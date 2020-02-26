零售巨头Coles集团大力挖掘未经利用数据的价值
超市巨头Coles集团透露，在多年的敏捷战略更新过程中，该公司还在努力探索如何利用目前基本仍未得到利用的现有数据集。
至顶网CIO与CTO频道 02月26日 编译：超市巨头Coles集团透露，在多年的敏捷战略更新过程中，该公司还在努力探索如何利用目前基本仍未得到利用的现有数据集。
Coles集团技术策略负责人Rui Moura本周在悉尼举办的Gartner数据和分析峰会上表示：“我们坐在未经开采的数据集上，或者说在很大程度上未经开采。我们已经拥有了庞大的规模，可扩展的优势……那么，现在是时候看看我们如何才能将它们转化成我们自身的优势了。”
迄今为止，缺乏利用这些数据的行动，Moura将这种局面部分归咎于围绕着数据源的复杂性，这些数据主要来源于现有的系统和核心应用程序。
他表示：“我们绝大多数业务关键领域都已经拥有了系统。这些系统和使用这些系统的人为我们生成数据。我们也使用了分析模型——因为我们已经开始踏上这段旅程——可要真正获得价值仍然很难。”
Moura表示，因此，到目前为止，围绕Coles的数据之旅的计划“要么是含糊不清的，要么就是有很多看不见的想法。”
Coles提取数据价值的方法之一是与第三方供应商合作，以帮助对其平台进行数字化，使其能够足够灵活地使用数据。
Moura表示：“我们采用了多种方式来吸引供应商，我们与第三方和其他公司合作，以非常有针对性的方式创建这些内部解决方案和供应商解决方案。”
这家超市巨头还于本周宣布，已拨出2000万澳元以补偿受到错误薪酬影响的员工。
该公司进行了内部审查，发现按照通用零售行业奖励（General Retail Industry Award，GRIA）领取薪水的员工——大约占到其超市和白酒商店经理的5%，占Coles集团全体员工的不到1%——拿到的薪酬是错误的。
Coles集团首席执行官Steven Cain在一份声明中表示：“我们的目标是使Coles成为一个理想的工作场所，并向那些受到意外影响的团队成员致歉。”
“我们正在与外部专家团队合作以完成我们的审查。一旦完成，我们将联系所有受到影响的团队成员，无论是现在的成员还是曾经的员工，以全面纠正任何已发现的错误。
“ Coles已实施了改善我们的系统和流程的措施。”
截止1月5日，这家零售业巨头半年的税后净利润为4.89亿澳元，息税前利润为9.1亿澳元。
2020年2月20日更新，上午10:16（AEDT）：Coles集团澄清了按照General Retail Industry Award领薪、受到影响的人在该公司员工总数中占比不到1%。
最新文章
- VMware公布2020财年第四季度及全年财务报告
- 对话「小鱼易连」：从角落走到聚光灯下，云视频会议的舞台远不止你想象
- 远程办公秘籍：企业微信的“硬核”功能，你Get了吗？
- 三星致力于推出多样化的创新产品 新旗舰Galaxy S20系列与折叠手机Galaxy Z Flip国内首发
- 网课常崩溃？64核才给力！第二代AMD EPYC打造流畅的在线教学平台
- VMware发布第四季度财报：利润未达预期 交易完成执行问题待解决
- 戴尔发布第四季度和全年财报 企业级基础设施业务深陷困境
- 青云QingCloud 斩获“物联之星”2019中国最具影响力物联网云平台企业奖
- 用友浪潮金蝶生态伙伴大会扎堆共同战“疫”，细品2020云生态建设
- 远程办公要从办公上升到数字化管理