索尼在AWS上采用区块链保护数字创作者的权益

当今对于那些制作和喜爱音乐的人来说是一个充满活力的时代。数字革命使得音乐创作手段平民化了：任何人都可以录制声音，可以与世界各地的任何人分享。

至顶网CIO与CTO频道 11月20日 编译：当今对于那些制作和喜爱音乐的人来说是一个充满活力的时代。数字革命使得音乐创作手段平民化了：任何人都可以录制声音，可以与世界各地的任何人分享。无需录音棚。无需代理人。无需物理媒体。纵观历史，过去任何时期能未能像现在一样创造出各种口味的丰富音乐。互联网催生了Spotify、YouTube音乐、Amazon音乐等流媒体平台，大家现在可以发现和欣赏几个世纪以来直到现在的各种音乐。

遗憾的是，管理音乐版权的传统方法很难跟上世界快速发展的步伐。保护创作者的权利刻不容缓，其方法也需要创新。简化版税跟踪和收集的解决方案一方面能确保公平的补偿，另一方面也令音乐家能够将精力集中在艺术上而不是在行政上。

数字版权管理（DRM）和版权验证对于确保音乐家的作品得到补偿至关重要。版权所有权从内容创造者开始。创造者然后可以将其出售或转让给其他各方。记录系统必须能够核实版权所有人及能够根据相关管辖区的法律对材料的使用进行赔偿。

当今音乐行业里的版权信息在听众欣赏内容之前要经过许多步骤：音乐公司、版权管理机构和零售音乐服务机构都会在音乐抵达最终用户之前参与这一过程。

每一步都必须交换和核实合同。一些组织拥有专有系统对这些信息进行管理，但系统复杂性庞大，处理过程中大有可能丢失版权信息。由此产生的交互网要依赖对每一方单个数据存储做费时费力的交叉检查，而这些单个数据的存储通常不能跨组织访问。有些步骤甚至还需要交换物理文档。

当今复杂的版权管理结构（亚马逊网络服务图）

音乐业务的数字特性给这些在流媒体时代之前开发的系统带来巨大的压力。越来越多的人现在更多的是在平台上收听音乐，是跨越地理和法律界限的。例如，仅Spotify就拥有超过1亿付费用户和全球5000万首曲目。以美国为例，每次用户消费流媒体歌曲时，流媒体服务必须获得“表演权”并支付“机械灌录版税”，还有签其他类型的合同。DRM技术可以保护数字内容免受未经授权的使用，同时也依赖这些授权系统。

这种过时系统和不断增加的交易量合在一起增加了版权局、唱片公司和媒体公司的成本。不幸的结果就是创作者要付更高的费用，所以可能会降低创作新音乐的动机。而且还会减缓获得使用音乐许可权的过程，这对收入会产生负面影响。

索尼音乐娱乐（日本）有限公司（Sony Music Entertainment（Japan），Inc.）是索尼旗下的全球音乐集团，索尼音乐娱乐决定正面应对挑战。索尼音乐娱乐的 EdgeTech项目首席制片人Tatsuya Haraguchi表示，“我们作为一家娱乐公司总是在寻求新的机会，要将创作者与更广阔的世界联系起来。这项项目任务的一部分是探索创新技术，例如虚拟现实、人工智能以及我们的新区块链DRM解决方案。”

区块链很好地简化了许多双向验证交易规范系统。区块链可以确保交易可靠、安全和不可修改。每个利益相关者利用对等网络都可以访问一个共享的分类账，分类账则可以被独立验证。这就大大减少了验证音乐版权所需要的业务交易次数。由于区块链无法更改，因此各方都可以确保交易是有效的，无需为每笔交易相互直接联系。

用区块链实现的DRM工作流（亚马逊网络服务图）

索尼音乐娱乐（日本）在这些可能性的刺激下希望建立一个基于区块链的系统，快速、安全地处理DRM交易，令艺术家能够专注制作。索尼音乐娱乐EdgeTech项目的首席制片人Tatsuya Haraguchi表示，“我们在一段时间内讨论了这种解决方案。不过我们需要在一个合适的平台构建该解决方案。我们不想自己直接涉足管理区块链基础架构的业务。我们只想找一个管理解决方案。我们后来发现了亚马逊管理区块链，我们知道这就是我们需要的架构。”

索尼音乐娱乐从2012年起开始使用亚马逊网络服务（AWS），到现在已经在AWS云里托管大多数面向客户的服务。Haraguchi 表示，“我们的经验告诉我们，AWS可以提供我们所需要的安全性、可用性和灵活性。此外，我们预计，AWS与其他供应商相比在开发和基础架构成本上可以显著降下来。而且，我们也不需要花费时间和金钱从头开始开发区块链基础。“利用亚马逊管理区块链用户很容易采用诸如Hyperledger Fabric和EtUnm等开源框架进行创建和管理具规模的区块链网络。

DRM系统的参与者能够共享和验证诸如创作日期和时间以及艺术家的详细信息等关键信息。DRM系统还可以自动验证书面作品所有权的生成。

实现的一种方法是当音乐消费者在DRM系统注册时创建一个特定用户区块链。在个别用户获取内容使用权时，提供商系统添加一个表示这些权限的新区块。提供商然后就可以发送加密的音乐数据，这些数据被用户权区块链验证后就可以被解码。

这个系统有望提高生产率，同时又保持适当的权限处理。系统可以简化艺术家与自己权利有关的信息互动，可以创造一个新的环境，新一代创作者可以自信地在这种环境里发布和拥有热门内容。这将有助于降低各种版权管理任务的成本和复杂性。最大的好处是，这有可能降低数字版权管理的成本因而增加给艺术家的补偿。索尼音乐娱乐的Haraguchi先生表示，“有了这个平台，我们希望看到来自日本的音乐创作者在世界各地更加活跃。我们也希望能将我们的平台推向全球。”