第五代区块链来临：业务经理和企业家该如何应对

在过去的几年里，区块链技术不断发展，进入了各种科技舞台，而且，区块链的发展步伐比大多数其他平行领域要快一些。

至顶网CIO与CTO频道 11月18日 北京消息：在过去的几年里，区块链技术不断发展，进入了各种科技舞台，而且，区块链的发展步伐比大多数其他平行领域要快一些。虽然现今的世界被诸如染手加密币的Facebook霸占，一些公司也正在大举有效地使用区块链方面取得了革命性的进展。很多结果都是以非常快的速度悄悄得到的。事实上，在 Satoshi白皮书发布的十年间，区块链 5.0已经面世，发展速度确实快。

区块链 5.0意味着什么呢？我们要了解发展速度的冲击，这一点很重要，因为笔者相信存在一个很大的可能性，那就是区块链将在未来几年里将成为主要的工业剧变平台。 区块链的应用不仅限于货币和金融。笔者注意到五代的区块链在交易速度和吞吐率方面的强劲升级。

截止目前为止区块链各代之路

区块链各代的交易速度和安全在不断改进。区块链应用已超出加密币的范畴，进入包括钻石贸易、医疗保健等行业。而更重要的是，由于区块链技术新兴一代的进展，主流市场对区块链的接受度似乎也越来越高。

第一代区块链

区块链之旅始于比特币（笔者拥有一些），其时区块链技术打下了去中心化分类账的根基以及打造了加密币，为我们提供了一个发送和接收资金的点对点网络。比特币用的是工作量证明算法，但存在可扩展性问题。

第二代区块链

接着出了Ethereum，Ethereum容许创建安全智能合同，同时也帮助开辟了去中心化应用领域。Ethereum彰显了区块链作为除了加密币以外应用案例的真正潜力。据有关资料，Ethereum的交易速度增至每秒15个交易。

第三代区块链

Cardano和EOS 区块链平台的出现标志着第三代区块链的到来，第三代区块链的交易速度据称可达每秒3000个交易。Cardano和EOS的共识机制（Consensus mechanism）都是用委托权益证明（Delegated proof of stake），据说可以降低能源成本。

第四代区块链

Metahash一类的项目号称是在第四代区块链技术上运作。Metahash用的是多权益证明（M-POS）算法，可望达到超过每段5万次的交易。

第五代区块链

区块链最新版本是区块链 5.0，Relictum Pro是采用五代技术先驱之一。据区块链 5.0白皮书的资料，Relictum Pro使用较小的块（小于比特币8000倍），可允许每秒1万次交易的操作。Relictum Pro上的 智能合同可以被10家签署，是其独特点，笔者见到过的其他任何区块链网络都不具备。

了解区块链技术的发展是非常重要的，原因是区块链本身可以迅速地作为解决现实问题的一个重要选择。不用说，不管是何种技术只要统治了金融其后就有可能统治其他行业。随着区块链操作交易成本的下降，我相信较大规模的接受和实现肯定会出现。我们大可在现有的行业（如银行，保险，医疗，物流和管理）里看到区块链的使用。经理、企业家和全球各种机构应高度关注有关发展切实做好准备进行测试、实施和采用工作，切实利用区块链技术和上述各项目已经获取的成果的优势，尤其是提供以下服务任何交易的那些企业更要这样做：

·付款和汇款

·网上合同

·出处证明（财产、古董和抵押贷款等）

·分布式云存储

·数字身份

·供应链通信

·礼品卡和忠诚度计划

网络和物联网

现在各个行业都已经有一些引人瞩目的区块链采用例子。例如，IBM利用区块链进行供应链验证网站的资料，埃森哲提供区块链保险咨询和解决方案业务。De Beers is则利用区块链平台跟踪钻石从钻矿到客户手里的过程。Medicalchain也在利用区块链技术存储医疗记录。

为了在实现有关区块链做出正确的决定，可以问自己几个问题。当前收集和处理生成的业务数据成本是什么？当前数据采集和归档机制的可信度有多高？提高速度和安全性是否将提供超越竞争对手的明显优势？

企业可以建立自己的区块链研发团队或获取专业区块链咨询服务。可以做些诸如智能小投资的项目充分利用区块链实现的潜在回报优势。

由于区块链技术是新技术，区块链环境变化多端，有必要切实投入精力在业务流程中实施区块链前了解前了解相关的法律和监管框架。此外，务必在整合区块链解决方案改进业务流程时慎重选择合作伙伴或员工成员，因为该领域里经验丰富的专业人员颇为有限。

还有很长的路要走，区块链还将继续让我们眼前一亮，不仅仅是在价格波动方面，而且会涉及一些前所未有的功能，真正将无限的力量置于用户的手里。笔者相信公共分类账系统可提供透明性、安全性和匿名性，同时也可为人类生活造福于几乎所有的领域。