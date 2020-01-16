Gartner预测2020年全球IT支出将达到3.9万亿美元

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的最新预测，2020年全球IT支出将达到3.9万亿美元，比2019年增长3.4%。预计2021年全球IT支出将突破4万亿美元大关。

至顶网CIO与CTO频道 01月16日 北京消息：根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的最新预测，2020年全球IT支出将达到3.9万亿美元，比2019年增长3.4%。预计2021年全球IT支出将突破4万亿美元大关。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock表示：“虽然政治不确定性因素一度将全球经济逼近衰退，但在2019年最终没有发生这一结果，并且在2020年及以后也不太可能会发生这种情况。随着全球不确定性因素的减少，企业预计自身的收入将会增加，因此它们正在加倍对IT进行投资。不过，企业的支出模式仍在不断变化。”

今年增长最快的主要市场将是软件。该市场将实现了10.5%的两位数增长（参见表一）。Lovelock先生表示：“几乎所有具有企业软件的细分市场都是由软件即服务（SaaS）的采用所驱动。我们甚至预测在非云软件上的支出将会继续增长，只不过速度较慢。虽然企业仍可以购买使用许可证的软件并且此类软件将可以用到2023年，但软件即服务将在新增加的支出中占据更大的比例。”

表一、全球IT支出预测（单位：十亿美元）

2019年支出 2019年增长率（%） 2020年支出 2020年增长率（%） 2021年支出 2021年增长率（%） 数据中心系统 205 -2.7 208 1.9 212 1.5 企业软件 456 8.5 503 10.5 556 10.5 设备 682 -4.3 688 0.8 685 -0.3 IT服务 1030 3.6 1081 5.0 1140 5.5 通信服务 1364 -1.1 1384 1.5 1413 2.1 整体IT 3737 0.5 3865 3.4 4007 3.7

来源：Gartner（2020年1月）

表二、中国IT支出预测（单位：美元）

2019年支出 2019年增长率（%） 2020年支出 2020年增长率（%） 2021年支出 2021年增长率（%） 通信服务 178,625 2.88 182,720 2.29 184,596 1.03 数据中心系统 33,507 0.94 33,901 3.74 35,538 4.83 设备 139,520 2.79 143,637 5.48 142,731 -0.63 IT服务 43,570 15.99 49,406 16.27 57,322 16.02 软件 14,551 19.95 16,890 19.02 19,908 17.87 整体IT 409,773 4.48 426,553 5.60 440,095 3.21

来源：Gartner（2020年1月）

到2022年，企业在云产品上的IT支出增长速度将快于传统（非云）IT产品。企业机构在云采用上的IT支出比例较高，这预示着将出现新一代革命性的业务模式。

“上季度，我们提出了‘双重’困境，即企业同时面临成本削减和增长投资的双重挑战。缓解这一难题的方法之一是成熟的云环境：企业机构可以通过节省成本、提高敏捷性和创新性以及增强安全性来获得更高的云投资回报。而且这一支出趋势在短期内不会消失。”

美元走强所带来的不利影响已威胁到受影响国家在普通设备与数据中心设备上的IT支出。Lovelock先生指出：“例如，由于美元上涨，日本当地的手机平均售价也随之上涨，因此今年日本的手机支出将有所下降。英国在个人电脑、打印机、服务器、甚至外部存储系统上的支出预计也将下降3%。”

尽管上一季度所有领域的设备市场均出现最大下滑，但由于价格较低的新型手机在新兴国家普及，整个设备市场将在2020年恢复增长。Lovelock表示：“大中华区和新兴亚太地区的设备支出增加了近100亿美元，这足以抵消西欧和拉丁美洲的预期下滑。”

Gartner的IT支出预测方法十分依赖于数千家厂商对整个IT产品和服务范围的严谨销售分析。Gartner结合一手调研技术与二手调研资料，建立了一个完整的市场级规模数据库并以该数据库作为预测的基础。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。