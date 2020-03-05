雀巢、陶氏化学等多家行业巨头，正密切关注以色列工业创新成果

作为来自瑞士的食品业巨头，专业生产各类谷物早餐的雀巢Cereal Partners Worldwide（CPW）已经在数字化转型的道路上前行了18个月。

至顶网CIO与CTO频道 03月05日 编译：作为来自瑞士的食品业巨头，专业生产各类谷物早餐的雀巢Cereal Partners Worldwide（CPW）已经在数字化转型的道路上前行了18个月。但截至目前，他们仍然难以断定自己在全球建立的14家工厂到底存在多少不必要的时间与资金损耗。

除了雀巢CPW之外，Nesquik、Cheerios、Fitness以及其他近50个全球知名谷物早餐品牌也都面临着类似的难题——这些活跃于世界范围内130多个市场、拥有数十亿美元年收入的企业，一直在努力提升生产车间的运营稳定性，毕竟任何因机构故障导致的生产中断都可能带来难以承受的巨额损失。

企业高管们希望建立起新的可行途径，借此明确跟踪生产车间的运作状况、消除影响生产效率的因素、通过预测性维护防止机器故障的发生，进而优化整个生产链中各个部件的工作效果。CPW公司持续改进与数字化经理Thierry Friant表示，“我们意识到要想让企业发展得更快、越来越快，就必须从初创公司身上学习经验。”

在对优化解决方案市场进行一番探索之后，CWP方面选择了Seebo（一家来自以色列的「数字孪生」软件初创公司）。他们希望通过传感器与映射技术创建出一套与生产车间相对应的虚拟副本，从而快速找到可能导致损失的原因与潜在发生时间。

Friant表示，与Seebo建立技术合作关系的主要原因，在于借此“了解我们所不了解的情况，特别是生产流程中可能引发经济损失的信息。”CPW目前已经在两家工厂当中部署Seebo软件。Friant还补充道，雀巢本身是全球最大的食品与饮料制造商，拥有超过30万名员工并活跃于世界范围内的190个市场当中。他们对于Seebo的业务很感兴趣：“初创公司能够发挥更灵活的作用。与大型企业不同，Seebo能够帮助我们微调商业案例；他们也是AI与机器学习领域的专家，可以快速弥合我们的技能短板。他们用实际行动，证明了自己的技术切实有效。”

Seebo公司的Digital Twin数字孪生软件中包含无代码图形建模、模拟以及部署工具

对于Seebo来说，雀巢只是他们业务发展的起点。该公司联合创始人兼CEO Lior Akavia表示，“未能及时引入AI技术的制造商很可能在市场上节节败退。与之对应，早期采用AI技术的企业则有望在激烈的市场竞争中取得战略优势。雀巢无疑希望尽早行动，快速推进。”

雀巢公司并不是唯一一家利用以色列初创企业创新成果的行业巨头。就在本周，包括陶氏化学、本田、福特、施耐德电气、百威英博、罗克韦尔自动化、西门子、ABB以及百事可乐在内的数十家行业巨头共同参加了于特拉维夫举办的以色列工业 4.0周活动。在此次为期一天的交流与会议活动中，各家跨国企业与以色列初创公司顺利对接，希望找到合适自己的数字化制造、流程优化、联网工厂以及工业网络安全等解决方案。另外，由非政府组织Start-Up Nation Central、Grove Ventures以及德勤牵头组织的以色列工业4.0创业现场活动也引起了各国政府、州以及城市的关注。德国巴伐利亚州就在这里与SNC签署了备忘录，计划由德国方面帮助各家工业4.0公司实现技术成果在重工业领域的应用。

各跨国企业CEO于2020年2月25日齐聚特拉维夫的Start-Up Nation Central总部，并在这里会见了以色列工业4.0科技初创公司的管理层

全球市场对于工业创新的旺盛需求，也刺激着以色列本地的工业4.0行业发展。根据SNC公布的数据，这一市场在过去四年当中在初创企业数量以及行业融资额两大层面迅猛增长70%。SNC发布的一份最新报告还显示，目前以色列已经拥有260家活跃的工业4.0初创企业，截至2019年底总计融资6.5亿美元。

2020年2月25日，Start-Up Nation Central CEO Eugene Kandel教授在特拉维夫的以色列工业4.0周形式上发表演讲

对于这类初创公司，对接大企业项目的流程基本可以概括为：先从小规模试点计划开始，在大型企业中建立信任与知名度，而后吸引企业总部的关注，并最终在全球运营中全面推广。

陶氏化学公司是全球三大化学品生产商之一，他们在过去四年内一直与来自以色列的Mobideo公司合作，由后者以得克萨斯州的一家工厂开始提供面向车间与工人的监控及管理解决方案。在取得初步成效后，再通过接下来的2年时间将方案推广到遍及墨西哥湾的其他设施。

Mobideo Technologies公司CEO Yaron Eppel表示，“我们的产品在陶氏公司当中掀起了一股风潮。”由于第一仗打得干净漂亮，Mobideo成功吸引到了陶氏总部的注意，并逐步将其解决方案渗透至陶氏方面的各企业IT部门与IT系统。目前，陶氏化学已经开始密切关注以色列的技术生态系统，包括无人机、人工智能以及物流等多种相关成果。陶氏化学以色列分公司常务董事Yochai Gafni解释道，“我们已经开始物色其他以色列公司。”此外，陶氏化学还计划在欧洲建立一处创新中心，而以色列合作方将在其中扮演重要角色。

位于美国密歇根州米德兰的陶氏化学公司总部

下面再来看丹麦泵机制造商格兰富。该公司在全球范围内拥有19000多名员工，每年生产超过1600台泵机。该公司一直与Augury方面合作，由后负责将传感器接入生产线设备，建立数字孪生副本并实现了对生产车间的预测维护与其他深度优化。

放置在匈牙利塔塔班亚格兰AS工厂内木制货箱中的泵机组件

格兰富公司全球服务负责人Michael Langerskov Bak表示，“我们的基本思路，是探索如何将AI与机器学习等令人兴奋的新技术，同液体输送、管理与处理这个人类发展历史上的老大难问题结合起来。”Angury公司创始人兼CEO Gal Shaul则强调，该公司能够对格兰富的泵机做出准确分析，帮助这家拥有75年历史的制造企业逐步转型为一家服务型公司。Shaul补充道，“只要能够抢在问题发生之前做出准确预测，企业就可以率先处理，并以此为基础在设备上拓展出更丰富的服务项目。”