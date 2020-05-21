疫情之下这16大行业亟需技术升级

这场疫情已经造成了商业活动的中断，甚至某些情况这个世界都有些停滞不前了，导致几乎所有行业都在重新思考运转方式。对于某些企业而言，技术系统和运营所要做出改变远大于其他企业，如果你所在的公司正在面临疫情之后的重大变革，你就必须做好准备。

至顶网CIO与CTO频道 05月21日 编译：这场疫情已经造成了商业活动的中断，甚至某些情况这个世界都有些停滞不前了，导致几乎所有行业都在重新思考运转方式。对于某些企业而言，技术系统和运营所要做出改变远大于其他企业，如果你所在的公司正在面临疫情之后的重大变革，你就必须做好准备。

下面就让我们来看看哪些行业在疫情之下需要重大技术转型升级，相关行业专家和我们分享了他们的一些见解。

1、物流

无人机送货和相关自动物流运输系统在疫情之后只会加速发展，因为企业对供应链的需求不断增加，包括直接面向消费者的运营。我们在这方面投入了开发资源，因为自动系统将受益于预测风险功能和决策支持。——Tom Albert，MeasuredRisk

2、医疗研发

先进的风险建模、预警、测试和检测、追踪以及疫苗开发都可以得到改善和加速，以引入医疗保健领域的技术创新，尤其是机器学习和人工智能方面的先进技术。在这方面，Vector Institute、和Max Planck Institute等领先的机构都是值得关注的。——Jeremy Mullin，Coral Health

3、食物生产与分配

过去5000年中，我们人类取得了重大的发展，但是这场危机向我们展示了当系统崩溃时，我们其实并没有做好准备。我们没有一个强大而有弹性的分配系统，没有为大批量和高吞吐量而构建的流程，无法轻松适应小的需求，而且存在浪费现象。那些无法做好更充分准备的人，将面临可持续发展的风险，这是非常不平衡的。——Tej Luthra，Merlin International

4、大数据分析

每天我们都会看到世界各地发布相互冲突的各种疫情报告。通常，由于时间和性能上的限制，只有非常小的一部分数据被进行分析。无论是医疗机构还是政府机构，对于他们来说，能够快速分析大数据以获得能挽救生命的关键洞察，这是至关重要的。——Ami Gal，SQream

5、医疗数据管理

从网络安全和技术事件处理后台的角度来看，我对医疗系统中的数据感到震惊。经历这场危机之后，我的第一个愿望能有一种用于医学测试的标准数据格式，而且至少要向州卫生部门的数据库提供数据。——Bret Piatt，Jungle Disk

6、网络安全和数字隐私

我认为，疫情期间最需要改进的领域就是网络安全和数字隐私了。疫情改变了整个世界，我们比以往任何时候都更加依赖技术，而保护技术也变得更重要了。——Tyler Ward，Infinite Group

7、基于人工智能的远程医疗

我相信我们拥有这么一项技术，可以在使用AI的同时确保个人数据隐私性，从而改善远程医疗服务。我们可以利用可穿戴技术来检测心率、氧气水平、睡眠周期方面的异常情况，并告知医生患者有哪些潜在问题。——Jesus Bello，Sabal Tech

8、面向远程办公/分支机构业务的软件

随着各种公司都转向在家办公，那些有实体办公室的企业发现自己没有相应的资源和技术支持这一举措。除了这些挑战之外，还缺乏支持远程办公的IT资源。而迁移到基于云和基于SaaS的基础设施，让ROBO IT部门无论在何处都可以提高效率并降低成本。——Simon Taylor，HYCU

9、保险销售与营销

保险业面临着更新系统、引入新技术并确保能让受益并促进战略广告支出等方面的挑战。如今，随着越来越多的消费者在线搜索保险，保险企业可以从改善客户旅程的保险技术解决方案开始着手，然后记录你所有数字化方面的工作，以便了解如何最好地分配市场营销资金。——David Gasparyan，Phonexa

10、餐厅服务

这场疫情对餐饮业带来了深远的影响，餐饮业主需要重新定义体验，以适应客户的新关注和新期望。成功的企业主会利用各种移动技术、位置服务、虚拟信息亭和动态交付解决方案的组合，拥抱各种能够带来“无接触”体验的技术和方法。——Jason Pratts，Appetize

11、电信业

这场疫情给移动运营商造成了极大的压力，他们要应对数百万美国人远程办公和还在在线上课导致网络流量大增的挑战。网络堵塞已经蔓延到各种依赖无线连接的关键基础设施，包括在危机期间急救人员之间相互通信需要使用的公共安全网络。——Julie Song，Advanced RF Technologies

12、数字银行

现在所有人都减少了不必要的接触，所以数字银行确实成了唯一的选择。金融服务行业正在努力实现数字服务现代化，服务于客户并保持业务发展。银行可以通过远程帐户开设流程的现代化，来吸引新客户，同时防止新型欺诈的发生。——Will LaSala，OneSpan

13、智能基础设施

几乎每个行业都在发生变革，包括获得越来越多来自传感器的实时数据，其中大多数是以无线方式进行通信的，而且大多数都需要实时进行分析。让计算资源更靠近传感器本身，这对每个行业来说都是至关重要的，特别是那些现在需要投入资金和研发资源以提供我们所需功能的那些基础设施。——JiNan Glasgow George，Magic Number

14、移动设备管理

估计最近几周很多企业和组织面临突如其来的远程移动管理方面的需求。很多公司不得不对移动资产进行远程的、安全的更新，以实现关键任务用例如远程医疗或在线学习。如今，成熟的移动基础设施可以实时更新设备和应用，而到公共卫生情况稳定下的时候，这一点仍然至关重要。——Shiv Sundar，Esper

15、教育相关技术

尽管在线学习取得了很多方面的发展进步，但这场疫情暴露了其中存在的数字鸿沟。并不是全世界所有孩子都可以使用互联网和计算机或移动设备在线上课。现在我们需要改变着一点。Jon Bradshaw，Appointment

16、社交媒体

社交媒体渠道可以提供有助于在危机时刻管理不确定性的信息；然而，大量虚假新闻涌入，可能会适得其反。尽管许多社交平台都增加从事内容审核这一重要工作的员工数量，但是诸如AI和机器学习之类的技术可以帮助他们快速标记、识别和分类虚假新闻，以减少虚假新闻的扩散并降低影响。——Michael Ringman，TELUS International