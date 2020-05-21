云助中小企业快速构建多流量通路数字化门户

除了在特殊时期企业需要积极调整自身对市场、业务的敏感度与决策力外，更多的需要有一套能随时应对企业业务变化、为企业业务推广传播提供有效支持、帮企业连接多条传播通路的数字化支撑体系，而云在中小企业建设智能门户的过程中也充当了重要的角色。

至顶网CIO与CTO频道 05月21日 人物访谈（文/王聪彬）：很多工厂、公司、门店都因为疫情不得不停工停产，企业也纷纷因环境的变化，开始进行业务方向、业务模式、业务路径的转型。

当前众多企业加大了网络营销推广的力度，像零售行业企业加强了电商平台的建设和推广曝光，甚至一些企业开启了直播带货模式，也有一些企业，快速调整了生产或产品、服务方向，推出了疫情期间的特供产品。

百度智能云网站与企业应用生态产品负责人张建表示，除了在特殊时期企业需要积极调整自身对市场、业务的敏感度与决策力外，更多的需要有一套能随时应对企业业务变化、为企业业务推广传播提供有效支持、帮企业连接多条传播通路的数字化支撑体系，而云在中小企业建设智能门户的过程中也充当了重要的角色。

云提升中小企业竞争力

在市场中，中小企业虽是一个弱势群体，但也是一个庞大的群体。根据市场监管总局和工业信息化部发布的信息，目前全国企业数量已经达到了3858万，而且每年新增企业数量都在逐年递增，2019年新增企业超过730万，其中99%以上的企业都是中小或小微企业。

张建表示，中小企业在中国经济发展中扮演着很重要的角色，其带来了50%以上的税收贡献、60%以上的GDP、70%以上的技术成果、80%以上的劳动力就业。

但是另一个惊人的事实是，大部分企业生存期限只有3年，甚至更短！这是为什么？因为很多中小、小微企业容易在市场竞争中淘汰，无法满足生存与持续发展的诉求，相比大企业或生存环境好的企业来说，如何能够持续是实现业务拓展及客户转化，继而带来可观的利润收入，是维持生存的关键。

当前从国家政策到市场环境，中小企业的从商环境也逐步得到改善，但随之而来的还有更激烈的市场竞争，尤其是移动互联网和云计算大潮下，新型市场玩法、营销策略以及一些平台和工具的层出不穷，更增加了市场的分化。

而云最大的特性就是提升业务灵活度、降低企业IT资产投资和运维成本，云可以带来的企业业务变革升级的推动力。当然在使用场景上，不同的企业还有一些差异，对于大企业，可能用的最多而且收益更高的是云上资产，即IaaS、PaaS类型的云产品，对于中小企业，可能更多的是SaaS类型产品。

智能门户为中小企业连接客户

针对中小企业面临的问题，百度智能云提供了一套面向中小企业的产品服务矩阵，分为域名服务、证书服务、应用托管、Web服务、企业应用五个大类，包括了域名注册、交易、SSL证书、BCH云主机、云开发、应用引擎、智能门户、营销页、百邮企业邮箱、百发EDM邮件推广和即将推出的百客CRM与速搭低代码开发平台等产品服务。

张建表示，中小企业的几类产品服务看似简单，实际上却贯穿了企业从构建互联网品牌到将品牌推向市场、构建销售平台与业务上云、建立用户连接、沉淀运营用户以及精细化管理多个阶段。同时基于云市场这一生态平台，我们还将几千款不同场景的第三方精品企业服务引入给广大企业。

从PC到APP再到小程序，企业的入口在逐渐地变化，百度智能门户AIPage是一款智能化构建PC、H5、小程序等多终端企业门户的SaaS应用产品，为企业打造一个属于自己的具备多种流量通路与用户接入能力的数字化门户，而且整个过程简单，采用可视化方式，不需要技术，不需要专业运营，帮助企业带来真正的营销、获客效果。

百度智能门户AIPage目前支持构建PC网站、H5手机网站、百度智能小程序、微信小程序以及支付宝小程序五个终端流量通路。

张建表示，互联网PC时代虽然目前还属于主流流量，但现在红利已经逝去，随后移动APP大量涌现，但APP的特性并不适合普通企业独立构建和发布，更适合互联网公司运营，所以这段时期其实并没有多少流量红利能分给广大中小企业，随后而来的就是小程序这一典型的私域流量时代的到来。

目前数字营销流量已经从PC、APP向小程序聚集，百度智能小程序的月活用户已经达到5亿，越来越多的用户正接入小程序，享受平台各种小程序优先策略所带来的流量红利。百度智能小程序让过去网站场景只是给予用户展现、吸引用户购买等行动的单次曝光与转化，转化成基于百度智能小程序多次触达、多次递进转化的强沉浸、高粘性的闭环体验，提升用户转化效果。

随着主流流量通路的不断涌现，百度智能云还会拓展更多的端构建能力，真正从每个端的流量通路上能给企业带来用户，带来商业机会。

智能门户三大特性

百度智能门户AIPage在产品功能上具有更懂AI、更懂云、更懂营销三大产品特性：

更懂AI

智能排版：支持风格智能生成/移动自动适配、可视化设计，所见即所得；

智能抓取：可快速复制原站页面内容帮助客户迁移升级老站点；

智能创作：借助百度大脑智能写作和VideoWorks视频合成，实现内容智能生产；

智能客服：依靠百度强大的智能对话引擎，线上媲美真人客服的会话机器人，实现自动接待；

更多智能组件：基于百度大脑将陆续集成图像、语音等多种智能化组件能力。

更懂云

高可靠架构支持：借助智能云超大规模计算集群与T级安全防护网络，服务更安心；

百度同源网络：和Baidu.com机房与CDN网络同源，实现更快体验，访问更省心；

内地/香港双机房：独创内地+香港双机房节点部署，结合APP快速备案，发布更贴心；

支持独立部署：支持通过百度智能云BCC云服务器进行站点独立部署，使用更放心。

更懂营销

智能关键词：据根据百度搜索引擎数据，智能化为页面、文章、产品、商品匹配和添加SEO关键词，更精准地对应用户的搜索内容；

SEO诊断：设计器中内嵌页面SEO分析和诊断功能，在制作过程中及时发现不足之处，让网页结构更符合SEO规范，对各大搜索引擎更友好；

SEO报表：后台集成SEO报表功能，展示百度收录情况、收录趋势及站点内的关键词排名情况，助您轻松掌握站点的搜索收录情况；

极速收录：天然对接百度搜索引擎内部接口，实时向搜索爬虫主动推送网站内容及数据，最快可实现秒级热收录，上搜推广快人一步；

百度网保计划：企业用户专享“百度网民权益保障计划”，百度搜索结果中呈现网页时后方含带“保”标，搜索企业全称时出现企业基本信誉信息；

全静态生成：区别于传统全动态和伪静态页面，整站采用全静态生成技术，同时创建MIP化的内容页，更利于搜索引擎的抓取和收录；

源层渗透优化：内核、框架、脚本、图文多个层级渗透式优化，实时同步搜索引擎算法并更新，智能适应，让您的网站排名稳定无忧；

MIP加速：应用最新的百度移动加速方案，将站点内关键页面自动生成MIP页面，实现百度移动搜索结果中瞬间打开您的网页，并提高SEO评分；

小程序接入搜索结果：通过Web化和sitemap方式，让搜索爬虫抓取小程序，用户在搜索结果中访问时映射打开对应的小程序页面；

小程序接入信息流：小程序的文章、产品、商品数据全面接入信息流，内容会通过百度APP的内容推荐算法引擎展现给感兴趣的客户。

除了三大特性外，百度智能门户AIPage还拥有包括多站点独立发布与收录、多线路发布及选择性访问、终端数据互通、多国语言、会员注册/登录、用户互动、访问权限控制、自定义开发等功能特性。

在具体使用上，百度智能门户AIPage在2019年6月推向市场，目前已有将近15万的客户，主要的行业覆盖在工业、餐饮、外贸等行业。

张建也举出了若谷草堂的案例，若谷草堂是一家餐饮加盟企业，通过使用百度智能门户AIPage进行了网站整体改版，以及SEO和网站小程序诊断功能，让网站排名快速上升，招商效果大幅增加，流量翻了17倍，从原来无线索发展到200多条有效线索，疫情期间线上官网平台成为主要渠道，节约了50万的获客成本。

更多产品支撑中小企业

百度智能云还拥有丰富的产品和服务全面帮助中小企业，云作为基础资源，可以帮助企业构建更可靠、高弹性的服务支撑体系。针对中小企业运维和投入的特点，百度智能云提供了云虚拟主机BCH。

张建表示，云虚拟主机BCH可以帮助企业实现更高效能、更高安全的web应用发布，尤其是一些高利润行业或严重依赖线上服务的网站，比如电商平台需要有可靠的网络安全保障和更快的访问速度。

同时，云虚拟主机BCH也在几个层面进行了升级，网络上支持IPv6和http2.0，内核升级到更稳定的版本，安全层面大幅提升，为中小企业开展业务保驾护航。

当然，互联网一直存在着很多安全问题，这也是企业门户的隐形隐患。张建表示，全网半数以上的网站处于中危、高危，大量虚假、伪冒网站充斥网络，安全问题早已不只是大型企业的事。百度智能云为中小企业提供了Baidu Trust SSL证书，其是一款百度自有品牌的、申请速度更快、安全服务更有保障的SSL证书产品。

Baidu Trust SSL证书支持DV/OV/EV/多域名/泛域名全系证书、100% 主流浏览器兼容、100% 移动端浏览器兼容、100%服务器可以部署、最强SHA2 & ECC加密算法RSA 2048/3072/4096 & ECC、中文支持友好度高，可显示中文企业信息，支持中文域名签发。同时购买Baidu Trust SSL证书可以获得“百度网民权益保障计划”专属认证标识。

总结

中小企业获客、创收是永恒的需求，未来也将会向着越来越精准、综合成本越来越优发展。同时中小企业需要结合更多的流量通路、营销通路以及后向更强的业务管理能力。尤其是5G时代的到来和AI智能化的逐步深入，包括像直播带货、AI获客、AR/VR的出现，中小企业一定要能够快速响应并使用这些新的能力。

而且中小企业需要越来越精细化的运营能力，百度智能门户产品也将不断深度集成CRM、库管等软件系统，打通IM工具、语音客服等，构建生态平台，帮助企业快速实现竞争力的突破。