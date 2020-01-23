电子竞技如何为数据经济建设添砖加瓦？

至顶网CIO与CTO频道 01月23日 编译：位于布鲁克林的巴克莱中心专业举办各类篮球与曲棍球比赛、WWE周五夜格斗以及Cardi B等顶级音乐会活动。但就在几个月前，65000名粉丝涌入现场，观看全球超一流电竞明星在这里捉对厮杀。就在这一刻，观众们突然发现，巴克莱中心已经悄然转型为前沿技术的殿堂。

电子竞技的范畴，绝不仅仅涵盖那些以电子游戏对抗为主业的群体。事实上，电竞已经成为一种现象级产物。过去一年以来，全球有3.8亿人亲身前往电子竞技现场，观看选手们在《堡垒之夜》、《Dota 2》以及《英雄联盟》等游戏中激烈对抗。

电视网络也在播放各类电竞比赛。在美国，CBS与NBC甚至拍摄了以电子竞技群体为关注对象的情景喜剧。根据高盛公司的统计，电子竞技的在线受众总数已经超过了HBO、Netflix以及ESPN的总和。也正因为如此，这一目前价值100亿美元的行业，预计将在2024年迅速增长至240亿美元。

这些比赛不仅极具娱乐性，同时也代表着二十一世纪数据经济的典范。尽管已经有不少运动项目开始引入传感器技术，同时配合分析以提供信息，但电子竞技作为完全植根于数字领域的项目，仍有着自己不可比拟的优势。简而言之，电子竞技这个命题要想成立，本身就需要大规模实时网络、云计算以及最新数据安全保障方法的共同支持。

技术影响到的不只有电竞选手。赛事当中成千上万活跃粉丝也在积极参与，他们持续关注选手表现、发布社交媒体评论并跟进世界其他地区开展的比赛，同时不断创建并消费这些来自民间的内容流。

区域经济的福音

这意味着任何想要发展电子竞技赛事的城市，首先需要建设起头油网络。由此带来的工程专业知识需求，能够消化大量相关技术人才并带来巨量电竞相关工作岗位。他们的工作范围，从开发虚拟现实方案、到构建下一代网络设备实验室、再到为赛事舞台布线的现场施工，可谓无所不包。

更重要的是，如同一级方程式赛车激发起前沿汽车工程的发展并成为相关技术的孕育温床一样，电子竞技同样促使不少年轻人投身于技术教育与应用等相关行业。

在美国各地，博伊西州立大学、雪兰多大学以及哈里斯堡科技大学等高校都在围绕电子竞技建立大学课程。俄亥俄州立大学目前已经在提供电子竞技本科专业。此外，包括亚特兰大、堪萨斯城以及得克萨斯州阿灵顿在内的各市以及地区政府也在投资电子竞技，包括建设高科技比赛场地。

下面来看乔治亚州电子竞技行业的爆炸式增长。在去年11月首次举办DreamHack 2019比赛（一项可容纳35000名观众的大型电子竞技活动）时，乔治亚州州长Brian P. Kemp将亚特兰大称为“美国电子竞技之都”。

他还在现场向本地《守望先锋》联赛职业队伍Atlanta Reign表示了赞赏，感谢他们在乔治亚本地投资1亿美元。州长Kemp表示，电子竞技为12000名乔治亚州居民提供工作岗位，并带来5亿美元经济产出。另外，乔治亚州还批准筹备高中电子竞技比赛。截至目前，已经有5000多名来自网络或者游戏专业的学生从该州技术学院毕业。

从乔治亚州的经验来看（类似的故事也发生在堪萨斯城），电子竞技正在刺激技术教育的发展，帮助这些远离旧金山、波士顿以及纽约等传统技术中心的地区培养起自己的科技力量。因农业、采矿业以及制造业衰落而面临工作岗位急剧减少的内陆区域，正从电子竞技行业中获得切实可见的经济收益。

推动技术多元化与职业发展

此外，电子竞技也帮助更多女性找到了进军科技行业的通道，从而逐步缩小科技领域内的性别失衡问题。根据最新发布的一项研究，在全球《堡垒之夜》移动端游戏玩家中，女性比例已经超过一半。

电子竞技的后续发展，也将不断汲取每一代新兴技术的精华部分。工程师们必须能够配置起强大、灵活且极为复杂的网络，与数十甚至数百名选手进行实时连接，甚至兼容身处世界另一端的远程选手。即使是一秒钟的延迟（数据时滞），也有可能造成价值数百万美元的体验损失。

这些海量数据不断流入、流出云计算机，不少还频繁跨越不同云平台——也就是所谓混合云体系。由此带来的技术要求，给软件开发人员以及电气工程师们提供了巨大的职业发展机会，甚至全面超越电竞本身。例如，即将到来的无人驾驶汽车浪潮需要从业者管理从云端发出的大量实时数据流。对于福特、特斯拉以及宝马这样的企业而言，有能力以最低延迟支持Dota 2职业赛事的网络工程师，无疑将成为最具吸引力的人才群体。

电子竞技还为包括AI在内的各类认知计算技术，提供了一个充满活力的测试环境。与传统运动相反，粉丝们参与的电子竞技比赛需要大量数据作为支撑。很多粉丝希望一边观看比赛一边进行游戏，或者收听来自不同地区的最新赛事动态。这个忙碌而繁荣的数据市场，正逐渐成为包括5G在内的一系列下一代边缘计算技术的理想实验平台。

越来越复杂的电竞网络将全面监控所有活动，借此分析粉丝的需求与喜好、甚至是当前情绪，甚至可能参考用户在社交网络上发布的状态。在这方面，AI技术将成为解决问题的关键。智能化程度更高的系统将使得网络自身拥有自定义剪辑、流传播与推广等能力，从而显著增强体验并开发新的收入来源。而随着机器学习的发展，这种定制化水平也将不断提高。在这一领域中积累下的专业知识，将帮助科学家与工程师们在零售、广告、赛事管理甚至政治活动方面获得无数工作机会。

通往未来的道路

当然，对于最顶尖的电竞选手们来说，游戏本身就能为其提供职业岗位。美国目前有80余所高校组成大学队伍，密苏里州帕克维尔市的帕克大学等多家高校，甚至开始为电竞明星们提供体育奖学金。

批评者们认为，电子竞技带来的风潮可能导致未来的运动员们只需要动动拇指，就能参与到激烈的体育对抗当中。但他们忽略的一点是，电竞赛事的核心发展是在大脑当中。平均来看，电竞运动员在大学入学考试中的数学得分要明显高于其他运动员，而且前者也更倾向于选择科学、技术、工程以及数学（即STEM）等专业方向。

总体而言，电子竞技的启蒙运动正在如火如荼地进行。事实证明，电子游戏并不是年轻一代逃避现实的庇护所，而是一种具有全球参与度的群众性运动。电子竞技正在帮助各个社区积累下最先进的技术与专业知识，最终为STEM教育乃至通往未来职业发展的终极目标铺平道路。