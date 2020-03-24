科技如何帮助对抗抗疫情传播

虽然我们可能还没有全部的答案，但黑暗中也出现了曙光。诸如区块链、人工智能（AI）、5G和物联网（IoT）等颠覆性科技迅速发展，几年前还是想象里的东西现在已迅速成为可能。

至顶网CIO与CTO频道 03月24日 编译：最近爆发的冠状病毒肆虐全球，世界各地政府都面临着一些艰巨的问题：到底要如何做才能遏制冠状病毒导致的疾病及避免数千人染病呢？医疗科技可以在帮助我们避免此类病毒在未来的蔓延起更大的作用吗？我们从以前的病毒爆发事件里要汲取什么样教训以及我们如何做能令我们的后代更好地应对呢？

虽然我们可能还没有全部的答案，但黑暗中也出现了曙光。诸如区块链、人工智能（AI）、5G和物联网（IoT）等颠覆性科技迅速发展，几年前还是想象里的东西现在已迅速成为可能。虽然仍然有很长的路要走，但流行病学家已经开始看到科技带来的一些实实在在的好处。

预测疾病风险，确保一切就绪

想象一下以下的情景：一个不知名的疾病第一次出现了，公共卫生官员忙着翻资料及建立一个有效的应对方案。这地方AI可以派上用场，而且可以增加巨大的价值。高级AI算法可以自动挖掘海量外语新闻报道、动物和植物病害网络数据以及各种官方声明，可以帮助人们做到提前避免有风险的地区。人工智能技术还可以以极快的速度筛选各种旅游行程信息和飞行路线，对其他城市可能蔓延的疾病提供关键见解。例如，武汉市卫生委员会2019年12月发布公告后，香港、澳门和台湾即刻收紧入境旅客的筛选过程。

利用可靠的实时数据防止传播

除了预警系统，一个强大的应对计划还需要能够快速识别病毒的源头。病毒源头确认得越早，官员就能越能更快地隔离染病者及遏制其进一步扩散。例如这次的冠状病毒，科学家认为病源可能是野生动物或屠宰家畜肉类与人体接触导致的。许多最初对感染者都是在武汉华南海鲜市场工作或去那购物。在这种情况下，诸如区块链的技术可以追溯食品的来源及发挥至关重要的作用。时下通常都有成吨的食品越过地理边界，可追溯性则可以快速定位被污染的产品及加快将其从店里下架。这可以消除不必要的笼统警告，笼统警告可能影响全球数百万的人，而原因却是局限在某个特定的产地。

预防传染病的传播还需要实时信息和分析。物联网和大数据分析已进入革命性的阶段，也在改变我们在进入卫生紧急状态时收集数据的方式。例如，智能体温计和台式分析仪设备就可以即时分析患者样本，得到的数据可以实时输送到全球各疾病监测系统。很容易想象在未来的世界里，全球的病毒检测传感器网络与面部识别和位置检测技术结合在一起，帮助识别、跟踪和监控可能患上某种病毒的个体。

利用使能技术拯救生命

医疗领域的另一个举足轻重的技术是5G，即第五代无线技术，5G可以大大提高通信速度。 5G可以将医学界的顶尖好手带到病毒爆发前沿，同时又不会将他们置于感染风险之中。5G也是边远地区利用互联网连接的医疗服务的金钥匙。中国一家大型电信设备供应商最近推出一个5G系统，可以在中国西部医院和四川大学成都公共健康诊疗中心之间进行冠状病毒方面的远程诊断和治疗。

这些例子都是关于具有深刻影响的颠覆性技术，这些颠覆性技术可以加强卫生官员的工作力度、减少疾病的传播和拯救生命。随着时间的推移，这些科技成果必将帮助人类成功抵抗传染病的战斗，令冠状病毒之类的全球卫生突发事件成为历史。