区块链服务网络（BSN） 云上的效益释放

互联网实现了信息的制造和传递，却没有实现价值和信用的转移。区块链则是一套以几乎无法伪造或篡改的方式构建的数据存储数学架构，可用于存储各类有价值数据。

至顶网CIO与CTO频道 06月04日 人物访谈（文/王聪彬）：互联网实现了信息的制造和传递，却没有实现价值和信用的转移。区块链则是一套以几乎无法伪造或篡改的方式构建的数据存储数学架构，可用于存储各类有价值数据。

最近区块链作为“新基建”信息基础设施的重要组成部分之一，受到了诸多关注。国家信息中心信息化和产业发展部主任、区块链服务网络发展联盟理事长、国家信息中心智慧城市发展研究中心主任单志广表示，区块链正成为整个社会治理体系和治理能力现代化的一个非常重要的技术支撑。

国家信息中心信息化和产业发展部主任、区块链服务网络发展联盟理事长、国家信息中心智慧城市发展研究中心主任单志广

近些年，国家信息中心智慧城市发展研究中心在智慧城市、数字经济等领域开展顶层设计、政策研究、产业规划等相关研究工作的过程中发现，数据的可信性问题非常突出，而区块链技术与多种成熟技术的结合形成了一种新的数据治理体系和管理能力。

所以，一方面为贯彻落实我国关于“加快推动区块链技术和产业创新发展”的部署要求，一方面以智慧城市和数字经济为切入点，国家信息中心与中国移动、中国银联等单位共同开展了区块链服务网络（Blockchain-based Service Network，以下简称BSN）的顶层设计与研发。

BSN是一个基于联盟链技术和共识信任机制的全球性基础设施网络，2019年10月15日BSN正式启动内部测试，2020年4月25日BSN正式商用，以互联网思维，通过面向全球的公共基础设施极大的降低了区块链应用的开发、部署、运维、互通和监管成本。

多方参与构筑

BSN是以联盟形式构建，由国家信息中心、中国银联、中国移动设计院、中国移动政企分公司、中移金融科技和北京红枣科技六家单位共同发起。其中，国家信息中心进行顶层规划，中国银联和中国移动运用相关区块链技术及已有网络资源和数据中心进行自主研发并部署，北京红枣科技负责运维。

中国移动设计院数字经济技术推进组组长、区块链服务网络发展联盟秘书长谭敏表示，BSN的建设初期主要倾向于在中国境内建设面向数字经济和智慧城市的基础设施。而且区块链技术符合信息化革命的进程，通过改变信息的存储方式和传输方式，可以进一步提高生产力的发展，推动整个社会的进步。

中国移动设计院数字经济技术推进组组长、区块链服务网络发展联盟秘书长谭敏

BSN以“1基1核6跨7性”为顶层设计思想，1基：以联盟链架构为基础；1核：以支撑智慧城市和数字经济为核心；6跨：跨云服务、跨门户、跨底层架构、跨公网、跨地域、跨机构；7性：开放性、公用性、扩展性、开源性、多门户性、低成本性和自主性。

这就意味着BSN是一个具有可扩展性，面向全球的公共基础设施。单志广指出，BSN的核心目的是降低许可链（联盟链和私有链）的开发、部署、运维、互通和监管成本，主要基于联盟链架构服务于工业和企业级应用。

目前，BSN已建成128个公共城市节点，其中海外节点8个，囊括了中国移动、中国电信、中国联通、百度云、AWS、MicrosoftAzure、谷歌云等主流云服务商，打造了全球性区块链底层公共基础设施网络，并通过建立五级安全机制确保全网全链数据安全。

BSN通过融合各种区块链的技术，为开发者提供了一站式的区块链应用开发和部署环境。BSN具备三大优势，第一、理念上，由国家相关机构，按照国家战略需求推动，各方参与的公共基础设施项目；第二、定位上，BSN参照互联网理念进行设计，关注通用性、大众性和方便性；第三、成本价格具备竞争力，促进区块链产业发展。

相比于云服务商提供的区块链服务，BSN在开发、部署、运维、互通、监管等层面都有所区别。

开发：不需要懂区块链编程语言，不需要聘请专业区块链开发人员；

部署：每个虚拟机可管理超过40个应用合理调配，让资源得到充分使用；

运维：统一运维机制，在网关以内的系统，不需要开发者进行任何维护；

互通：统一的密钥体系，通过授权链与链的数据即可互通，并相互调用；

监管：监管部门可以进行一站式监管。

一键跨云部署

BSN的一个突出特点就是跨底层架构，现在市面上有多个区块链框架，目前80%至90%的联盟链应用都使用Fabric，BSN则支持Hyperledger、Fabric、Fisco Bcos、XuperChain等框架，未来也将持续增加主流联盟链框架。

适配多个框架并不意味着孤岛的形成，BSN有着统一的底层框架适配标准，包括CA管理、API等。BSN的互通成本基本为零，北京红枣科技有限公司总经理何亦凡介绍了两种架构互通机制，第一、网关链外应用互通；第二、BSN链内互通，将在下半年公测。

北京红枣科技有限公司总经理何亦凡

同时，云作为BSN的资源基础，实现了跨云平台的资源整合。因为区块链是一个多方协作的应用，链接各个记账节点，进行数据读取和智能合约处理，所以这也就要求BSN可以在不同的云上进行部署，让应用更加灵活。

何亦凡也介绍了BSN城市节点概念，即一个资源池，例如AWS宁夏区域部署了城市节点，代表AWS宁夏区域的部分资源进入到BSN的资源池内，每一个城市节点就是一个区块链运行环境资源池，资源池可以根据业务进行扩充。

单志广看到，AWS是目前所有城市节点部署云服务中工具最好用、适配性最好、成本适宜的，所以BSN优先选择了与AWS合作，预计未来绝大多数海外节点也将在AWS部署。

谭敏说道，在推动云服务城市节点的过程中，AWS的对接最为顺畅，而且BSN和AWS的理念一致，都希望通过技术和创新推动生产力的提升，进而推动整个社会的进步。

当然，云服务商的服务也是多种多样，例如AWS就提供了多种计算实例和存储服务，BSN则不需要用户去选择，通过将不同的云服务进行整合，提供标准化的云服务，同时针对一些特殊需求也会提供特殊服务，例如部署在AWS上三个相距较远的节点时，也会直接调用AWS的内部网络，提高效率。

在BSN上发布一个应用，并进行部署、管理整个过程非常简单，开发者通过任意一个门户，选择一个框架，选择记账节点，选择城市节点，这就完成了在云上搭建记账节点，整个过程不超过20分钟，之后开发者就可以在其上形成自己的链。

如果没有BSN，不仅成本高，在不同的环境中都要去进行搭建和部署，BSN进一步降低了技术使用门槛和成本门槛，通过统一的控制台就可以一键在多个云上进行部署。

目前使用BSN的用户有个人也有企业，需求也是各不相同，预计今年BSN也将会推出官方指定产品体系，包括像存证、电子合同、溯源等，用户可以在BSN上直接找到适合的产品进行部署。

有了BSN，下一步就是要用好BSN，BSN联盟正在推动的面向359个地市的“助力创新创业BSN大讲堂”，进一步推进区块链的普及和应用。同时BSN也是对未来数字经济发展需求的一种赋能，在链上支撑各种产业的发展，实现从云计算基础设施到行业场景的效益释放。