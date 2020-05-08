数字化转型将是疫情之下汽车行业复苏的唯一出路

在COVID-19大流行之前，汽车行业就面临诸多挑战。很多市场销售低迷，在电气化、自动驾驶和数字化方面的巨额投资，正在削弱收入和盈利能力。

至顶网CIO与CTO频道 05月08日 编译：在COVID-19大流行之前，汽车行业就面临诸多挑战。很多市场销售低迷，在电气化、自动驾驶和数字化方面的巨额投资，正在削弱收入和盈利能力。

新冠病毒的大流行让这些挑战变成了危机。全球汽车销售停滞不前，生产工厂被迫关闭，供应链完全中断。从一月到二月，中国汽车总销量下滑了84％。截至三月，欧洲工厂停产造成减产120万辆汽车，影响了110万个工作岗位。全球供应链受到供应商业务中断、边境关闭、物流服务提供商减少运营而受到冲击。

从积极的方面来看，随着新冠病毒风险逐渐降低，我们已经开始看到复苏的迹象。三月，中国汽车销量相比二月增长了22％。中国原始设备制造商（OEM）和供应商正在提高产量，制造领域的数字化投资也有所增加。全球其他地区的OEM厂商正在推出刺激销售的激励措施：延期付款、免息贷款、失业汽车回购计划，通过降低消费者风险来刺激购买。

历史经验告诉我们，汽车行业很可能还会复苏，赢家会变得越来越强大、专注。根据IBM最新的调查报告显示，有半数的汽车行业受访高管表示，如果想在未来十年内取得成功甚至是生存下来，他们需要借助以数据为支撑的数字化技术进行重塑。有83％的高管受访者表示，他们了解数据在汽车行业中的战略价值。我们预计，这场危机将迫使车企加速向数字化销售、车辆网和自动驾驶的转型。对于数字化转型速度非常缓慢的企业来说，这次危机将使他们面临能否生存下来的风险。

但是眼前的挑战是严峻的。企业必须让员工能能在在家办公，让关键的流程和系统保持远程运转。

全球各地的OEM厂商和供应商正在对工厂进行改造，生产医疗设备和个人防护设备（PPE），分发疫情期间急需的物资。在美国，福特和通用汽车正在制造呼吸机和PPE手术设备，福特计划在100天内生产50000台通风机。在印度，Mahindra计划生产价格为100美元的个人呼吸机。

展望未来

行业领导者最担心的是，这种情况还将持续多久、这将如何重塑行业、以及会有怎样的长期影响，他们都无从得知。

从消费者角度来看，随着人们重新评估使用他人的资产，共享经济会失去吸引力吗？消费者是否会倾向于把私人交通工具作为出行方式的首选，而不是公共交通工具（火车、公交或者共享自行车），从而加重交通拥堵吗？

随着政府试图振兴国民经济，全球汽车行业将会从放宽管制措施中受益。此外，原油消费的低迷正在推动汽油价格的下跌，而汽油价格的下跌反过来又可以提振SUV和小型卡车的销售——汽车行业利润最高的产品。

一直以来，数字技术和认知业务实践的进一步普及，将有助于重塑销售系统、供应链物流和制造流程。

因此，尽管当前处境艰难，汽车行业加速数字化重塑仍是一个明智的选择，通过非接触式购车和支持AI的车联网服务等创新，推动核心业务更快速的转型和数字化。

IT基础设施和开发流程的现代化、采用多混合云网络架构以及敏捷的DevOps，都将有助于汽车行业应对未来的风风雨雨。

近期措施，长期投资

在这个时代，保护现金和管控风险应该成为重中之重。汽车供应链对于管理成本和风险以及优化生产至关重要。关键推动因素包括供应链可见性工具、能感知位置的AI功能、预测性风险评估。预计未来几个月不同地区病毒爆发的情况，这一需求将迅速发生变化。数字能力和认知流程可以根据不断变化的需求信号调整制造能力，从而降低成本和避免过量库存。