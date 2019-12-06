AWS创新纵向延伸 5G、人工智能、量子计算都是未来方向

客户在哪里，AWS就在哪里，客户的需求一直是驱动AWS产品服务不断的迭代创新的动力。

至顶网CIO与CTO频道 12月06日 拉斯维加斯消息（文/王聪彬）：客户在哪里，AWS就在哪里，客户的需求一直是驱动AWS产品服务不断的迭代创新的动力。与去年AWS re:Invent相比，今年随着企业上云的阶段性发展，AWS自身的理念与产品发展也在进行相应的调整，近一年从软件服务层面创新重新深入到了基础设施层面的创新。

ARM、5G、人工智能、量子计算是今年AWS re:Invent的重点发布方向，尤其AWS CEO Andy Jassy在谈及5G时尤其激动，他认为这是一个时代的开始。





AWS CEO Andy Jassy

在Forrester首席分析师戴鲲看来，和去年强调全面拥抱现代化架构相比，今年AWS转向管理层引领、多种路径、尊重遗留资产等更为务实的企业数字化转型思想。

其实AWS一直在云服务的广度和深度两个维度快速发展，但今年从新发布服务的数量和种类可以明显看出，其重心从原先的云服务广泛布局，逐渐向服务的纵深能力倾斜，一方面细化服务功能粒度，一方面加强服务抽象与组装为企业开发与运维人员提供更加兼具灵活与便捷的支持。

ARM市场的提振

2015年AWS收购了以色列芯片企业Annapurna，去年其设计推出第一代Graviton，今年AWS推出了基于ARM的Graviton2，该芯片可用于面向容器化微服务和Web服务器的横向扩展工作负载，以及速度更高的机器学习，同时芯片也将支持Amazon EC2 M6g,、R6g、C6g Instances实例。

“AWS希望为客户带来更多、更高的性能在创新中发挥作用。”Andy Jassy说道。Graviton2显示出比X86的性能更高这是非常惊喜的，当然我们和英特尔、AMD都有很长时间的合作，也会继续下去。

虽然在性能上有很多惊喜的提升，但是芯片的游戏规则并不会被改写，毕竟ARM的开发严重落后于业界的期望，当然Graviton在短时间发布也传递出AWS在芯片设计上的态度。

上线了技术副总裁龚凌晖对ARM架构服务器的成本优势比较感兴趣，可以以更低的成本为用户创造价值，同时对于AWS Fargate for EKS，以及S3 Access Point 可以更好地管理数据湖权限；UltraWarm 可以大幅降低使用 ElasticSearch 的成本都是非常吸引人的，同时作为一个工程师Amazon CodeGuru 最觉得有趣的还是AI 可以做 Code Review。

AWS还发布了Amazon nferentia芯片的新版本Inf1 Instances for EC2，该芯片主要用于机器学习推理，或者对语音和图像识别等服务进行预测等场景。以上两者都是通过AWS云中的EC2计算实例提供给用户使用。Andy Jassy表示，Amazon Inferentia提供了云端最快的推理能力，吞吐量是基于Nvidia GPU G4实例的3倍，每次推理的成本降低了40％。

通过对芯片和Nitro系统进行改进也实现了EC2的创新，Nitro可以允许硬件和虚拟机管理程度的实时更新，而无需重启VMWare on AWS、裸机、AWS Outposts。亚马逊CTO Werner Vogles表示，通常情况下，Nitro比传统虚拟化更安全，因为您不再需要Dom0，进行加密的同时不会降低性能，并防止实例相互影响。

更靠近客户的基础设施

在Andy Jassy的眼中目前混合云还处在最大的变革时期，因为拥有数据中心的企业毕竟还是少数，并且目前企业也认为还有一些工作负载必须留在本地，所以上云还需要一定的时间。

所以，时过一年AWS Outposts在今年也正式对外提供服务，中国并没有在第一批名单中，同时VMware Cloud on AWS Outposts也将于2020年上市。AWS Outposts的好处是可以让AWS的服务发布到本地，让客户自主决定搭配和部署，并且拥有AWS同样的控制面板、API等，当然AWS也在展开这些本地工作负载未来上云的对话。

今年在基础架构上还有一个变化就是AWS Local Zone可以实现新型的AWS基础架构部署，使AWS计算，存储和数据库服务更靠近人员、行业和IT中心。中国信息通信研究院云计算部副主任马飞认为，AWS Local Zone如果引入中国将会受到企业的关注。

AWS Local Zone相当于在边缘站点增加更多AWS的底层资源能力，该服务最早将于洛杉矶提供，因为当地拥有大量的媒体娱乐行业，像云游戏、渲染等需要对延迟敏感的工作负载，AWS Local Zone客户将能够在洛杉矶本地使用计算、存储、数据库和其他精选服务，同时还能够无缝连接回在AWS US West（俄勒冈州）区域或客户可能正在使用的其他AWS区域。

龚凌晖认为，AWS 更多在利用 IaaS 基础设施层面已经建立的优势，试图在具体的垂直领域跟竞争对手进一步拉开差距，但这些垂直领域 AWS 也在试水，毕竟有些领域已经不是 Amazon 主营业务会主要涉及的领域，吃不了自己的狗粮，认知就会有差异，哪些能成哪些不能成是未来一两年可以关注的比较有意思的点。

推向5G网络边缘

5G是一个突破很多应用场景瓶颈的技术，AWS也首次在5G领域推出AWS Wavelength服务，将 AWS 计算和存储服务嵌入到电信提供商的 5G 网络边缘，使开发者能够服务于需要超低延迟的应用场景，例如边缘的机器学习推理、自主工业设备、智能汽车与智慧城市、物联网（IoT），以及增强现实与虚拟现实。

马飞对于AWS提出的5G相关服务非常感兴趣，他认为5G对于边缘计算和IoT市场都会带来很大的影响。

AWS正与Verizon合作在美国各地提供 AWS Wavelength。同时AWS 正在与沃达丰、SK电信和KDDI协作，将于2020年在欧洲、韩国和日本推出AWS Wavelength。

戴鲲指出，AWS Wavelength服务为企业构建Forrester所定义的分布融合的业务网络框架（Business Network Fabric）提供了可能。

人工智能的纵向延伸

AWS 副总裁、人工智能总经理Matt Wood认为，机器学习没有快速普及，是因为企业中已有数据类型丰富，而且数据被一个个鸿沟隔离，Amazon Kendra则通过机器学习改造搜索。

而且相比与之前传统的工作模式，机器学习需要获取工具和能力，AWS希望通过机器学习赋予开发者更强的能力，所以今年Amazon SageMaker托管机器学习服务也做了6个更新，包括：Amazon SageMaker Studio、Amazon SageMaker Notebooks、Amazon SageMaker Experiments、Amazon SageMaker Debugger、Amazon SageMaker Model Monitor、Amazon SageMaker Autopilot。龚凌晖认为，SageMaker全家桶进一步降低了门槛，在AI和ML领域，工程师可以做更多的事情而不需要太多领域专家或者科学家的介入了。

戴鲲指出，SageMaker一系列的功能发布结合Amazon CodeGuru和Amplify for iOS & Android，使得AWS从数据准备、模型开发到应用使能的全生命周期机器学习能力有了突破性的提升。

量子计算生态体系

在Andy演讲的前一天，AWS推出了与Rigetti Computing、IonQ和D-Wave Systems三家量子计算公司联合开发的Amazon Braket量子计算服务。开发人员可以通过其构建量子算法和基本应用程序，然后在AWS上进行模拟测试，以及在其合作伙伴的量子计算机上进行测试。

同时AWS还推出了AWS量子计算中心和AWS量子解决方案实验室（AWS Center for Quantum Computing 和AWS Quantum Solutions Lab）。

Andy Jassy表示，量子计算有很大的潜力，但近几年很难产生普遍的影响，目前还在开发的阶段，不能应用在重要的工作负载，但是很多企业想在量子计算领域进行一些实验又没有环境，这也是AWS为什么提供这项服务的原因。

AWS副总裁兼布道师Jeff Barr也给出了同样的解释，他说，目前量子计算还处在非常早期的阶段，我们希望打造环境为科学家积累量子计算方面的能力，同时AWS也可以形成量子计算的生态体系。

写在最后

每年AWS re:Invent都有多种多样不同的服务和功能发布，但是针对于中国市场，AWS还需要与合作伙伴一起持续建立落地相关服务的能力，尤其像Amazon SageMaker系列等机器学习相关服务、Amazon Managed Blockchain服务等都会在一定程度上帮助中国企业客户加速成长。