鼠年展望：数字化以各种形式进入产业链的各个环节，形成新的产业组合

2019年我们已经面对了太多的不确定性带来的挑战，中美关系的变化，全球格局的动荡，数字技术嵌入各个行业带来的波动等，而2020年又将是一个转折之年。

至顶网CIO与CTO频道 01月21日 北京消息（文/王聪彬）：“2019年可能会是过去十年里最差的一年，但却是未来十年里最好的一年。” 美团创始人兼CEO王兴的这句话在2019年是否应验了？现在才要开始验证。

2019年我们已经面对了太多的不确定性带来的挑战，中美关系的变化，全球格局的动荡，数字技术嵌入各个行业带来的波动等，而2020年又将是一个转折之年。

据悉，到2022年，全球数字经济占比达60%，中国数字经济占比达65%，数字化将为经济贡献巨大价值。今天的数字化变化在中国的发展速度和影响，已经比全球其他任何地区可能都要快。

数字化在2020年开始也要从消费端走到产业端，产业互联网正在蓬勃发展，数字化技术正与产业价值快速融合，金融、教育、医疗、媒体，一些行业改变的方向已经越来越清晰。

据IDC预测，到2023年全球用于实现业务实践、产品和组织数字化转型（DX）的技术和服务的支出预计将达到2.3万亿美元，在2019年到2023年预测期内数字化转型支出将实现稳步增长，五年复合年增长率达到17.1％。

离散制造和流程制造在预测期内的数字化转型支出最高，占全球总体的近30％，包括自动操作、机器人制造等。零售业是数字化转型支出第三大行业，以全渠道商务平台和全渠道订单调度为主。专业服务和运输业紧随零售之后，分别在智能建筑能源管理和货运管理上投入。

企业主要的数字化转型支出优先考虑智能制造和数字供应链优化，这也和中国的行业分布情况相吻合。

同时企业数字化转型正在经历从基于传统IT架构的信息化管理（数字化转型1.0），迈向基于云架构的智能化运营（数字化转型2.0）。我们看到，以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的新兴技术日趋走向成熟。各种技术的融合也日益加深，如何将这些技术与生产场景相结合成为正在进行数字化转型的企业重要关注点。

混合云和多云是这一年有关云计算提及最多的一个词，多云是由多个云供应商提供的多个云服务组成，既可以是私有云和公有云，也可以是多个公有云，所以在管理上就需要提供一致性、治理和自动化。随着云的环境正变得日益复杂，很多企业需要寻求IT服务商的帮助进行设计、构建、部署云服务，这也让云MSP（Cloud Managed Service Provider）服务市场逐渐走向成熟。

在云计算之上，大数据、人工智能已经成为不可分割的存在，尤其是人工智能可以渗透到每一个数字化战略和应用中。

至顶网近期也对人工智能应用进行了一次调研，调查显示还有48.3%的企业处于观望，将近一半比例，这显然不太符合市场的预期，当然一些技术成熟度高的企业早已在生产环境中使用人工智能，甚至在规划大规模的推广。同时企业也需要明确人工智能项目未来的趋势，不只是被用于降低成本，而是协助人做更高价值的商业价值开发和辅助。

最后也用北大国家发院教授陈春花的话作为总结，2020年，在致力于用长期主义引领企业发展的基础上，企业需要学会掌握四个并存：挖掘确定性与探索可能性并存、构建不可替代性与获得协同共生价值并存、拓展原有核心业务增长与超越原有核心业务新价值增长并存、创新顾客价值与承担社会责任并存。