普华永道：数字化转型可能有回报，但在某些领域来之不易
来源：ZDNet 2020-02-28 09:51:01
关键字： 数字化转型
普华永道就数字化转型的进展问卷调查了76个国家的2300名高级管理人员。多家公司都认为数字化转型是生存的关键，但回报方面则有点不好说。
至顶网CIO与CTO频道 02月28日 编译：普华永道就数字化转型的进展问卷调查了76个国家的2300名高级管理人员。多家公司都认为数字化转型是生存的关键，但回报方面则有点不好说。
几个要点：
·91％的受访者预期通过数字化可以创造更好的客户体验，但71％的受访者表示实际上实现了价值。
·90％的受访者预期数字化转型可以改进决策的制定，而66％的受访者称实现了价值。
·80％的受访者认为数字化转型可增加利润，但只有45％的受访者实现了利润的增加。
·75％的受访者预期数字化可改进人才保留和招聘，49％的受访者做到了这一点。
普华永道的调查结果在许多方面说明了数字化转型空间的一点点成熟。一众公司一开始在白板上做个大计划，但到后来意识到数字化转型项目里还有其他需要解决的问题，例如改变管理、数据质量和业务支持等。事实上，普华永道发现54％的公司5年前就开始做转型项目，25％的公司认为任务的完成遥遥无期。
数字化转型工作的另一个议题是时间段的变化导致组件技术的变化。例如，普华永道的调查发现，机器人过程自动化、物联网和人工智能是目前数字策略的三大首要技术。而未来数字策略的三大首要技术则是人工智能物联网和区块链。而就顾客和员工体验而言，三大首要技术则为物联网、人工智能和机器人过程自动化。
至于遇到的障碍，38％的受访者表示，网络安全和隐私以及市场缺乏相关技能是数字化转型项目的最大挑战。
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