市场圈family社群公益课堂第一期：疫情下的传播之变 

一场疫病让很多企业对于生存产生担忧，尤其是第三产业。企业市场部是一个企业中营销组织架构的重要组成部分，其主要职能是负责拉近产品与消费者的心理距离。

至顶网CIO与CTO频道 02月14日 北京消息（文/王聪彬）：一场疫病让很多企业对于生存产生担忧，尤其是第三产业。企业市场部是一个企业中营销组织架构的重要组成部分，其主要职能是负责拉近产品与消费者的心理距离。

作为新时代的市场人，如何能跟上并领先于市场潮流，让企业市场的宠儿尤为关键，“市场圈family ”社群也由此建立，这里就是市场人的王者创造营，在这里我们希望可以发现更多营销上的小妙招，市场上的新玩法，这也是“市场圈family ”的口号：与新市场人一起发现营销新玩法！

“市场圈family ”社群也推出了公益课堂，第一期也是在一个非常特殊的日子，在2月14日情人节这一天我们邀请到资深互联网营销专家闫跃龙，为我们分享：疫情下的传播之变。

闫跃龙分享了在营销和传播中如何做好借势、轻、直播、塑造标签四部分内容。

借势：借势的本质就是把自己和更具优势的人和事物连接在一起，达到事半功倍的效果，依据个别人物法则其中有三类人：联系员、内行、推销员，联系人是传播信息的搬运工，内行是专家、大V，推销员是传统媒体和自媒体使用情绪说服人。

轻：传播时要把重变轻，或者传播重的内容时植入轻的内容，这样才更能引起兴趣，越普通越打动。

直播：疫情期间直播让大家有了重新的认识，它是一个透视镜，也是一个放大器，即督促社会对象的透明，又放大话题。同时直播也是一个接力棒，用户也会产生内容，每一个领域都要思考“直播+”带来的机会和挑战，直播的三要素：人、货、场。

塑造标签：在做事情之前要预见标签是什么，标签的不同带来的传播效果有很大的差异，所以事件传播要遵循6个W原则，尤其是What内容，包括金句、动作、数字。

闫跃龙老师新书推荐：“超级标签：重塑用户心智的传播之道”

未来“市场圈family ”社群公益课堂还将继续，将更优质的内容进行分享，更好的服务市场群体，当然我们也希望可以收到更多宝贵的建议和意见。

本期嘉宾介绍：

闫跃龙：资深互联网营销专家，曾任京东公关总监、京东超市市场总经理，超级标签提出者，KOC引爆者。

市场圈family群主：付琳 fu.lin@zhiding.cn

市场圈family社群公益课堂第二期预告

分享时间：2月21日（周五）15:30-16:00

分享嘉宾：道同共创科技有限公司创始人周景龙

分享主题：会展营销的意义，企业如何做营销架构，当前形势下的营销思考

嘉宾介绍：

周景龙 曾任职长城会副总裁，拥有二十多年国际会展管理及品牌营销的经验。在国内一线城市主办十多个行业的世界顶尖国际性大型展览，并组织中国企业参加世界各地的知名会展活动。