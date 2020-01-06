2020年银行业即将迎来的13大变革趋势

与其他行业相比，银行业拥有更加悠久的历史与极为稳定的发展态势。银行业的基础，在于客户的坚定信任，因此任何变革的推进与落地往往都相当缓慢。

至顶网CIO与CTO频道 01月06日 编译：与其他行业相比，银行业拥有更加悠久的历史与极为稳定的发展态势。银行业的基础，在于客户的坚定信任，因此任何变革的推进与落地往往都相当缓慢。但是近年来，银行业从业者已经意识到，要保证自身在全球经济中继续拥有重要地位，快速发展已经成为刻不容缓的新任务。

银行业正在放弃一系列传统方法，转而寻求更多创新性途径以改善客户的服务与生活体验。下面，来自《福布斯》金融委员会的13位专家将探讨银行业出现的一些最新趋势，并分享他们对于未来五年内银行业发展的预期。

1. 利用金融科技改善客户体验

通过与金融科技企业合作，银行能够为客户提供超出原有专业知识范围的新型增值解决方案，且市场上对于此类合作的需求将会不断增长。从利用替代性数据集与模型增强承保能力，到为客户提供即时汇款，银行将可通过多种创新方式实现产品的低成本改进，同时加快方案上市速度。 -Ryan Rosett,Credibly

2. 技术驱动因素迎来整合

过去十年以来，美国的银行数量有所减少，但银行的合并案则大大增加。大型银行可以并且已经开发出更多前沿技术方案，段获得远超小型银行的市场竞争优势。与之对应，原本服务于普通消费者的银行、金融科技企业以及非银行贷款机构则可继续从事自己熟悉的企业与个人贷款业务。 -Curtis Glovier,Opus银行子公司PENSCO Trust Company

3. 数字贷款全面落地

2019年12月，Grand View Research发布数字贷款报告，指出这部分业务在2018年的整体市场规模约为35亿美元，而从2019年到2026年的年均复合增长率将为20.7%。个性化数字贷款就是未来。随着数字基础设施愈发强大，越来越多的消费者开始接受在线交易，而银行业也必须行动起来，将对个人或者企业对企业贷款服务全面迁移至线上。 -Pushkar Mukewar,Drip Capital

4. 新银行业的兴起

预计在未来五年之内，基于移动设备的直接银行将继续增长。新银行业目前已经在美国全国范围内吸引到数百万客户，这表明消费者的偏好已经由传统的、基于分支机构的实体银行，转变为更加便利的纯数字解决方案供应商。 -Tyler Gallagher,Regal Assets

5. 自动化与个性化客户体验

在与各类银行客户的合作过程中，我发现的一大重要变化在于，不少客户意识到自己在执行重复性流程方面耗费了过多的资源。银行已经意识到，对部分流程进行自动化处理将有助于释放人力资本，借此开展更多增值性活动。接下来，加快执行速度、提高效率以及实现个性化消费者体验将成为整个银行业的关注重点。-Breana Patel,Bonova Advisory Inc.

6. 区块链与去中心化解决方案将取代大部分现有银行

银行业最大的变化将源自基于区块链技术的新型解决方案。此类解决方案能够支持近即时点对点资金转移。此外，基于智能合约的平台（例如以太坊）带来的去中心化金融解决方案，也已经让无需金融机构支持的贷款平台成为现实。未来五年之内，这些解决方案也许会主导整个金融服务体系。 -Christian Kameir,Sustany Capital

7. 开放银行与数据即服务将创造新的收入来源

相对较低的利率环境与储蓄产品，正不断挤压银行的传统收入来源。未来，开放银行将带来不同于以往的全新商业模式，建立起双向市场（类似于苹果的App Store），帮助银行同时从消费方与供应方处获取收益。或者，创建数据即服务与API产品（例如摩根大通公司的产品），通过数据扩展与分析为各类机构客户提供服务。 -Wei Ke,Simon-Kucher & Partners

8. 中型银行将成为濒危物种

与亚马逊对零售业的影响类似，全美前五大银行正在根据客户期望制定服务基调。与之对应，各地区性银行则努力调动预算与人力资本，努力跟上这一波潮流（特别是在AI与机器学习领域）。规模化竞争优势正造成越来越大的鸿沟，这很可能引发中端市场的广泛合并，最终优化对现有资产及人才的重新分配与利用。-Shawn Sweeney,Spinnaker Consulting Group

9. 消费级金融的民主化进程

面向移动平台的安全技术将继续为消费者提供快速实时的“随时随地”解决方案。这些由AI驱动的服务将从关联与整体的角度（不同于现有银行业务的离散交易属性）管理并优化个人用户的全部财务能力（包括可用流动性与信贷支持能力）。 -Kim Anderson,Strategic Link

10. 监管水平的提升

传统银行将继续专注于生产性存款与贷款业务，而其他金融服务则将成为创新型金融科技与数字化组织的主要发展空间。这意味着风险、流动性以及“了解客户”工作将彼此脱离，缓解现代银行在应对双重使命（客户资金安全与股东回报）方面面对的利益冲突。 -Erica Schoder,R Street Institute

11. 面向低资产家庭的更多针对性服务

时至今日，无存款或者低存款用户群体的规模仍然相当可观；但随着金融科技的发展，这一现状将迅速改变。与以往不同，只要拥有手机，用户即可轻松获得自己的银行账户，这就为银行以及其他金融机构为这22%家庭提供服务的可能性。 -Vlad Rusz,Centaur Digital Corp.

12. 大型银行的服务将覆盖更多小型企业

传统金融机构将越来越多地为小型企业提供服务。从表面上看，这似乎是个好消息，毕竟长久以来中小型企业一直很难从主流银行手中获取资本与信贷服务。但是，银行业恐怕仍然无法充分满足普惠性质的财务服务需求，例如支出控制需求等。 -Farhan Ahmad,Bento for Business

13. “关系银行”的复兴

2000年初经济衰退令政府不得不放松对民间资金流动的管控，导致众多社区银行及其他小型信贷机构的快速涌现，并随后引发大规模合并热潮以及指向大型银行的严重冲击。以史为鉴，与经营者间建立起更加紧密且更具个性化的银行业务关系，将成为整个行业下一时期的主要任务。 -Wm. Scott Page,LifeGuide Partners