公司里许多不同的支持者。他们经常过度投入但表现欠佳。是否需要建立新的流程序确保团队能够专注于第二阶段里公司所面临的最重要的策略问题呢？

我们是否专注于业务成果，而不仅仅是运营指标？

团队生产力并非处决于一天或一周里消耗、交换及完成或创建了Zoom时间、Slack消息、Jira任务和Box文件夹数量。IT里还有无数其他指标，例如服务台做完了的工单数、解决了的生产支持问题、过剩的服务器容量、网络延迟和成功抑制的信息安全攻击等等，其实这些替代指标也不能很好地衡量IT有效性。在接下来的几个月里，团队成员对工作安全性的担忧将上升，而在团队成员的真正生存取决于交付切实的业务成果时，他们可能会试图对活动指标的过度依赖来证明自己的存在。

我们有正确的领导力吗？

在第二阶段里，IT领导者将面临着双重困境，一方面需要维持最高员工生产力水平，另一方面又要维持团队工作的产品质量。大多数领导者在第一阶段里都是依靠持续的沟通对团队进行管理。Slack、Zoom、Teams或Gmail等工具可以进行持续的交互，这对于保持单个团队成员的注意力并为他们的工作安全提供某种程度的情感保证方面可能是有用的，但在某种程度上，这种交互越了界，成了直白的微管理。微管理是新的癌症，会降低生产力及破坏创造力。微管理不可能在即将到来的马拉松赛里成为确保团队表现的可持续手段。微管理无论出现在何处，都应积极予以消除。

IT领导者在第二阶段里还需要积极防范IT部落习气。大多数IT组织其实都是一个拥有各种独特技术技能的部落集合。在第一阶段里，这些部落里的成员会与其他技术部落的同伴进行互动，部落之间也趋向于专注于日常交流。若无多个IT团队的支持，主要业务计划很少可以取得成功。在第二阶段里，各IT团队需要采取具战略意义的业务计划，加强部落间的沟通是非常重要的。

最后，IT领导者需要积极管理那些在第一阶段里未能达到期望的团队成员的绩效。在当前的财务状况下，每位员工都很重要，对于那些未能履行职责或影响了其他员工生产力的人，相应的容忍度应该是很小的。许多领导者担心解雇会触发团队内部的工作安全问题，但在许多情况下，情况恰恰相反。有些员工要同时应付工作责任、养育子女和财务问题，他们可能不会公开批评同事的表现。但是，在他们无需弥补别人的过失时，他们自己的动力和生产力很可能会增加。

到了照镜子的时候了

IT主管实际上应该常常回答上面列出的几个问题。而当前情况之所以独特是因为在危机的第一阶段里IT团队承受了不少压力，压力可能凸显了上述一个或多个领域的缺陷。对以上几项的评估十分紧迫，原因是在第一阶段未能解决的明显组织绩效问题很可能是治愈第二阶段里团队失败或不作为的良方。

不存在“新常态”。在可预见的未来这一段时间里会出现一系列“下一个常态”，这些下一个常态会比我们在过去几个月里的集体经验更加难以预测，我们要承受的压力更大。务必现在就行动起来，应对以上列出的各个问题，如此我们还有机会在即将到来的马拉松赛里取得胜利！