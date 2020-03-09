科天云：让远程协同嵌入到每一个场景

中国企业对于远程办公一直存在效率和用户接受度两方面的疑问，当疫情来临之时，远程办公俨然已经成为了必然选择，这也倒逼了企业和个人用户行为习惯的变化。

至顶网CIO与CTO频道 03月09日 人物访谈（文/王聪彬）：中国企业对于远程办公一直存在效率和用户接受度两方面的疑问，当疫情来临之时，远程办公俨然已经成为了必然选择，这也倒逼了企业和个人用户行为习惯的变化。

作为远程办公行业的一员，科天云在疫情期间还发生了一个小故事，其注册账户有将近一百万的增长，但调查发现其中70%来自沉睡客户。其实科天云产品只需要1个主持人账号就可以召开3000人的会议，而不是有账号才能参与会议，随着越来越多的用户在熟悉产品功能后，注册账号也在逐渐减少，这也是用户逐渐成熟的一个标志。

科天云高级副总裁沈星表示，正如沙漠里的水更加值钱一样，远程办公在疫情期间就体现出了价值，这也符合商业产品在变化时体现出的效用提升。

科天云高级副总裁沈星

变化从了解开始

疫情期间是一个梳理公司内部流程，提高组织效率，完成企业数字化线上办公一个很好的契机。

之前很多企业的销售都是天天跑客户讲方案签单，在特殊时期如何保证生产效率是一个很大的问题。而远程办公产品可以很好的帮助企业保证效率，像员工签到、通话数量统计、拜访录音等等。

当然一些企业主并不是不了解远程办公的优势，但他们还是对其心存芥蒂，其实远程办公完全可以实现端到端的了解行为和结果。

科天云是2014年由思科和TCL共同合作成立，目前Cisco Webex Meetings现由科天云在中国区独家运营。科天云协作平台拥有AI智能引擎，能够集成协作软硬件、智能应用、大数据挖掘等提供整体解决方案，帮助企业打造优质体验的智能会议、智能办公、智能客服等行业应用场景。

在疫情开始后，科天云的存量和新增客户都有明显的增长，沈星看到视频会议正逐渐融入到企业的业务流程和场景中，形成有效的企业协同。

深入行业的场景挖掘

教育、金融、医疗、制造等领域都是科天云的重点行业，除了通用的功能针对重点行业的使用场景，科天云也进行了不同程度的个性化定制。

在教育领域，一些在线同步课堂的教学内容和远程互动工具是分离的，这就要求老师讲解的同时需要学生提问功能，学生举手后可以进入讨论区进行提问，管理员从讨论区中筛选问题提供给老师，而不是全员刷屏提问。浙江大学国际校区嵌入教学系统的视音频交互系统实现全球优质的教学资源，视频授课、同步听讲、在线举手，实时互动、课程录制等保证教学质量。

在金融领域，很多金融机构到现在都是封网状态，所以就需要对机房进行远程维护和调优，通过远程控制的手段可以从网络层控制设备的底层操作，同时可以做到权限管理和分析管理。

在医疗领域，医药研发和协同生产是使用最多的场景，在会议中还可以进行实时问题交互，对于整个研发和生产流程理解可以更加清楚。歌礼制药实验室的研发人员可以一键与疫情一线临床奋战的医生进行连接，同屏合力促进了治愈药物的研发。

在制造领域，工厂的厂区都相对较大，线上沟通可以大幅节省时间成本，还有像协同研发等场景。但是在车企最大的场景则是技术知识的传递，也就是培训，车企都要定期对4S店的技工进行培训，线上培训可以大大增加效率，甚至可以在线完成培训认证。

对于如何定制，定制的程度有多深，科天云有两个划分原则，第一、行业的穿透性和覆盖面；第二、行业和视频会议功能有没有协同效应。而且沈星也认为，因疫情爆发的远程办公未来会在企业中持续下去，而且将应用到更多应用场景中。