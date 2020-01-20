2019年企业级技术融资额突破300亿美元 首次赶超消费级

根据PitchBook Data的数据显示，企业级初创公司总共筹集了304.2亿美元，而消费级初创公司总共获得了232.6亿美元。

至顶网CIO与CTO频道 01月20日 编译：这是自2015年以来，企业级科技企业获得风投资金额第一次超过了消费级科技企业。

这一数据来自本周PitchBook Data发布的年终资金数字报告。根据PitchBook Data的数据显示，企业级初创公司总共筹集了304.2亿美元，而消费级初创公司总共获得了232.6亿美元。

巨大的差异让数据中体现的趋势变得更为明显。企业级科技公司5年来首次脱颖而出，与2018年相比，该领域的风险资本投资几乎翻了一番。

相比之下，消费级科技领域的融资轮次呈现出相反的情况。根据PitchBook的数据显示，2019年总交易额为232.6亿美元，比2018年减少了四分之一。

报告指出，投资者偏好转移的一种潜在原因是股票市场。风险资本家通常会在被投企业被收购或者上市的时候获得投资回报，2019年很多最成功的股票都是由企业级科技公司（例如CrowdStrike Holdings）所持有，该公司股价在交易首日就上涨了71％，自那以后一直表现良好。

同时，原本备受期待的消费级科技IPO（例如Uber的上市）并未达到预期。去年上市的Uber和竞争对手Lyft目前的交易价格都低于IPO价格。

当2019年企业级融资规模超过消费级的时候，另一个趋势出现了：风险界有很大一部分资金投给了后期创业公司。PitchBook在7月发布年中风险监测报告时，这部分资金已经占到总投资金额的32％。

有趣的是，企业级科技企业融资金额激增与并购支出的下滑形成了鲜明对比。根据TechCrunch的统计结果显示，2019年公布的十大企业交易总额为406亿美元，不到去年870亿美元的一半。今年6月，Salesforce.com以157亿美元收购Tableau Software，位居榜首。