远程办公不是效率的障碍，可能是新的动力

一场突如其来的疫情，对于传统办公可以说是一场革命。很多人都梦寐以求在家办公，但真正梦想照进现实，你却感觉生活和工作没有了界限，睁眼上班，闭眼不下班。

至顶网CIO与CTO频道 02月27日 人物访谈（文/王聪彬）：一场突如其来的疫情，对于传统办公可以说是一场革命。很多人都梦寐以求在家办公，但真正梦想照进现实，你却感觉生活和工作没有了界限，睁眼上班，闭眼不下班。

在一些跨国公司，远程办公体系已经非常成熟，像Google、Facebook员工一般可以有20%左右的工时在家办公。但在中国远程办公并没有形成主流，主要的原因就是企业主担心产出和效率。

远程办公其实涵盖的范畴很广，包括即时通讯、协同文档、在线会议、云盘以及客户管理、合同管理、员工培训等。任何一个细分市场都有巨大的市场前景，尤其随着5G的逐渐应用，远程办公可能将有一个翻天覆地的变化。

企业应该理解这种未来的工作模式，最重要的是自律，它不是效率的障碍，可能是新的动力。

远程办公保障业务不停顿

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称：东方中科）是国内少数能够提供仪器销售、租赁、系统集成及相关技术服务的综合服务商。

疫情的爆发造成了工厂延期复工、客户延期复工、高校推迟开学，这对于东方中科正常的业务开展也造成了一定程度的影响，在生产上因为客户无法按时验收产品，拉长了应收账款的周期，同时库存也有明显的滞留。

为了将影响降到最低，东方中科也在营销策略上做出反应，加强与客户的电话、微信联系，利用企业公众号宣传公司的战“疫”相关产品，例如与测温相关的热像仪等产品一度脱销。

在这个过程中远程办公成为了新的工作模式，北京东方中科集成科技股份有限公司CIO金春姬表示，目前东方中科日常业务均已实现了远程办公，让所处异地的员工和客户也可以实现在线面对面交流，保证业务正常有效的运转。

北京东方中科集成科技股份有限公司CIO金春姬

不断完善的远程办公体系

东方中科的办公系统是自主开发的，基于BPM的全业务系统，从销售机会到订单、合同、采购、收发货、开票申请，全部在线上业务系统中进行，而且信息与ERP无缝衔接。目前除了收发货、出具发票和盖红章必须现场处理外，其他事务全部可以在线移动完成，包括合同电子章处理。

在会议系统上，东方中科主要使用小鱼易连和企业微信。小鱼易连是去年上级集团公司东方科仪经过了多方测评最终选定的集团会议平台，并为下属控股公司统一配置设备，以加强集团内部沟通协调。近期由于远程会议增多，东方中科也尝试使用企业微信作为会议平台。

金春姬指出，在公司内不同规模会议我们会使用不同的平台，公司级别经理例会使用小鱼易连，部门内部会议一般使用企业微信。

在会议系统的使用上，系统稳定性、流畅性、回声处理、适用人数范围是东方中科最为关注的。未来在远程办公上还要持续加强网络安全管理，以及员工电脑安全管理。