14项技术发展趋势，让课堂教学体验从此不同

智能板与学生用iPad等现代技术已经在众多课堂当中成为标配。从提高学生积极性到切实改善考试成绩，不少教育工作者从这些新方案当中获得了切实助益。但是，我们目前看到的新工具，也许只是更大发展趋势中的冰山一角。

至顶网CIO与CTO频道 01月21日 编译：智能板与学生用iPad等现代技术已经在众多课堂当中成为标配。从提高学生积极性到切实改善考试成绩，不少教育工作者从这些新方案当中获得了切实助益。但是，我们目前看到的新工具，也许只是更大发展趋势中的冰山一角。

考虑到这一领域蕴藏的无限可能性，我们咨询了多位业界高管，希望了解在他们眼中新兴技术将给课堂教学带来的可期变化。下面一起来看相关预测。

1. 视频讲座

我曾跟不少教育工作者们直接交流，他们大都怀有这样的愿景：希望能投入更多时间帮助学生。随着“翻转”学习模式的不断普及，视频已经成为一种非常重要的工具。为每堂课保留好视频，之后可以由学生在家中重复观看。如此一来，教师就能够在课堂上组织更多动手练习，避免年轻人们回家后“偷懒”。 -Josh Caid,Cherwell Software

2. 沉浸式混合现实体验

借助增强现实与虚拟现实，学生不需要再被无聊的历史或者科学教科书折磨得昏昏欲睡。他们能够“走出教室”直接进入课程内容的世界。想象一下，我们甚至可以穿越星空近距离观看行星，或者亲临建国典礼的现场。 -Marc Fischer,Dogtown Media LLC

3. 虚拟现实实验

虚拟现实（VR）为教育领域带来了广泛的发展空间。学生们能够借此实际体验历史事件或者学习内容，从而显著激发了解新事物的热情。此外，整个过程不会发生任何实际威胁，所以学生们也能借此上手较为危险的操作实验。 -Daria Leshchenko,SupportYourApp Inc.

4. 整合Chrome OS

除了智能板与iPad之外，Chrome设备也已经得到广泛普及（以及Chromium等其他使用体验类似的方案）。这些不仅提供了基本的协作前端（例如Google Docs），同时也为教师提供班级管理页面等资源，统一管理学生与作业内容。此外，Chrome OS也将成为播客、远程讲座、电子书分发以及跨校合作等其他服务的重要基础。 -Steve Pao,Hillwork, LLC

5. 预测分析

我亲眼目睹了预测分析在医疗保健行业中发挥的重要作用，包括分析人口数据以确定存在患病风险的人群，并有针对性地制定具体预防保健措施。在我个人看来，同样的方法也适用于测定学生成绩，并针对他们最弱势的科目提供适合具体情况的补习建议。 -Jamie Gianna,Partners Behavioral Health Management

6. 深入了解每一位学生的学习体验

以往，教育者在评估学生的学习体验时，只能通过直接观察或者习题测试等几种有限的方法。如今，越来越多的学生开始通过数字工具获取学习资源，这些工具能够以数据为载体详尽跟踪具体体验，并最终为了解学生体验并提供个性化指导带来巨大的发挥空间。 -Tyler Shaddix,GoGuardian

7. AR技术支持下的跨国交流体验

利用AR技术支持的虚拟实现交流将帮助学生们轻松环游世界，亲眼目睹历史文物的具体样貌并参考交互式信息，以供他们学习并扩展自己的人文地理知识。 -Elaine Montilla,The Graduate Center, CUNY

8. 实时数字参与

数字参与技术的核心在于实时收集数据，通过双向通信且极为灵活的教学模式提升学生参与度，推动他们在学习与成长方面顺畅前行。如今，教师们可以通过小组及个人层面与学生互动，进行测验与调查、收集反馈信息，并即时调整课程内容以支持学生顺利完成学业。 -Ron Cogburn,Exela Technologies

9. 面向学生的即时反馈

现在，考量们可以在课堂上利用在线文档为学生们提供即时反馈。例如，当学生们通过在线文档处理项目时，老师可以添加实时评价指导学生们的忡。另外，教师也可以与全班共享这些在线文档，开展类似于同学评审及项目协作之类的活动。 -Thomas Griffin,OptinMonster

10. 后台技术

提供“最佳”教育体验自然离不开大的教学目标背景。例如，以Reggio为基础的方案就与面向STEM的方案明显不同。学校的后勤部门可以利用新技术协助教学组织工作，包括自动执行配套工作并提供深入的数据见解，确保教育工作者们轻松交流教学思路，从而全面提高课程质量。 -Steven Khuong,Curacubby

11. 传授低代码应用开发技能

归功于低代码技术的广泛普及，五年之后几乎每个人都能成为开发人员。事实上，美国已经有不少高中注意到了这一趋势。相信未来将有更多大学开设无代码应用开发课程。技术的引入，使得新型解决方案的构建变得更加轻松快捷，最终全面突破更深层次的技术障碍。从这个角度出发，未来的年轻毕业生将拥有更加广阔的职业方向可供选择。 -Katherine Kostereva,Creatio (formerly bpm’online)

12. 跨媒体娱乐

移动、在线、增强现实以及标准教育的结合，将为每个人提供强大的协作与精准教育体验。教育内容，将不再千篇一律。另外，教育也将覆盖所有媒体，有助于吸引更多学习者，确保人们不断参与培训并跟上技术本身的指数增长。 -José Morey,Liberty BioSecurity

13. 更充分地利用现有资源

考虑到学校的发展速度仍然远远落后于技术曲线，教育工作者能够更充分地利用现有技术资源支撑起教学目标。YouTube可播放学生电影，也可供学生们在假期期间复习课程内容。Google Docs则大大降低了家庭作业完成进度的跟踪门槛。就目前来讲，教师们还没有发挥现有技术工具的全部潜力。 -Robert Weissgraeber,AX Semantics

14. 非传统教育的发展

科技在改善课堂教学方面已经发挥出重要作用，但在不久的未来，相信非传统教育将迎来更显著的发展。Udemy、Corsera乃至Quora等平面在普通民众中的接受度与认可度一直在不断增长，因此在未来几年中，VR、AI、聊天机器人甚至是3D打印工具等新兴成果的介入，有望给这些非传统教育平台带来巨大提升。无论是在价值层面，还是在社会影响力角度，相信在线教育都将成为学习领域一股不容忽视的支柱性力量。 -Ben Lee,Rootstrap