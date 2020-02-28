远程办公要从办公上升到数字化管理

早在上世纪80年代，远程办公就已经在硅谷流行。到目前为止，全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式。

至顶网CIO与CTO频道 02月28日 人物访谈（文/王聪彬）：早在上世纪80年代，远程办公就已经在硅谷流行。到目前为止，全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式。据咨询机构预测，到2020年，大约50%的科技公司将会有约29%的员工将实现远程办公。

其实协同办公软件从2000年就已经进入中国，随着信息技术的不断发展以及工作协作模式的变化，协同办公也在不断进化。

但是不论是集中办公还是远程办公其目标都是管好人、财、事、智、物。蓝凌软件助理总裁兼营销能力中心总经理黄德毅表示，远程办公是数字化管理的诉求，其本质是企业业务与管理在线管理，如果只是停留在IM、视频会议等，只是形式变了，本质没有得到提升。

蓝凌软件助理总裁兼营销能力中心总经理黄德毅

而此次疫情的到来也成为点燃移动办公需求的导火索，各行各业的企业都纷纷开启了这种未来的办公模式。

五个在线满足企业诉求

很多人都是由于疫情才开始接受和适应远程办公的模式，其实从线下到线上有着诸多优势，包括减少办公场地费用、降低员工缺勤率、提高员工留任率、提高雇主品牌声誉、获得更大的人才库、可能建立一个更多元化的组织。

黄德毅认为，线上沟通的模式使管理和沟通更加扁平，通过线上沟通的工具，可以更有效的记录和追踪沟通结果，同时知识管理的入口将瞬间被打开。

蓝凌一直以来作为数字化工作专业服务商，为大中型企业及成长型组织，提供智能办公、移动门户、知识管理、数字运营、财务共享、专有云等一体化解决方案，通过工作、管理、业务的全面在线的方式满足各角色的诉求。

组织在线：通过组织架构的管理和通讯录管理保障全员可以在线远程办公接入；

沟通在线：全员通过IM、通知、消息、语音通话、线上会议管理等能力完成全员的在线沟通；

协同在线：通过任务管理、流程管理等功能，完成远程的任务协作；

业务在线：包括行政、人事、法务、财务、市场、营销、产品、项目等业务都有对应的功能进行专项的在线管理；

生态在线：客户、合作伙伴、供应商都可以通过安全、身份可识别的协同模式开展工作。

平台化发展的远程办公

蓝凌一直致力于打造企业一体化办公平台，协助企业管理、业务在线化、数字化，钉钉的5个在线让企业组织、协同更高效。蓝凌OA的平台能实现企业业务的一体化，而不是简单的工作协同，更多是业务的支撑。

黄德毅举出了蓝凌合同管理系统的例子，蓝凌智能合同系统实现了合同文本的智能对比，线上审批，通过防伪技术和电子印章技术可以快速完成线上签订，并在合同履行阶段进行智能履约提醒，改变了以往需要集中办公，线下沟通才能进行的合同管理模式。

蓝凌还在疫情期间推出抗疫管理系统并在很多企业上线，解决各类组织针对政府要求各种统计报表、物料管理、抗疫知识管理、跟企业原有信息系统（组织架构）集成等诉求，满足企业快速实现在线办公、有效合规实现抗疫管理的解决方案。

同时蓝凌联合钉钉、阿里云等互联网企业，构建钉钉&蓝凌教育/政府复工平台，支撑甘肃政府、吴中教育局等快速推动复工报备工作，以及协助CDC联动、医管局、各医院在线化疫情情况上报。

远程办公在经过这一次大考之后，很可能成为未来企业所接受的办公形态，由此衍生的市场会不断扩大。黄德毅表示，在保证了基本的沟通与协作后，能更好的满足不同业务领域的远程办公需求，将更好的得到市场的认可。

未来远程办公也将向着平台化发展不断泛化，形成全业务全生态的业务协同。