疫情期间保证工作效率，请试试远程办公

春节已过，但疫情未过。为了更好的防控疫情又不耽误复工，很多企业开启了在家办公，一时间远程办公成为时下最流行的办公方式。

至顶网CIO与CTO频道 02月25日 人物访谈（文/王聪彬）：春节已过，但疫情未过。为了更好的防控疫情又不耽误复工，很多企业开启了在家办公，一时间远程办公成为时下最流行的办公方式。

新型冠状病毒的爆发对于各行各业的业务开展已经产生了不同程度的影响。成立于2011年的山东奥扬新能源科技股份有限公司（以下简称奥扬科技）以新能源汽车智能供气系统的研发制造为核心业务。奥扬科技为新能源汽车客户提供一站式的“新能源汽车销售、LNG气体贸易、LNG物流保供、金融服务和售后支持”需求。

奥扬科技的主要业务之一——液化天然气运输和新能源汽车LGN加气站属于民生相关的抗疫保障行业，在疫情期间既要保障自身防疫，又要实时监控LNG运输安全。所以远程办公在奥扬科技一下子成为保证工作效率的重要手段。

远程办公让业务有效运转

对于奥扬科技而言，远程办公系统在当前发挥了不可替代的作用。在疫情期间，通过远程办公、网络视频会议等系统实现了企业和客户、供应商之间的业务沟通，领导和员工之间任务布置和交流、检查、监控，员工之间实现协同办公和信息共享等。

山东奥扬新能源科技股份有限公司IT总监张明文表示，复工前，领导层利用网络视频会议等方式，多次讨论针对疫情的对策，做复工计划，生产部门利用网络视频会议等系统及时地部署复工安排，并有效地与政府主管部门沟通、协调，办理复工相关的手续。

在疫情期间，企业也提升了对员工的生理和心里状态的关注，通过网络视频会议系统不仅可以掌握复工人员目前的状态，还可以在较短的时间内做好疫情排查、复工安排。

在线会议让工作效率再提升

2018年，奥扬科技为了解决集团总部与异地分公司、事业部的会议沟通问题，开始了视频会议系统的部署。

通过多方面的评测，奥扬科技选择了小鱼易连的视频会议解决方案。主要看中了这个产品的系统功能完善、扩展性好、性价比高、方便易用、服务及时等优点。尤其在使用上小鱼易连安装简便，可以快速连接手机等多个不同智能终端设备。

在疫情期间，奥扬科技的会议和培训也改变了原来的聚集在一起开大会的方式。张明文表示，采用视频会议方式后，获得了意想不到的效果，大家不用从各个不同地点赶到同一个地方开会，而是随时随地打开手机参会或者就近到安装了网络会议设备的会议室即可参会。有些培训，可以安排的晚上的时间，大家在家里也可以参加视频培训。

突如其来的疫情打乱了生活、工作的节奏，同时也迫使企业尝试更多的方式方法。视频会议系统就是明显的例子。之前奥扬科技视频会议系统的利用率大约30%，现在利用率达到了80%。为了适应未来一段时间内工作、沟通方式的变化，奥扬科技还将购买几套视频会议设备，实现所有的分公司、事业部都具备召集视频会议的条件，让效率进一步提升。

要说视频会议系统有什么问题，还真在一次网络培训中遇到过声音和视频卡顿现象。原因很可能是因为当时的培训老师使用家里的网络和电脑主持培训，网络性能不稳定造成的。