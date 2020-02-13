2020汉诺威工业博览会赋予数字化时代的“工业转型”

2020年4月20-24日，即将迎来2020汉诺威工业博览会，今年将以“工业转型"为主题，聚焦工业4.0、人工智能、5G、智能物流等趋势话题，同时博览会还将推出全新的展览计划。

至顶网CIO与CTO频道 02月13日 新闻消息：今天听闻受新型冠状病毒肺炎疫情影响，MWC2020取消。但是2020年4月20-24日，2020汉诺威工业博览会还将继续召开，今年将以“工业转型"为主题，聚焦工业4.0、人工智能、5G、智能物流等趋势话题，同时博览会还将推出全新的展览计划。

现阶段全球正处于数字化的变革时期，工业企业面临的需求和挑战已经与之前大不相同，研发、生产、物流和能源供应技术供应商需要适应急剧变化的市场需求，会议主题定为“工业转型”也是由此而来。

所以今年汉诺威工业博览会不仅展示所有相关技术，还将全面关注工业转型，赋予工业转型过程全面和持续关注的世界性贸易平台，为全球数字集成工业提供创新驱动力。

顺应数字化 展览全面升级

汉诺威工业博览会作为一个权威的工业博览会，看到数字化和工业化正不断的演进和融合，因此在展览上也需要不断适应新时代的需求。

德国汉诺威展览公司董事局主席柯克勒博士Dr. Jochen Köckler表示，为进一步提升展会品牌影响力，未来我们将不再使用CeMAT、数字工厂或IAMD等子品牌作为展会宣传之用。新展览计划将明确关注各核心领域的关键主题，反映汉诺威工业博览会对工业转型的推动作用。

德国汉诺威展览公司董事局主席柯克勒博士Dr. Jochen Köckler

在调整后，汉诺威工业博览会将展出六大类别：“创新技术及未来生产”、“自动化、动力及传动”、“数字生态系统”、“能源解决方案”、“物流”以及“工业零部件”。

印度尼西亚成为合作伙伴国

每年汉诺威工业博览会都专注于一个特定国家，也就是合作伙伴国。印度尼西亚作为东南亚国家联盟（ASEAN）中最大的经济体，有望在2030年之前跨入世界十大经济体行列，所以今年印度尼西亚将成为2020汉诺威工业博览会官方合作伙伴国。

2018年4月，印尼政府正式推出了“印尼制造4.0”（Making Indonesia 4.0）计划及其路线图，这是印尼响应世界范围内的以数字技术、生物科技、物联网和自动化为主要特征的第四次工业革命所做的战略性布局。

印度尼西亚共和国驻德意志联邦共和国大使Arif Havas Oegroseno表示，印度尼西亚正努力在2020年之前成为东南亚地区领先的数字经济体。为此，我们制定了“印尼制造4.0”倡议，旨在通过引入工业4.0技术，提升制造业实力。倡议实施初期着重五个领域的发展：食品和饮料、纺织品、汽车、化工和电子产品。

附六大类别具体展示内容

自动化、动力及传动：涵盖工厂、过程和能源自动化；机电动力传动和流体动力；机器人技术；工业传感器技术与图像处理；变压器；能源管理；物流自动化和仓储技术。

数字生态系统：聚焦数字集成和工业应用，涵盖商业软件、PLM、MES、物流IT、数字化平台和云解决方案、IT安全、增强与虚拟现实、能源管理解决方案、人工智能和5G基础设施等主题。

能源解决方案：关注为工业建筑、工厂以及接入的移动基础设施提供高效、气候中立的能源供应，涵盖发电和输电、电力、氢能和燃料电池、制冷供热技术以及电动车辆基础设施等主题。

工业零部件：提供关于定义未来主题的交流平台，涵盖轻量构造、增材制造技术、表面处理技术、特定材料组件、紧固系统和工程服务等。

创新技术及未来生产：聚焦研发、初创企业、新兴技术、创新文化和未来工作等。

物流：涵盖物流和仓储技术；仓库及工厂设备；工业货车及配件；自动导引车；包装技术和物流服务。