区块链将改造媒体和娱乐行业

各行业目前都在开始采用分布式总账进行创新，值得一提的是其中的一个行业可以大大受益于区块链提供的透明度和可追溯性。

至顶网CIO与CTO频道 03月06日 编译：各行业目前都在开始采用分布式总账进行创新，值得一提的是其中的一个行业可以大大受益于区块链提供的透明度和可追溯性。

媒体和娱乐行业基本上是个基于关系的行业，即是说中间商服务费和隐型费往往会对创作者产生不利影响。而且，许多艺术家在追求创意和艺术表现时从来没有学过或经历过商业、法律和金融的复杂性及微妙性，因而上述的影响就显得更加突出。媒体和娱乐行业大可利用区块链技术的帮助，消除潜在地欺诈行为的可能，极大地降低成本及提高整体透明度。

娱乐行业里最大的一个问题是对内容所有权和权限的管理。要跟踪某个跨音频、视频和书面内容的拥有者存在一定的难度，因此也生出诸多诉讼和及支付争端。区块链则可以提供利用多种渠道有效地跟踪知识产权的方法。区块链新技术可以很好地跟踪知识产权，数字版权管理公司在此基础上也就可以查询各种交易的全部记录。

分布式总账技术也可以创建实用的财计应用程序，能及时地获取创作者和投资者所得利润。通常情况下，一个作品的利润由唱片公司或工作室持有，艺术家和其他利益相关者花费了时间却需要在转账时等待数月才能看到任何金钱。区块链技术非常适合为所有利益相关方提供及时地资金兑现。

尽管区块链创新品牌只有几年的历史，目前已经有几家公司打响了自己的名号。

随着区块链技术在行业里的发展，更多的顶级项目会出现在以下的名单里。

音乐

一些崭露头角的音乐人要面对的最大问题之一是为自己的第一首歌曲或专辑筹备资金。艺术家或许尽情地把所有的激情和技能倾注在一个作品里，但作品的所有权通常却属于唱片公司。流媒体的出现改变了这种不太合理情况，流媒体服务允许艺术家轻松地跟踪音乐的播放甚至无需唱片公司就可以推出自己的音乐。 区块链则可以帮助在创作者和歌迷之间之间建立更直接的关系，可以进一步改变上述的不合理情况。

Vezt在索尼BMG的支持下力求成为第一个音乐版权市场，歌迷可以在Vezt市场上分享他们喜欢的歌曲和录音的特许权。Vezt的目标是重塑音乐产业，做法是为艺术家、词曲作者和制作人提供直接来自歌迷的资金。相应的特许权使用在链上跟踪，所有歌曲的版权都编了码。歌迷们可以购买歌曲版权的一个百分比，他们帮助喜爱的艺术家取得成功，歌迷实际上自己也拥有成功的一部分。

业界的另一玩家Verifi追踪音乐的版权管理、媒体文件链接、所有权数据和艺术品。Verifi提出的主要价值主张是在各利益相关者之间同步每首歌曲，利益相关者包括艺术家、唱片公司、流播服务等等。

General Catalyst和Kleiner Perkins公司、Audius在光速创投的支持下利用基于区块链技术叫板SoundCloud。Audius为旗下艺人提供免费托管，90％的收入回归创作者，另外Audius还承诺为新兴艺术家增加曝光率和支持者参与度。Audius平台上已经有Deadmau5和3Lau等DJ进驻。

视觉内容和媒体

可以从分布总账创新获益的不单限于音乐媒体。电影、电视和短小数字媒体也可以受益，分布总账创新技术可以更有效地跟踪知识产权所有权以及简化筹款和支出模式。

FilmChain是个基于Ethereum技术的平台，FilmChain跟踪边界黑帮好莱坞电影行业，对有关电影、电视和其他收入数字媒体的信息进行收集、分发及分析。FilmChain平台的目的主要是鼓励提高分发过程的透明度，无需中间人就可以补偿利益相关者。在FilmChain平台上还可以吸引全球资金开发项目及产生全球受众。

总部设在多伦多的StreambedMedia创建了内容出处机制，可允许创作者跟踪发布在YouTube、Instagram、微博和Facebook的内容，并且配有信誉机制。StreambedMedia是个免费平台，用户可以与其他创作者共享流量数据及可以提供自己与其他创作者在视频中不可改变的链接，其他创作者包括那些付钱制作视频的人、那些在其他平台上分享视频的人以及其他共同创造者。 StreambedMedia的战略还涉及到另一个仍未实现的大趋势：利用区块链用微内容赚钱。

受众参与

受众参与是每个娱乐业务的核心。无论是电影、音乐或任何其他类型的媒体，长期生存和盈利能力及与之而来的货币化都依赖于有效的参与。

Audigent是个新型透明数据的平台，主打娱乐、体育和生活方式空间的广告客户。Audigent与YouTube及Instagram建立了积极的伙伴关系，Audigent还得到新基金Raised in Space的支持并得到Ripple的XSpring、华纳音乐集团的合作支持。Audigent希望成为首个受众参与的全能解决方案及首家数据货币化平台。

当然，受众参与的最终目标一般来讲是将其转换成门票销售事件。票务则被认为是娱乐区块链最实用的应用之一。利用区块链技术可以成功地对抗倒票、假票并可以令艺术家们完全控制控制价格。

YellowHeart旨在成为第一个“社会负责任”票务平台。利用YellowHeart平台音乐家、演唱会场地或其他“事件引发者”可以自行设置票的转卖规则。YellowHeart的CEO希望艺术家们能避开中间人的加价，他们可以设定一个价格上限，以确保艺术家和歌迷得到利润。YellowHeart计划每年从黄牛二级市场的坏蛋那里夺回高达100亿美元并退还给歌迷、艺术家、场地、发起人或慈善。

最重要的一点是，媒体和娱乐分布总账解决方案的目的在于以创造者利益出发增加透明度和问责制，因此，最终产品对于消费者来说也就往往更实惠，因为减少了不必要的中间商介入，同时还可以保护艺术家和受众之间的宝贵关系。