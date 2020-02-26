零售巨头Coles集团大力挖掘未经利用数据的价值

超市巨头Coles集团透露，在多年的敏捷战略更新过程中，该公司还在努力探索如何利用目前基本仍未得到利用的现有数据集。

至顶网CIO与CTO频道 02月26日 编译：超市巨头Coles集团透露，在多年的敏捷战略更新过程中，该公司还在努力探索如何利用目前基本仍未得到利用的现有数据集。

Coles集团技术策略负责人Rui Moura本周在悉尼举办的Gartner数据和分析峰会上表示：“我们坐在未经开采的数据集上，或者说在很大程度上未经开采。我们已经拥有了庞大的规模，可扩展的优势……那么，现在是时候看看我们如何才能将它们转化成我们自身的优势了。”

迄今为止，缺乏利用这些数据的行动，Moura将这种局面部分归咎于围绕着数据源的复杂性，这些数据主要来源于现有的系统和核心应用程序。

他表示：“我们绝大多数业务关键领域都已经拥有了系统。这些系统和使用这些系统的人为我们生成数据。我们也使用了分析模型——因为我们已经开始踏上这段旅程——可要真正获得价值仍然很难。”

Moura表示，因此，到目前为止，围绕Coles的数据之旅的计划“要么是含糊不清的，要么就是有很多看不见的想法。”

Coles提取数据价值的方法之一是与第三方供应商合作，以帮助对其平台进行数字化，使其能够足够灵活地使用数据。

Moura表示：“我们采用了多种方式来吸引供应商，我们与第三方和其他公司合作，以非常有针对性的方式创建这些内部解决方案和供应商解决方案。”

这家超市巨头还于本周宣布，已拨出2000万澳元以补偿受到错误薪酬影响的员工。

该公司进行了内部审查，发现按照通用零售行业奖励（General Retail Industry Award，GRIA）领取薪水的员工——大约占到其超市和白酒商店经理的5%，占Coles集团全体员工的不到1%——拿到的薪酬是错误的。

Coles集团首席执行官Steven Cain在一份声明中表示：“我们的目标是使Coles成为一个理想的工作场所，并向那些受到意外影响的团队成员致歉。”

“我们正在与外部专家团队合作以完成我们的审查。一旦完成，我们将联系所有受到影响的团队成员，无论是现在的成员还是曾经的员工，以全面纠正任何已发现的错误。

“ Coles已实施了改善我们的系统和流程的措施。”

截止1月5日，这家零售业巨头半年的税后净利润为4.89亿澳元，息税前利润为9.1亿澳元。

2020年2月20日更新，上午10:16（AEDT）：Coles集团澄清了按照General Retail Industry Award领薪、受到影响的人在该公司员工总数中占比不到1%。