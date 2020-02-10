房地产科技六大趋势：科技颠覆房地产行业

没有哪个行业可以不受现代科技进步的影响，但房地产业在这方面算是个偏门，房地产业传统上追随新趋势的步伐较慢。

至顶网CIO与CTO频道 02月10日 编译：没有哪个行业可以不受现代科技进步的影响，但房地产业在这方面算是个偏门，房地产业传统上追随新趋势的步伐较慢。但现在不同了！房地产科技正在蓬勃发展并改变我们的购买、销售及与我们的物业互动模式。笔者最近参加过一些房地产科技活动及做了主题演讲，越来越多业内的企业向我问起有关高新科技转型的建议。在这个帖里，我想就房地产专业人士及物业经理需要了解哪些主要趋势和大家分享一下我的看法。

大数据

房地产及物业管理行业以其独特的定位受益于大数据。数据越多，我们就能更多地做出以数据驱动的决策。

诸如Zillow、Trulia和Redfin等公司利用大数据的威力颠覆了房地产业。这些公司能够在特定的区域、交通、人口统计信息、消费者调查结果方面编制数据，有时还可以就买入和卖出趋势收集数据然后分析和整理这些数据，提供价位见解、家居价值的趋势和潜在价值。

对于业主和物业管理而言，大数据事关收集有关各种建筑系统的实时和历史信息，比如电气、暖通空调、消防/生命安全、公用事业、电信和其他种种的信息，信息然后可以转化为主动维护。在某些情况下，利用大数据甚至可以在设备出故障之前提醒物业经理，使得他们可以采购设备替代品进而在最短的停摆时间里进行维护。这会令住户和物业管理人员都开心。

人工智能和机器学习

尽管房地产和物业行业可能在适应不断变化的科技上比较慢一些，但该行业也在奋起直追，人工智能和机器学习将有助于收集更多可操作的数据。

例如，现在的房地产搜索网站可以单纯根据位置和大小之类的偏好设置显示市场上的房产信息；而在不久的将来，人工智能还可以令这些网站推荐基于偏好、性格特征和价值推荐房产。

这些搜索网站上的聊天机器人可以快速、轻松地回答消费者的疑问，聊天机器人甚至可以陪买家看房。有几家公司在开发相关技术，可以允许房地产经纪人通过平板电脑或利用聊天机器人带人看房，如此经纪人在一天内可以带人看更多的房。

人工智能也可以帮助更准确地预测价格趋势。这一类型的技术考察的是市场一个区域的历史趋势，但也可能考虑地区的犯罪活动、学校、交通和市场活动等其他因素。

人工智能也可能令房物体验变得更迅速更容易。一些初创公司已经实现了将整个购房体验数字化的方法，不用再阅读一堆文件，也不用在收房时签字。

虚拟和增强现实

根据美国全国房地产经纪人协会的一项调查结果，近一半潜力购房者会先在互联网上搜索房产信息。虚拟现实及增强现实可以令网上搜索和购房体验更加精彩和方便。

房地产经纪人可以创建房产的虚拟现实，潜在购房者可以在自己舒适的家里体验找房过程，虚拟现实也可以帮助长途买家虚拟流览他们不能亲自看的房源。

房屋售前包装是增加房产感知价值的好方法，但花费也较高。诸如roOomy的公司开发的技术允许房地产经纪人虚拟包装，做法是用数字方法给房子的内部照片添加家具和配饰增强在线购物体验。

虚拟现实也可以给新建的房源创建逼真的建筑图片和虚拟体验，可以帮助买家了解和体验某个房源，甚至在建房之前都可以这样做。

对于物业管理而言，创造环境虚拟现实演示可以帮助新租户熟悉环境。不用再提供冗长的书面说明及讲解如何使用温控器或环境控制设备，例如，虚拟演示可以实打实地向租客展示整个过程的每一步。

物联网

物联网（IoT）是指那些用数字方式连接到云里及不断发送和接收信息的“智能”设备和工具。

上面提到过，含有智能传感器的机器可以提醒业主或物业管理人士某个地方存在潜在的问题，甚至还可以做预测性维护。而在未来，购房者也许能够利用智能设备通过连接到电气、暖通空调及管道的网络下载一个房源的维护和保养的综合历史。不用再推测或花钱做昂贵的检查就可以了解房屋的状况。

这一类型的设备也有助于提高能源效率，可以真的为购房者或业主节约成本。

随着物联网的发展，我们不单单会看到个别的智能设备，还会渐渐看到整座智能建筑，甚至智能城市，所有的一切都在持续地连接着、发送和接收数据。而同时也为大数据和人工智能和机器学习铺平了道路，可以创造更多的、我们甚至可能还不能预测的见解和改进。

5G

5G能实现的东西是许多转型的关键。5G能提供更多带宽，因此可以令更多的智能设备和传感器连接到互联网上。大带宽可以创造真正的无线工作场所，令更多员工可以在家办公。

5G可能影响房地产行业的一个例子是家居安全。用上5G后，在家庭连接多个传感器和摄像机就更容易（及更便宜）。这些设备可以捕捉到高清晰度的图像，并且几乎可以瞬间将图像发送到任何地方。

但要做到这一切，我们需要更多的5G基站，基站比现有技术基站也靠得更近许多。这可能对商业物业业主有一定的 冲击，这些业主可能愿意将物业租给电信运营商做安装基站用，业主甚至自己也可以安装基站和提供电源和光纤连接。

无人机

无人机大可只是房地产的一个噱头，但无人机也不会因此而改变，无人机具有改变市场潜力的事实也不会变。

数字化多视角实地考察现在成为可能，因此也可以为一个房源创建出特定的充满情感的解说。现在要航拍相对比较容易，所需预算也可以接受，而这些在几年前可能会特别贵。无人机在展示大房子和地产时特别有用，让人真实感受到一个地方的大小。

无人机也可以用于浏览一个地区。无人机可以捕捉到新建房源附近新社区的感觉。对一些想将家搬到新城镇或附近社区的人，无人机也有助于在亲临其境前获取对新地方的感觉。

还有，无人机也可用于发现潜在风险或维修问题，这可以压低房地产的价格或在谈判中使用。

无人机在某个点甚至可以用于远程游览房源。目前，控制无人机飞进一个典型家庭的小的封闭空间还有一定的难度。但对于大型商业或工业物业，相关应用的潜力已经存在了。无人机可用于测量物业，在创建竣工图时也有用得到的地方。

大家可以看到，房地产专业人士如若忽视科技创新的话就有面临绝境的危险。房地产科技趋势只是进步和变革时代浪潮的开端。