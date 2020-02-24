欧洲就原生数字发展制定路线图

为了继续扩大国内技术经济规模，欧洲政府已经整理出一份旨在促进人工智能发展的技术战略，同时对个人数据的收集与使用设定原则性界限。

至顶网CIO与CTO频道 02月24日 编译：为了继续扩大国内技术经济规模，欧洲政府已经整理出一份旨在促进人工智能发展的技术战略，同时对个人数据的收集与使用设定原则性界限。

这项五年计划首先承认，当前人类社会产生的数据总量正在爆炸式增长。在这一背景之下，只有以数据为核心建立成功政策框架，各经济体才能迎来蓬勃的发展态势。

欧盟委员会在这项计划中宣布，“数据正是经济发展的命脉所在。”

该文件的作者对欧盟的发展愿景做出如下总结，“欧盟将在商业与公共部门当中，为全社会做出良好数据授权决策的榜样。”

但就目前来看，全球大部分数据都集中在极少数规模可观的科技巨头手中。面对信息的使用监督与保护举措，美国与中国的政策制定者选择了截然不同的解决思路。

欧盟委员会在此项数据计划中写道，“中国与美国等竞争对手正在迅速创新，并在全球范围内推广其数据访问与使用概念。”

“在美国，数据空间的组织工作由私营部门负责，具有相当明确的集中效应。中国则将政府监督与大型科技企业的力量联合起来，建立起对海量数据的坚实控制体系，但在个人保障层面则较为欠缺。为了帮助欧洲释放数字化潜能，我们必须找到属于自己的发展道路，在数据的流动与广泛使用之间寻找平衡，同时保持良好的隐私性、安全性、可靠性与道德标准。”

根据《纽约时报》的报道，欧盟委员会主席Ursula von der Leyen在新闻发布会上指出，“我们希望在数字化时代之下，找到适合欧洲的解决方案。”

那么，这会是什么样的解决方案？

欧洲当局正在建立一整套数据体系，确保系统中的信息能够在欧盟内部自由流通；此外，欧盟还将维护已经颁布的严格隐私保护措施，同时保证数据移动规则的公平性与透明性。

其中包括一项特别呼吁，要求改善各方数据共享能力——具体包括由政府组织将更多数据下放给私营企业，企业间公共数据交换，以及私营部门之间的数据共享等等。

报告指出，由于竞争者之间缺乏信任，加之欠缺行之有效的经济激励措施，“尽管具有巨大的经济潜力，但企业之间的数据共享仍然不够充分。”

为了实现上述目标，此项计划要求各方在今年年底之前建立“面向欧洲整体数据空间的治理立法框架”。这种基础性立法将致力于为数据流动提供基础结构，而后续计划则将通过更具针对性的立法努力，促进公共与私营实体之间的数据开放性与流动性。

该计划还进一步呼吁各方对联合数据空间及欧盟云基础设施进行长期且广泛的投入，包括吸引各成员国的资金支持。最终，计划勾勒出一个完整的欧洲云服务市场，预计将在2022年正式启动，有望与已经在欧洲市场上占据重要地位的美国云服务供应商展开正面竞争。

除了数据计划之外，这份报告还高度关注人工智能技术。有关部门呼吁各方开展新的研究尝试，同时建立公私部门合作伙伴关系与应用计划，鼓励欧洲各国积极将AI技术推向实际生产。