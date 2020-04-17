体育分析技术进行时：凭借AI洞察与数据故事不断发展

至顶网CIO与CTO频道 04月17日 编译：分析技术正彻底改变职业体育机构的绩效评估方式，同时也推动此类机构以前所未有的方式观察球员表现并调整日常运营思路。

各类企业正利用持续增长的数据总量巩固自身优势，同时着力开发技术方案，希望在市场对抗中占据领先。根据Grand View Research的最新研究，到2025年，全球体育分析市场规模将达到46亿美元，年均复合增长率高达31.2%。

巴尔的摩金莺队副总经理Sig Mejdal表示，“毫无疑问，分析技术正在持续发展。随着技术与数据的快速积累，我认为教练及球探需要掌握的技能也在逐步变化。这种变化将随时间而失衡，逐渐将传统思维与新兴趋势结合起来，最终迸发出前所未有的能力。对此，我们将别无选择——我们的竞争对手正在采取同样的方法，我们也得及时跟上。”

在体育界最具影响力的领导者中，已经有不少人意识到利用分析技术保持赛事优胜的重要意义。达拉斯小牛队老板Mark Cuban就通过向Sportlogiq提供资助的方式，将这方面研究推向新的高度。

Sportlogiq公司由奥林匹克运动员Craig Buntin与拥有计算机视觉及机器学习博士学位的Mehrsan Javan共同创立，目前已经与30支NHL队伍、74个专业运动团队以及5家主要广播网络开展合作。该公司还与北美及欧洲多支足球队，外加NFL、NCAA等足球队联手协作。

这家公司打造的高级分析软件能够利用标准比赛画面跟踪赛事过程中每位选手的位置与行为，适用范围涵盖冰场、室外以及室内等赛场环境。以此为基础，Sportlogiq能够将数据转换为书面见解，供球探、教练以及其他相关人员快速参考。

Sportlogiq公司在方案中采用的是由Arria NLG Studio支持的自动内容创建系统，能够以自动方式动态生成大规模数据故事。这些由AI驱动的洞察见解收集自专有数据集，能够准确反映与团队表现、趋势以及对抗体系相关的特定信息，在帮助团队赢下更多比赛的同时，显著提升广播电视观众的观赛感受。

Sportlogiq公司还拥有一套跟踪系统，能够即时场上多个焦点位置的情况，借此提高观众的观看体验。该系统为体育团队及观众提供关于比赛内容的详细信息，也得到2018年史丹利杯冠军华盛顿首都队的高度认可。

Sportlogiq公司CEO兼联合创始人Craig Buntin表示，“技术让我们以前所未有的方式观看、理解并描述体育赛事。我们很高兴能够与ARRIA Studio合作建立这套自动化内容创建系统，并借此帮助我们的伙伴以自动方式动态生成大规模数据故事”

Arria NLG Studio将比赛情况自动转化为自然语言描述，以供各联赛、队伍及广播公司参考使用。

Arria能够将结构化数据转换为自然语言。通过算法与建模，Arria软件以机器速度大规模重现以往只能由人类专家完成的数据洞察分析与交流过程，从而动态将数据转换为书面或者口语形式的叙述结果。

利用Arria NLG处理体育数据能够快速建立起竞争优势。由于叙述内容能够随比赛推进从数据内快速生成，因此Sportlogiq能够为客户立即提供可操作的洞察见解，进而建立起对抗优势。Arria NLG公司CEO Sharon Daniels指出，“在竞争激烈的职业体育世界当中，比赛中会快速生成大量统计数据与表现信息，导致人们极易错过某些关键亮点，且可能永远无法真正理解左右赛场局势的因素。”

自动化分析则更偏重细节，能够立足多个层级提供丰富信息。例如，Sportlogiq可在每场比赛中捕捉多达6000个事件，并在标准NHL比赛中跟踪超过1000个指标。这些数据通过Arria NLG Studio平台推送，并利用Sportlogiq的预编码叙述完成内容格式化，最终自动生成符合预期要求的媒体内容。

自动生成后的内容将通过不同渠道（包括Slack及电子邮件）发送给客户，以供即时使用。

Arria的平台能够为客户提供量身定制的文章，按周发布全联盟赛事报道、比赛前瞻以及选手资料，尽可能满足更多客户的需求。更重要的是，这项技术本身具有项目中立性，适用于多种体育类型。只要Sportlogiq能够及时获取数据，Arria的平台就能帮助Sportlogiq的媒体部门成员快速掌握欧洲及北美超过5000场足球赛、730场NFL比赛、高校级橄榄球赛以及120场国家级曲棍球比赛的实际情况与趋势性信息。

Sportlogiq公司目前还在与博彩企业合作，通过赛事前瞻及选手资料统计等方式预测比赛结果，同时整理出观众心目中最强大的梦幻阵容。