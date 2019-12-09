人工智能在体育赛制中喧宾夺主？

体育赛事中使用人工智能一直都有着很高的关注度，越来越多的赛事或者运动队伍都开始花费大量精力用于收集、整理以及分析数据，希望从数据中发现趋势、规律，以发现更好的人才，更科学地训练运动员，更多机会赢得比赛。

至顶网CIO与CTO频道 12月09日 评论分析（文/王聪彬）：体育赛事中使用人工智能一直都有着很高的关注度，越来越多的赛事或者运动队伍都开始花费大量精力用于收集、整理以及分析数据，希望从数据中发现趋势、规律，以发现更好的人才，更科学地训练运动员，更多机会赢得比赛。

从左至右：F1专家技术顾问Rob Smedley、职业足球焦点联合创始人兼首席执行官、NBC体育频道周日橄榄球之夜播音员Cris Collinsworth、新西兰橄榄球首席创新官Jason Healy

“过去在赛事上，更多的关注点都在赛场的球上，现在使用人工智能可以看到赛场上所有的一切情况。” 职业足球焦点联合创始人兼首席执行官、NBC体育频道周日橄榄球之夜播音员Cris Collinsworth说道。

每一项体育赛事都是复杂的，新西兰橄榄球首席创新官Jason Healy表示，新西兰橄榄球的机器学习还在早期使用阶段，其可以帮助更好的了解英式橄榄球这项运动。

人工智能为赛队出主意

F1一级方程式赛车是一个非常敏捷比赛，是非常依靠工程力量获胜的比赛项目。F1专家技术顾问Rob Smedley指出，我们会在2个半小时的比赛中从车上300多个传感器上采集GPS数据、车手数据等等，同时车上还有20多个信号转发。

像利用数据可以为进站、超车等环节提供策略。当赛车进入到维修站进行短期维修时，所有维修人员都必须就位，F1通过开发算法作出最佳的方案，机器学习会显示车什么时候需要进站维修。

Cris Collinsworth提到人工智能带来的变化，原来球队周日比赛收集数据到周三才能得到分析结果，到现在只要几小时就行可以得到结果。

通过这些比赛数据，可以去思考某一些球员的动作可能要怎样调整，为教练提供指导意见。在几十年的执教过程中，其实教练早已形成了自己的工作方式，而且很多老牌的橄榄球队教练，也会请大学教授来为他们出主意。

“但是过去几百年橄榄球教练在做决策时很多都是错的，现在数据科学家告诉那些常胜将军你做的是错的，这是非常颠覆的。”Cris Collinsworth说道，超级碗的比赛投入了大量的经费进行分析，用数据分析为什么会失利等等。

当然战略战术的决定涉及到很多的决策，人工智能并不能保证你最终是赢还是输。

人工智能改变受众体验

同时运动赛事的受众也可以因为人工智能受益，使用人工智能可以让转播商进一步提高观赛体验，当然可使用的技术不仅仅只有一个。

Rob Smedley表示，技术人员和非技术人员在看比赛的角度是不一样的，技术人员给到老板的意见是经过挑选的洞见，而且这是一个多米诺不是静止不动的，当然我们也不主张将过多的数据呈现在观众面前，太过炫技可能会喧宾夺主，让注意力分散。

大家喜欢体育赛事主要是因为比赛的关键还是运动精神，所以要跟上比赛的速度，观众希望时时的了解，当然其中还蕴含了一些体育文化上的因素。

“在F1比赛的转播已经有50年之久，需要让车迷持续不断的保持收看是不容易的。”Rob Smedley说道，想要吸引观众看赛车一圈一圈的在赛道上跑，需要更加有代入感，要将更多有趣的洞见给到观众。

Jason Healy看到多屏同步已经成为一个趋势，而且是需要思考的问题。因为观众在看电视的同时也在使用手机或其他电子设备，很可能错过一个精彩的进球，所以你要做的就是把数据收集起来，聪明的喂给观众。

当然对于比赛而言，培育新的观众也是当务之急，需要找到很棒的技术伙伴，把比赛的体验尽可能好的提供给中间年龄段的观众。Rob Smedley提到，现在观众的观看习惯都在改变，需要把比赛数据自上而下推到金字塔的底端。