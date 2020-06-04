Facebook CIO及其他多位技术领导者谈远程办公与安全复工

企业要如何支持正在远程办公的民众？又该拿出怎样的政策与技术方案，才能帮助员工更安全地重返办公室与工厂？回答这些问题，已经成为各位CIO们面对COVID-19威胁时需要承担的首要责任。

至顶网CIO与CTO频道 06月04日 编译：企业要如何支持正在远程办公的民众？又该拿出怎样的政策与技术方案，才能帮助员工更安全地重返办公室与工厂？回答这些问题，已经成为各位CIO们面对COVID-19威胁时需要承担的首要责任。

围绕这一话题，《福布斯》最近与三位顶级企业技术领导者展开了视频研讨，他们分别是：Facebook公司CIO Atish Banerjea，他领导着社交媒体巨头的企业工程团队；信息管理与存储厂商Iron Mountain的CIO Kim Anstett；以及负责从废弃物中收集并处理可回收材料/可再生能源发电等事务的Waste Management公司首席数字官Nikolaj Sjoqvist。

对话的核心主题，是在远程工作人员需要与企业保持紧密联系这一基本诉求之下，如何满足进一步创新的迫切需求。而就在几天之后，Facebook CEO Mark Zuckerberg公开发言，表示到2030年预计该公司将有半数员工选择长期居家办公。Banerjea的团队已经开发出在线知识库，帮助新员工们快速适应远程办公制度并轻松获取处理工作所需要的信息。另外，Facebook方面还在探索进一步提升远程视频会议临场体验的方法。

高管们还一直与人力资源部门的同事们开展合作，希望以更高效的方式甄别哪些求职者更适合远程办公。Iron Mountain公司的Anstett带领团队通过敏捷开发策略打造出人力资源仪表板，用于监控员工情绪以及COVID-19会在哪些方面对员工的工作时间造成影响。照以往的情况看，这类项目往往需要几个月才能完成；但这一次，仪表板在数周之内就已经正式上线。

在管理企业逐步复工方面，保障员工安全无疑是重中之重。Waste Management公司的Sjoqvist表示，他的团队正在与内部设施部门紧密合作，确保能够全面贯彻社交隔离要求。与Iron Mountain及Facebook一样，Waste Management方面也在研究可保证员工健康安全的建筑物内部导流技术，例如在会议室中部署摄像头以监视人群聚集情况。

研讨中的第四个主题，是在商业形势发生巨大变化时如何应对可能大规模出现的职业倦怠风险。领导者们表示，这个问题比以往任何时候都更加重要。企业必须明确事务优先级、与员工更频繁地进行交流，并寻找一切机会利用好这段非常时期。如今，家庭团聚与好友闲谈已经没有任何门槛，人们不再需要经历漫长的路途才能彼此交流。正如Facebook公司的Banerjea在研讨中所说，“保持距离反而让我们走得更近。”