信息化支撑下的医院疫情防控

时隔SARS爆发后的17年，网上还在经常蔓延“炒冷饭”的谣言，而且还能骗倒大家，说到底，还是因为大众对微生物知之甚少。

至顶网CIO与CTO频道 02月12日 北京消息（文/王聪彬）：时隔SARS爆发后的17年，网上还在经常蔓延“炒冷饭”的谣言，而且还能骗倒大家，说到底，还是因为大众对微生物知之甚少。

“从人类的角度讲他们可以被称之为恶魔，但他们的存在对自然界的生态平衡却有非常重要的意义。”华大基因CEO尹烨说道。

SARS在自然界可能已经存在了很久，在北宋年就有记载，曾经食用果子狸，但是当年没有发生感染，今天却感染了，最终调查这个根源就在于这种病毒产生于中国云南地区的一种蝙蝠体内。

蝙蝠和果子狸相安无事数千年，为什么在这一刻产生病毒的传播，科学家推测可能由于近些年人类过分侵犯属于野生动物的领地。所以对人类而言，最大的危险不是人工造出的病毒，而是我们可能释放出自然界为了平衡生态的微生物。

1979年10月25日，这一天被定为人类天花绝迹日。人类自豪的说，我们消灭了地球上第一个病毒，天花造成的致死人数至少超过5亿，超过任何一场战争的死亡人数。接下来我们又面临了艾滋病、埃博拉，它们最早的携带者都是来自野生动物。

再说回病毒的防控，在2003年之前，中国在面对病毒性的传染病并没有大规模的防控经验。有了SARS的经验，在新型冠状病毒爆发后，各省市纷纷设立了新型冠状病毒感染医疗救治定点收治医院，并将重点资源都集中在发热门诊。

各医院也打响了信息化的攻坚战，因为每一步信息流程的优化，都可以有效避免或减少交叉传染的机会，每一个信息产品的快速部署，都可以让疫情得到更有效地管控。

2月4日，国家卫生健康委发布了《国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，提出要充分发挥信息化在辅助疫情研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用，具体包括五方面内容：数据采集分析应用、远程医疗、互联网诊疗咨询、“互联网+”政务服务、网络基础和安全。

作为医院也正在积极利用信息化应对疫情实现管控，有意识地主动引导临床的信息化改造需求。

简化流程 快速就医

在疫情蔓延的初期，很多患者会来医院进行问诊，造成发热门诊就诊量飙升，为了快速的筛查，减少发热病人在各区域流动，首先需要的就是简化发热门诊流程，利用信息化优化挂号、收费等业务流程，让病人就近通过自助机更便捷完成相关流程。

首先就是利用信息系统进行登记，完善的数据可以对诊断治疗和后期统计分析提供更好的帮助。而且要加入一些特别选项，例如，是否有疫区（武汉市）旅行史或者居住史、发病前是否曾经接触过来自武汉的发热并伴有呼吸道症状的患者、有无聚集性发病、有无周围人群发热、肺炎、14天内有无外出旅游游玩、是否有野生动物接触史等。

以金华市中心医院为例，采用点选方式快速填写，既保证不漏项，又能有效提高问诊速度。

广州医科大学附属第二医院信息科科长陆慧菁建议设置专门的电子病历模板，并且与诊断挂钩，凡是如：发热查因等相关诊断，自动关联到专用模板，强制要求填写流行病学史。

并且在定点收治医院也实施了免挂号直接进入发热门诊诊间就诊，一般发热患者诊间结算后进入普通发热门诊流程（专窗取药），如果是疑似新冠肺炎患者，医生可以选择患者去向（系统默认只显示还有床位的留观病区），并让患者完成诊间预付款后（支持零预付），相应的留观病区护士站系统即能看到该患者信息并安排床位，同时将患者直接引导到留观病房，中间无需任何人工窗口或自助机环节，最大程度上避免患者到处跑。

最终形成了发热患者就诊的最简化流程。

除了大量的确认病患外，医院还会收治很多疑似病例，原有非发热门诊病区会部署为疑似患者的留观病区，急诊留观系统必须支持多留观区模式，即医生单元可以统一，但护理单元必须分开。

金华市中心医院为了便于患者检测样本信息的登记和报送，减少医生工作强度，还临时增加了采样模块，并能自动生成疾控中心规定的送检报表，便于工作交接。

同时在原传染病报表模块中增加了“新冠病毒肺炎”报病卡，既确保传染病信息不会被漏报，又尽可能不增加临床医生的报病负担。

在自助机上各家医院都进行了增设，尤其在发热门诊内，避免交叉感染风险，一部分医院通过将门诊的部分自助报告机搬至发热门诊，只需经过简单的系统配置和网络连接即可实现。

北京大学第三医院信息管理中心主任计虹也谈到，在疫情期间北医三院在发热隔离区增补工作站，在病房腾挪的过程中及时调整安装终端设备，以及设备的快速联调等等。

青岛大学附属医院在发热门诊安装工作站

远程会诊 及时有效的信息互通

由于疫情的升级，各级卫健委需与定点医院间建立直接的通信，各定点医院需要开通省政务的视频会议系统，同时开通与省级定点医院的远程会诊系统。

一方面加强信息的互通速度，一方面实现多方会诊，最大程度减少了专家交叉感染的机会。

目前很多医院都已经利用原远程医疗系统或紧急部署实现了远程会诊。2月4日，感染性疾病中心周陶友主任医师在四川大学华西医院远程中心为安徽省亳州市人民医院一名危重症“新冠肺炎”确诊患者提供专业的诊疗意见，实现了跨省连线。

浙江省台州医院信息中心也在春节期间实现计划部署、技术问题排查、网络线路跳接、设备安放调试。1月25日，浙江省领导通过视频会议系统和远程会诊系统对浙江省台州医院进行了远程指导，了解了医院新型冠状病毒感染的肺炎病人的病情、医院抗击疫情的准备和隔离病房的配备等工作。

远程会诊系统与浙江省委领导连线

尤其是5G+远程医疗在此次疫情中实现了快速的推进，我们知道远程医疗是使用远程通信技术、全息影像技术、新电子技术和计算机多媒体技术发挥大型医学中心医疗技术和设备优势对医疗卫生条件较差的及特殊环境提供远距离医学信息和服务。它包括远程诊断、远程会诊及护理、远程教育、远程医疗信息服务等所有医学活动。

但受限于网络的原因，远程医疗还存在一些有待突破的问题，而在5G网络下，就可以解决像信号质量会影响整个诊疗过程的连续性，因为影响图片、视频、语音的质量，进而对于医生的正确性判断将会造成误差。

今年我国成功实现了首例基于5G的远程手术，位于海南的一位专家通过5G网络，进行远程操控，用时近三小时，成功为身处中国人民解放军总医院的患者实施了"脑起搏器"植入手术。

所以此次疫情下5G也发挥了重要的作用，中国电信协助协和医院搭建的5G远程会诊应用系统正式投入使用，成功连接了协和总指挥部和各分指挥部。

另外像金华市中心医院通过运营商的协助，快速完成了5G基站的部署，并开通了云会诊平台。实现隔离院区患者全部诊疗数据实时共享和远程高清视频流畅传输，确保了新冠肺炎患者能得到远程多学科联合会诊。

在医院内部，昆明市第三人民医院也创新性提出了将“移动可视会诊查房系统”运用于疫情防控。在原有的移动会诊视讯车基础上，集成医院的HIS、LIS、电子病历、PACS等核心业务系统。

移动可视会诊查房系统不仅实现面对面与患者进行交流，进行详细问诊及处理病情，发热门诊的值班医生也可以及时与会诊专家进行病情讨论及交流。

互联网问诊 就医的第二条途径

随着各医院就诊患者的激增，互联网医疗成为一个有效缓解病患数量的途径，包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。

互联网医疗第一种模式是以医疗机构为主体，利用互联网信息技术拓展服务时间和空间，把互联网医院作为医疗机构的第二名称。第二种是一些互联网公司和企业已经申办了互联网医院，利用互联网公司提供的平台，为患者提供服务。

在疫情期间多家医院纷纷开通了互联网咨询服务，另外阿里健康、丁香医生、平安好医生、好大夫、微医、腾讯微信等平台也提供了相关的线上问诊服务。

互联网咨询就诊平台通过本地专家解答，可以让老百姓对新冠病毒有一个相对理性的认知，缓解过度恐慌情绪和发热门诊的就诊压力，减少新冠病毒的进一步传播。

例如，浙江省台州医院1月22日，正式开启面向全社会的7X24小时免费在线医疗咨询服务。并且把图文咨询中原来的按医生碎片化时间回复问题设计，修改为多通道同步发热咨询。

同时，依托全国一体化在线政务服务平台、各级卫生健康行政部门官网官微、居民电子健康卡等多种途径，开展疫情信息查询、定点救治医院及发热门诊查询导航、主动申报与线索提供、新型冠状病毒科普预防知识传播等服务，方便群众及时获取权威信息，科学认识疾病，做好自身防护。