美国疾控中心：数据现代化将改善新冠病毒的检测和跟踪能力

美国疾病控制与预防中心的官员们日前敦促立法机构为一项数据现代化计划提供支持，并表示如果能够将这个现有项目落实到位，将有助于检测并跟踪目前正在美国国内快速传播的新冠病毒。

至顶网CIO与CTO频道 03月16日 编译：美国疾病控制与预防中心的官员们日前敦促立法机构为一项数据现代化计划提供支持，并表示如果能够将这个现有项目落实到位，将有助于检测并跟踪目前正在美国国内快速传播的新冠病毒。

疾控中心提到的是“公共卫生数据现代化计划”，项目旨在推动用于检测、跟踪并分析疾病爆发趋势的新兴技术与升级技术的快速发展。

疾控官员们向众议院劳资、卫生与公共服务、教育及相关机构拨款小组委员会成员报告时指出，美国疾控中心目前的主要资金流向，在于更新其核心数据报告、升级分析与监控功能，从而更好地跟踪新近出现的各类健康威胁。

计划中的具体举措，则包括推动现有软件系统与工具的现代化、加强与各利益相关方系统的互操作性、协调IT投资，同时扩大公共与私营部门间的合作伙伴关系，努力监控病毒及其他健康问题的传播情况。倡议中的另一项重点，在于加强美国国家法定传染病监测系统，借此改善公共卫生部门的数据收集、共享与分析能力，同时加快电子实验室报告的整理速度。

目前，该机构的系统还无法轻松从各州、地方以及私有实验室处获取并处理数据，而应对新冠病毒等新型疾病的方法与测试结果往往就蕴藏在这些重要信息当中。

美国卫生与公众服务部部长Alex Azar在今年3月9日的白宫新闻发布会上也提出了类似的观点，并强调卫生官员目前甚至无法对美国民众的新冠病毒检测总量做出准确跟踪。这是因为其中大部分检测由各地医院及私有实验室负责进行，但他们并不需要向疾控中心上报相关结果。

Azar指出，“疾控中心正在积极与各方建立IT连接，帮助我们快速收集这些信息。”

现实如此被动，以至于疾控中心这类公共卫生组织只能得到已经过时的信息，根本不足以实现实时响应工作。

美国疾控中心主任Robert Redfield表示，“除了妥善管理疾控中心的原有资产之外，我还将努力帮助重建美国国家公共卫生体系的核心能力。这种能力的直接体现，就是数据。两年之前的信息只能叫事实，而不能算是数据。我想要做的是真正利用数据实现预测性分析，这一点不仅对疾控中心非常重要，对于整个美国的公共卫生体系同样非常重要。”

Redfield还指出，目前美国需要升级遍布全国的中心实验室，加强联邦政府内外的公共卫生人员组成，并强调“随着COVID-19疫情的爆发，这些已经成为疾控中心对抗这种新兴流行病的核心手段。”

小组委员会主席Rosa DeLauro（康涅狄格州民主党人）评论称，关于此次新冠病毒爆发的证词“进一步证实了公共卫生数据系统的现代化已经成为一种必需。”她还询问，如果这些变革已经落实到位，究竟会给疾控中心的反应能力带来哪些具体提升。

疾控中心公共卫生科学与监测副主任Ileana Arias博士指出，“首先是，我们能够更快更早地发现疫情，并更加高效地加以遏制。另外，如果拥有这些能力，我们可以抢在对医疗数据进行检测与分析之前，甚至是获得已确诊病例数量之前，就早早发现疫情扩散迹象。”

结果当下的实际情况，Arias表示疾控中心方面“在跟踪已经出现以及正在出现的最新趋势方面行动太过迟缓”，并指出“现有系统令疾控中心难以从各医疗保健服务方乃至各州一级政府处获取信息。我们本来可以利用这些信息更早做出响应。”

另外，数据总量也是个大难题。Arias估计，疾控中心的现有公共卫生数据系统只能对来自各州及其他来源数据中的75%进行处理。如果不尽快更新、投资并推动现代化升级，这一比例将在未来几年内继续保持下降。

这项现代化计划预计将耗时多年，并分为数个预算周期，所以就目前来看基本跟不上COVID-19疫情的扩散速度。众议员灿Cole（俄克拉荷马州共和党人）表示，政府预算管理层有意增加投资以推动疾控层面的IT现代化，但要求疾控中心方面制定明确的多年计划、同时详细说明资金需求。

他指出，“数据现代化的确意义重大……特别是在技术层面上，我们以往更倾向于支持一次性投资，但环境变化的速度往往远超我们的预期。因此，如果我们不认真考量具体升级方法，那么升级后的设备还是会因快速过时而遭到淘汰。只有积极主动地展望未来，才能更好地满足接下来可能出现的实际需求。”

Arias还提到，疾控中心目前正在整理这样一份长期发展计划。

疾控中心提出的最新预算请求为3000万美元，这笔资金将用于资助其2021年的公共卫生数据现代化举措。通过此轮投资，疾控中心将帮助各州及地方卫生部门逐步获得“面向未来的理想”数据收集与处理能力，进而提高疾控中心自身的内部协调性、支持更先进的工具与功能、在医院与员工层面开展战略性行动、提升数据科学与信息学水平，并与其他公共卫生组织实现互操作性。

特朗普政府在最近拟议的预算草案中，要求大幅削减疾控中心的资金投入与发展计划。尽管其中也呼吁增加5000万美元用于支持更全面的疾病检测体系，但巨大的预算落差仍在国会上受到两党议员的反对。议员们表示，在接下来的预算讨论中，他们将不再以国会草案中的数额作为参考基准。

Cole总结道，“首先明确一点，我们绝对不会把疾控中心的预算砍掉7亿美元。老实说，我们这个委员会的存在意义，就是通过努力为疾控机构争取更多预算。面对当前新冠病毒的持续肆虐，我们也确实有必要贡献出自己的力量。”