为什么说数据的下一个十年，将由数据“说书人”定义？

至顶网CIO与CTO频道 02月03日 编译:对于现有数字业务,数据既可用作输入,也可以作出输出。只要得到妥善管理,数据完全能够成为一笔宝贵的资产;但如果管理水平低下,数据则会迅速沦为一笔沉重的负债。过去十年以来,数据开始一路高歌猛进,甚至成为各类企业实现业务成功的关键性因素。随着大多数组织不断推进各类数字化转型计划,数据在丰富程度与重要性方面也已经达到历史新高点。然而,即使已经掌握如此可观的总体数据规模,很多朋友会发现大多数组织仍无法发挥出数据中的全部潜能。在另一方面,尽管不少人认定人工智能、增强分析等新兴技术有望缩小这一差距,但在我看来人类(而不仅仅是机器)仍将在未来十年的数据价值挖掘方面发挥不可替代的核心作用。

随着数据民主化进程的推进,将数据转化为有价值见解的任务,将不再需要完全由分析或者商务智能团队来承担。从财务到市场营销再到人力资源,每个人都可以利用数据增强所在职能领域的绩效水平。借助基础的数据知识与通用工具技能,组织内抱有积极心态的个人完全可以经由现有专业知识与技能探索数据中的有价值见解。然而,虽然数据的访问门槛正在降低,但见解的交流仍比较落后——即使是以往专门负责这方面工作的分析忹数据科学专家,同样很难轻松处理此类任务。

通过仪表板或者自动警报等工具,我们可以为组织内的员工提供相关且特定于某些职能角色的洞察见解。只要员工们有权根据这些见解采取灵活行动,企业也能够迎来一波积极的渐进式改革浪潮。举例来说,营销人员可以根据目标受众的喜好设计页面布局或者促销优惠,借此优化呈现在对方面前的广告宣传内容。但另一方面,如果我们发现的是规模更大的见解、几乎无法独自处理,又该如何有效与其他员工进行沟通协作?更重要的是,这里发现的很可能是一项关键的洞察见解,有望让整个团队、部门甚至是企业获得收益。为了切实把握住这些机遇,我们必须得到其他员工的支持,快速获取见解共享所必需的资源、预算以及协作基础。

在这种情况下,我们必须想办法把洞察见解传递给他人,并以激励行动与灵活的方式做出解释。如果他人不理解某一见解的重要性,或者不相信这一见解的可行性,那么见解本身必将被抛在一边、永远无法带来任何实际价值。为了避免这类问题,我们需要以结构化方式对见解进行清晰的可视化叙述,真正学会用数据“讲故事”。事实与数字本身无法影响决策或者激励人们采取行动,但精心设计的数据故事可以。为了真正建立起有吸引力和说服力的数据叙述,数据“说书人”必须努力发挥人类的创造力、同理心以及上下文理解优势——而这一切,都是技术难以复制照搬的。

为什么高效数据沟通如此重要

最近,我正在与一群分析专家讨论数据叙事的重要性。曾供职于一家大型运输企业的资深分析师坦言,他自己最初也曾对数据故事持怀疑态度。但最终,他亲眼目睹数据叙述给所在部门带来的巨大影响,并为之深深折服。他提出一个案例,当时公司内的两位分析经理正为各自的独立计划争取内部资金。先来说结果:其中一位经理虽然开出数百万美元预算,却凭借着高效沟通成功达成目标;另一位经理只需要10万美元,但仍没能拿到这笔看似合理的资金。

首先需要承认,这两位经理都极具分析才能,完全可以利用数据支持自己的观点。但是,只有前一位能够撰写出引人入胜的数据故事,从而高效传达自己的见解。从这个角度来看,数据故事甚至成为决定两个分析项目命运的核心因素。而令人遗憾的是,失败的项目本身可能同样意义重大,只是因为数据沟通不畅而导致其未能得到企业高管层的支持。这样的悲剧广泛存在,很多朋友恐怕都见识过良好见解因为沟通问题而遭到忽略乃至浪费。

对数据“说书人”的需求不断增长

既然有故事,自然也要有讲故事的人。他们就如同大家最爱的“说书人”一样,能够帮助数据项目释放价值。在极为困难的“最后一英里”分析当中,说书人们能帮助大家发现并理解关键见解、做出更明智的决策并激励受众采取行动。分析师与数据科学家当然是数据故事叙述技能的主要受益者,但身在其他岗位的朋友们也需要敞开胸怀。在接下来的十年当中,将有越来越多的业务人员接触数据,因此讲好数据故事也将成为每个从业者都必须掌握的另一大活用性业务技能。换句话说,数据本身将成为更多员工角色与职能范畴之内的组成部分,谁能讲好数据故事、谁才能释放出数据内的巨大能量。

过去几年以来,不少企业开始将关注重点放在培养具有数据素养的劳动力身上。很多组织已经意识到,如果缺乏必要的数据素养技能,员工们将无法充分利用职能范畴内涉及的数据。通过与其他人共享数据故事,说书人们可以帮助在各个团队之间建立起水平更高的数据知识进而发展出更加丰富的数据文化。随着时间推移,随着数据消费者们越来越了解数据本身,他们可能也会受到启发并开始建立并讲述自己的数据故事。这就形成了一套良性循环,并最终不断扩展组织内的数据社区。

除此之外,数据说书人们也有望成长为极具价值的变革代理者,通过分享自己的洞察见解推动企业整体的积极改进。例如,数字化转型本身不会讲故事——如果没有优秀的数据说书人,谁能强调数据对于组织的积极影响?数据中蕴藏的一切价值,都需要由人来打包并做出应有的强调。

数据叙事与未来十年的数据发展

2020年,我们即将步入数据发展的下一个十年,企业自然需要更多精通数据技能的人员。除了提高员工及经理的整体数据素养之外,企业还必须培养出一批能够讲好数据故事的干部。他们不仅负责发现数据见解,同时还要以清晰且有意义的方式进行分享。最终,这批先驱者将建立起一个充满活力的数据故事社群,其中的成员也将来自组织内的各个不同部门。

面对这种持续增长的需求,我在最近撰写的《高效讲好数据故事:如何通过数据、叙事与可视化推动变革(Effective Data Storytelling: How to Drive Change with Data, Narrative, and Visuals (Wiley))》中探讨了数据叙事的三个基本要素,以及如何将三者巧妙结合起来以建立引人入胜、极具说服力且令人难忘的数据故事。

只有将数据、叙事以及可视化三大要素结合起来,才能通过讲好数据故事给受众提供解释、启发与引导作用。

总而言之,见解传递的效率最高,我们能够从数据资产中发掘出的价值也就越突出。随着人们越来越重视并逐步掌握数据叙事的力量,更多新的可能性将逐渐开辟成形,出现更多真正有价值的数据对话,保证团队保持一致,并通过变革性见解将前进的道路变得愈发清晰。在这个过程当中,数据说书人们将在下一个十年当中扮演不可或缺的角色。谁掌握更多具有这方面数据素养的人才,谁就能培养出数据驱动型环境,并保障自身蓬勃发展、走向繁荣。