特殊时期让远程办公在企业中迅速普及

在疫情防控的特殊时期，你是否习惯了这种不一样的“宅生活”？春节过后企业开始逐渐复工，很多企业都选择了远程办公的方式开启工作。

至顶网CIO与CTO频道 02月26日 人物访谈（文/王聪彬）：在疫情防控的特殊时期，你是否习惯了这种不一样的“宅生活”？春节过后企业开始逐渐复工，很多企业都选择了远程办公的方式开启工作。

即没有浪费在路上的额外时间，又没有开不完的无意义的会议，对于员工来说，远程办公给员工但来了更多的空间和灵活度。人力资源服务公司Kelly Services的全球劳动力指数（KGWI）调研显示，在全球范围内，有超过四分之一的受访者（29%）表示，每周至少有部分时间采取远程办公的方式。

理想很丰满，但现实很骨感。国内公司在远程办公上还是相对滞后的。主要表现为支持远程办公的公司数量不多，支持远程办公的程度不高。

而且远程办公给公司带来了现实而棘手的挑战就是管理远程工作者，公司必须确保远程的工作效率和在办公室时一样高，所以不论是企业还是员工都在迅速的适应远程办公，并形成正常的流程体系。

提升经营双管齐下

创立于1993年的天洋控股集团，是一家横跨文化产业、消费品、科技产业、金融投资和其他产业的大型控股集团。

在疫情期间，天洋控股集团信息中心总经理张北平深深的体会到存货压力、经销商资金压力、线下客流骤降、物流配送延迟、员工沟通和企业治理等各方面带来的影响。

在特殊时期，灵活改变经营策略，才能借此机会涅槃重生。为了应对着一系列的变化，天洋控股集团也开始尝试使用直播、云店、O2O等场景来加大从线下到线上的引流，并且提供更加及时、优质的在线服务。

同时在公司内部也开启了远程办公，降级了运营成本，提高运营效率，将各地区分子公司甚至是供应商有效的连接起来，迅速的恢复业务，让影响减小到最低。

视频会议的组合应用

天洋控股集团也再通过会议系统来进行远程的沟通，目前正在使用会畅、魔云、企业微信，其中企业微信更多是用于即时通信使用。

张北平表示，因为集团和下属公司之前各自采购，所以会存在多个会议系统，但是目前发现视频会议也可以而且更多并发。

在会议系统的选择上，天洋控股集团看重稳定性、性能和性价比。而且现在很多云视频服务具有强大的企业专属后台，高度的自动化，甚至还可以提供各项数据，可以更好的完成总结汇报、容量规划等工作。

当然视频会议也会卡顿是一个很常见的问题，通过查看本地网络设置、查看对方的网关路由器是否开启网管模式限制了网络上下行带宽速率，以及跨网问题等操作还是可以有效排查出卡顿的原因。