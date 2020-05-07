Strategy Analytics：运营商是否应该将5G部署计划推迟至2021年？

2020年，突如其来的COVID-19新冠疫情正在对计划推出5G服务的移动运营商产生重大影响，疫情的迅速传播持续破坏着全球经济，并可能会进一步加剧，暂时没有任何迹象表明疫情会在短时间内结束。

至顶网CIO与CTO频道 05月07日 北京消息：2020年，突如其来的COVID-19新冠疫情正在对计划推出5G服务的移动运营商产生重大影响，疫情的迅速传播持续破坏着全球经济，并可能会进一步加剧，暂时没有任何迹象表明疫情会在短时间内结束。根据Strategy Analytics的预测，今年智能手机销量将下降21％（尽管到2021年将恢复良好势头），这也将影响升级到5G终端的用户数量。尽管如此，2020年有许多积极的迹象表明5G仍然具有很大增长潜力，包括其在应对疫情时表现出来的能力。

5G网络不断发展壮大

根据Strategy Analytics的统计，自2020年初以来，运营商仍然陆续发布了15张5G商用网络。从2月下旬开始，尽管新冠疫情的影响越来越明显，泰国AIS、香港HKT、香港中国移动以及日本NTT DoCoMo、KDDI和Softbank均发布了新的5G网络。此外日本乐天移动也赶在夏季之前发布了5G新计划。

与此同时，全球运营商也在持续扩展其5G网络。在中国，政府正在利用基础设施项目建设来抵消疫情对经济的影响，5G就是核心基础设施之一。中国移动计划在2020年底部署30万个5G基站，而中国电信和中国联通也提出了到2020年9月在其5G共建共享网络中部署25万个基站的目标。在美国，5G投资计划也仍然强劲，Verizon加大了2020年的CAPEX投入，惠誉国际评级机构指出，“尽管经济环境充满挑战，但应该有充足的现金流支撑已规划的5G预算，并支持在今年晚些时候推出更广泛的5G服务。”尽管一些处于封锁状态国家和地区的运营商已经将网络维护目标置于网络升级之上，但5G的部署仍在进行中，运营商需要准备好应对2020年下半年5G终端销售的上涨。

为了应对因为居家办公，远程教育等业务造成的超过40%的固定宽带流量增长，运营商增加了回传网络的投资。回传网占5G部署成本的近四分之一，这些用于增强回传网络的投资将大大简化和加快5G部署。

5G终端生态系统持续扩大

MWC2020的取消并没有影响智能手机在2020年上半年的发布势头，尽管在2020年底前在中国市场是否能够出现低于200美元的5G智能手机仍然不确定，但全球范围内一系列平价5G终端的陆续发布也已经令人十分鼓舞，其中包括340美元的华为Honor 30S、380美元的小米Mi 10 Lite、380美元的Vivo S6 5G、490美元的TCL 10 5G，以及三星最新推出的两款新5G终端手机，500美元的Galaxy A51 5G和600美元的Galaxy 751 5G。尽管运营商还要考虑2020年下半年推出的5G iPhone和三星Galaxy Note 20对网络的预期，但更多平价5G智能手机的出现仍是影响5G中期建设目标的关键因素。

5G在应对新冠疫情的工作中做出了积极贡献

新冠疫情已经在全球范围内对各国的医疗保健和公共服务领域造成了深刻的影响。医院以及医疗服务提供商必须在几小时或者几天的时间内适应新的工作方式和设备，而不是几周或几月。而企业，员工，老师和学生们已经适应了在线交流，远程教育和远程娱乐等线上服务。

众所周知，中国为了抗击新冠疫情，在武汉新建了火神山与雷神山医院，运营商需要快速为医院提供宽带网络，与光纤相比，5G具有快速部署的优势。中国移动，中国电信和中国联通均为两所医院提供了网络服务，除了基本的“应急”网络外，还提供了5G机器人以降低接触风险，Neolix的无人驾驶车辆用于体温监测、喷雾消毒和医疗物资分发，使用5G云协作工具通过高清视频提供CT扫描、X射线检查以及在线咨询服务。

随着封城期间工作和教育转移到线上，5G在社区中发挥了提高宽带网络性能的作用。这种作用在教育领域中得到了最明显地展现，由于无法正常去学校上课，高质量的家庭宽带网络在农村和不发达地区变得尤为重要。在中国，工业和信息化部再次要求运营商扩大4G和5G覆盖范围，以支持在线教育。在美国，爱立信与佛蒙特电话公司合作，部署4G和5G网络，并向家庭提供调制解调器和路由器，为学生提供免费的高速无线网络接入。Inseego的数据显示，其旗舰4G和5G MiFi的销量持续增长，同时运营商正在以折扣价提供5G FWA服务：南非Rain每月以699兰特（约合38美元）的价格提供不限流量的5G家庭服务促使每周的需求增加一倍，而沙特Zain的低价5G计划也使需求增长了25％。

5G可以加快经济复苏吗？

我们已经注意到，中国政府希望中国三大运营商加快5G部署节奏，致力于通过基础设施建设促进经济增长。中国工信部发布政策，鼓励地方政府开放公共建筑和公用设施，供运营商建设5G基站。政府还将与电网公司合作，降低5G网络的电力成本。匈牙利政府在3月完成频谱拍卖之后，也迫切希望完成5G在一些关键区域的早期部署，例如医院、大学和主要交通线路等，以帮助社会应对健康危机，显然匈牙利政府已经认识到5G在这次危机后将在经济复苏中扮演的重要角色。

在韩国5G商用一周年之际，由12个政府部门组成的战略委员会概述了在新冠疫情之后，他们所看到的5G将在引领经济复苏中的重要作用。政府在鼓励韩国公司不断提升其在全球5G市场参与度的同时，也希望韩国运营商在国内继续提高5G覆盖率，这些运营商已将其2020年上半年的投资预算从2.7万亿韩元（约合23亿美元）增加到4万亿韩元（约合33亿美元），这其中包括了2000多个地点的室内覆盖。韩国政府已经充分认识到通过5G创建新市场和传统产业转型升级来刺激经济的重要性，并且已经将2020年的重点放在智能工厂、智慧城市、数字医疗、自动驾驶汽车与5G V2X和无人机的发展上。

Strategy Analytics在题为《5G及其对企业数字化转型的影响》的报告中指出，“5G是为企业创造虚拟化、敏捷、软件定义和对用户体验具有特别响应能力的IT环境所需的核心组件”。 这次席卷全球的新冠疫情绝非“机会”，但它正在促使许多企业加快数字化转型进程，5G将毫无疑问地在其中发挥重要作用。