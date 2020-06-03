调查：多数CIO预计疫情之后将出现U型复苏

这是来自Enterprise Technology Research (ETR)最新调查数据的一项关键发现，特别是其中有44％的IT高管认为，2020年将主要呈现下滑态势，明年逐渐恢复增长，但是复苏形式是很复杂的，因行业而异。

至顶网CIO与CTO频道 06月03日 编译：

眼下，大多数CIO都希望能走出COVID-19大流行带来的影响，恢复U形增长。

这是来自Enterprise Technology Research (ETR)最新调查数据的一项关键发现，特别是其中有44％的IT高管认为，2020年将主要呈现下滑态势，明年逐渐恢复增长，但是复苏形式是很复杂的，因行业而异。

CIO如何看待复苏

这项调查是在5月进行的，下图显示了受访者对调查问题的回复：

尽管大多数CIO和IT高管都表示，他们预计会出现U型曲线的复苏，但也有很大一部分（30％）受访者更乐观一些，具体来说，有14％的受访者预计，收入的下滑幅度不会那么大，而且2020年下半年会出现快速反弹，另有16％的人预计疫情过后收入会出现快速增长。

COVID-19大流行并没有给所有企业带来冲击，反而让一些企业从中受益，例如那些拥有云解决方案、年度经常性收入模式和远程工作解决方案的企业。

ETR研究负责人Sagar Kadakia更详细地解释了这个数据的一些背景假设。例如，那些预期复苏更快的CIO是基于以下两个因素的：

- 出现再次封锁的可能性不大

- 疫苗将在年中到位

注意：这次我们仍然预计2020年IT支出相比2019年大约减少5％。

情况因行业而异

正如预期的，复苏的情况是各不相同的，因行业而异的。

我们一直在提“分化的市场”这个概念——这确实是从技术和公司的角度来看的。上图以行业划分，情况一目了然。

值得注意的是，IT/电信和零售/消费者是目前形势最有利的行业，预测出现L型复苏曲线的受访者比例较低。例如在IT/电信公司中，V形（深蓝色）、U形（浅蓝色）和加速（蓝绿色）总共占到了77％的比例。零售/消费者略低一些，为66％，但比其他一些领域高——也许是因为零售业被压抑的需求——抵消了两位数的失业率。

不利的一面是，航空和教育行业预计L形复苏（粉红色）分别提高了36％和25％。

不过归根结底，情况可能不像之前想像得那么可怕，基于那些可能的或者可能不会实现的假设，总体上仍然好坏参半。因此，很多公司在过去这个财季都没有发布指引。

CIO预计：IT支出优先事项将发生永久性的变化

尽管如下图显示的，仍然存在不确定性因素，但CIO们似乎非常肯定，COVID-19将导致预算优先级发生变化。21世纪20年代将呈现一种“新非常态”。

我们已经看到，Twitter等科技企业宣布将无限期延长在家办公或者远程办公模式。有CIO表示，他们正在抛弃传统的多协议标签交换（MPLS）网络。有CIO甚至说：“我不想要数据中心了，”但他做不到。有人则出，针对远程设备和员工的安全性，将是一个永久性的、日益重要的优先事项。

绝大多数（92％）的CIO认为，IT支出优先事项将发生永久性的变化，以支持远程办公。Kadakia解释说，生产力水平是相当不错的，实际上很多企业已经做好了充分的准备，能够为远程办公提供支持。

不确定性仍然存在

这里有两个前提假设：1）新冠病毒大流行不会再回到需要封城的水平。相反，可能会出现一些热点，但CIO希望能够防范后续爆发。2）一定会有能够应对新冠病毒的疫苗和治疗药物。

还要补充的是，许多企业认为年轻消费者群体将有助于推动经济增长，我们预计到今年秋季就进行更好更快地检验这一点，以此支持经济的复苏。

但总的来说，我们都认同，今年剩下的时间里业绩表现将是比较温和的，到2021年将恢复增长。