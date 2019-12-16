网易游戏：云正无感知的为海外用户获得流畅的游戏体验 

随着出海需求，以及业务复杂度的逐渐增高，网易游戏也开始在海外发行上引入公有云，能够做到更低的延迟、更流畅的游戏体验，同时云还可以提供更高的可靠性和更精细的运营。

至顶网CIO与CTO频道 12月16日 人物访谈（文/王聪彬）：几天前，App Annie发布了2019年11月《中国发行商“出海”收入榜》，网易游戏时隔两个月再次登顶。

其实网易游戏在出海上并不是先驱，在移动游戏的早期发展阶段，网易游戏推出了《梦幻西游》、《大话西游》、《倩女幽魂》等根植于中国题材的游戏，这些游戏更加适合中国用户，而出海大多集中在其他区域的App Store上线中文版游戏。

这显然不能吸引更多的海外用户，在2014年底2015年初，网易游戏也开始正式推进海外发行，比较典型的游戏有《阴阳师》、《荒野行动》、《终结者》、《第五人格》等，今年也发行了《明日之后》、《量子特工》等游戏。

2016年网易游戏迎来了出海的高光时刻，因为阴阳师取得的成功，让网易游戏也开始尝试把游戏推向东南亚、港澳台、欧美地区。同时网易游戏开始筹备自主发行团队，将阴阳师发行到日本市场。

日本是网易游戏一直深耕的市场，在11月其举办了《荒野行动》两周年和《阴阳师》三周年庆祝活动，以及《第五人格》和《明日之后》的内容更新，其中《第五人格》更是一度进入日本市场畅销榜TOP2。据第三方公司介绍，《荒野行动》在上线一周年时收入超过了 3.7 亿美金，74% 来自于日本，注册用户超过了 2.5 亿，下载量突破了 5800 万次，在日本的畅销榜上稳定在前五。

随着出海需求，以及业务复杂度的逐渐增高，网易游戏也开始在海外发行上引入公有云，能够做到更低的延迟、更流畅的游戏体验，同时云还可以提供更高的可靠性和更精细的运营。

从左至右：网易游戏资深云解决方案架构师孙国良、网易游戏技术副总监何丹

游戏出海的混合云设想

网易游戏为了支持海外发行也是苦思冥想，因为国内发行和海外发行有着根本性的差异，网易游戏在国内已经拥有比较成熟的自建数据中心，但是出海就需要引入公有云。而且在网络上，国内发行的游戏只要覆盖国内网络，但是海外发行面对的是全球范围的网络情况。

所以针对海外发行也形成了四大挑战，第一、性能，海外公有云虚拟网络和服务器是否可以满足游戏业务需求；第二、动态弹性，动态伸缩对于游戏业务和基础架构来说是一个全新的内容；第三、安全性，网络安全、数据安全性考虑；第四、全球通服，游戏服务器间的互通。

由此网易游戏开始建立标准化的云评估体系，并且在实践过程中根据遇到的问题不断迭代评估体系，评估体系会从计算&存储、网络、安全等几个方面进行评估，最终在海外发行上选择了AWS作为最重要的云供应商之一，其可以提供丰富的服务类型满足不同的业务场景，同时在API、SDK，以及支撑体系上都相对成熟。

网易游戏资深云解决方案架构师孙国良指出，一款游戏要在东南亚地区发行，可能需要覆盖新马泰甚至越南等国家，这就对整个基础设施的网络架构及布点需求要求很高，这时就会评估供应商的节点，在这些节点之上怎么设置应用层网络，在客户端怎么加速，设计出一个业务架构。

目前网易游戏在国内使用私有云，在海外发行上使用公有云，形成了混合云的架构，这针对游戏的业务特性可以提供容灾、高可用的设计，同时提高用户的满意度提升。网易游戏技术副总监何丹表示，我们希望让上层游戏发行不用关心底层供应商之间的差异，提供统一的服务能力给到不同的游戏，实现无感知的一键发行。

以AWS为基搭建业务架构

网易游戏运维和基础架构部是由多个服务线来构成完整的运维体系，底层构建基础设施，之后运维平台将资源进行统一的管理和操作，向上还有大数据分析等。除了横向的分层，网易游戏还有纵向的虚拟小组，提供海外发行从底层到上层的所有服务，更加方便的将每一层服务统一接入。

目前网易游戏在 AWS 服务层面主要是依赖 AWS 比较底层的基础服务，比如Amazon EC2、Amazon VPC、Amazon ELB，Amazon S3、Amazon CloudFront等，同时还会用到安全、监控方面的周边服务，以及贯穿始终的Support支持体系。

网易游戏AWS架构

“Amazon VPC有非常丰富的网关，除了通用的Internet Gateways以外，还有Peering gateway、Virtual Gateway、Transit Gateway等。”孙国良说道，这些不同的网关用来应对不同的场景，像VPN的互联、数据中心之间的互联、VPC之间的互联、跨云的互联等，我们会根据自己的网络需求，在上面设计组合这些网关的功能，将需要的整个网络架构的实现。

同时，网易游戏在较新的服务上也做了尝试，在AWS今年发布的基于ARM的EC2实例Amazon EC2 A1 Graviton上进行了迁移，主要针对计算性能消耗较少，网络要求较高的场景进行了替换，在保证网易游戏性能能够满足要求的情况下，使整个游戏运营成本得到下降。

正如前文所说，在基础架构之上网易游戏的策略是自研构建上层服务，例如容器平台、大数据平台等。在何丹看来，这样不仅可以适配不同的服务架构，而且更加适合混合云的发展模式。

另外在海外多云管理上，网易游戏主要有两种模式实现跨云互联，一种是把每个供应商的服务器作为虚拟网关，在上面搭建一套虚拟网络实现互通，另一种则是通过云服务商提供的Cloud VPN来实现。

未来在海外云架构上网易游戏希望利用云提供的多区域、可扩展、快速恢复的能力为整个游戏的架构做更高的可靠性和可控性。同时在部署和发布方面也会进行持续的迭代和优化，让发布速度更快，对业务部署的粒度做更精细化的划分，降低故障。