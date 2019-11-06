Teradata Vantage为简化操作而设计 关注全球合作伙伴

Teradata Vantage已经取得了巨大的进展，今年也发布了Vantage Customer Experience以及Vantage Analyst解决方案。

至顶网CIO与CTO频道 11月06日 人物访谈（文/王聪彬）：到今年Teradata天睿公司已经年满40岁，在中国40岁又称不惑之年，遇到事情能明辨不疑，这也非常符合现在Teradata的状态。

去年Teradata发布了新Logo，同时宣布转向了Teradata Vantage一个无处不在的数据智能唯一平台，这是一个巨大的转折点。

Teradata天睿公司总裁兼首席执行官Oliver Ratzesberger也提到，“Teradata经历了两年多的转型，Teradata Vantage取得了巨大的进展，这对于我们是一个向客户介绍新理念的机会。”

Teradata天睿公司总裁兼首席执行官Oliver Ratzesberger

当然Oliver也在积极同各行业客户进行交流，所以在今年的Teradata Universe 2019上他对全球的客户讲述了驱动业务变革的五种力量，其中Teradata在其中可以为他们提供哪些帮助，从而在行业中建立优势地位。

在今年年初，Teradata也将原有的国际市场拆分为欧洲、中东及非洲(EMEA)和亚太地区(APAC)，同时将任命地区负责人直接关注亚太地区各个国家。

Oliver非常看好中国这一特殊且庞大的市场，他认为，与过去相比亚太市场有至少十倍的潜力，当然还基于对当地文化的理解。中国是一个有着特殊需求的地区，Teradata也将投入更多的精力在中国，目标是通过合作伙伴开展更多的业务，尤其是云合作伙伴。

对于Teradata而言，未来要做的事就是更加关注全球的合作伙伴，尤其是拓展更多咨询合作伙伴，通过合作进一步推动Teradata Vantage平台的发展。

在产品层面，今年也发布了Vantage Customer Experience以及Vantage Analyst解决方案。

“Vantage Customer Experience可以为营销和客户体验相关人士提供了最佳的定制体验。” Teradata天睿公司执行副总裁兼首席产品官Reema Poddar说道，将Vantage用作企业客户数据平台可以确保他们具有集成、分析和激活客户数据所需的自治性和易用性。

Teradata天睿公司执行副总裁兼首席产品官Reema Poddar

值得一提的是，针对Hadoop使用率的明显下降，Teradata Vantage利用云对象存储实现计算和存储的分离。之前很多企业在Hadoop上投入大量的时间和金钱，而通过Hadoop Migration Program可以让企业更轻松地转向Teradata Vantage，让更多的客户可以平稳的过渡到云中，从而在降低风险的同时通过廉价的云存储保持较低的总拥有成本。

Teradata Vantage在不断进化的同时，对于用户的使用上是否变得更加复杂？Reema Poddar也谈到客户可以在服务的基础上构建自己的自定义应用程序，当然这并不意味着在使用上更加繁琐。Teradata Vantage是为简化操作而设计，希望消除使用数据分析的复杂性，快速获得价值，以敏捷的方式适应所有的变化。

融合是Teradata Vantage的优势，其可以通过API和Teradata QueryGrid集成不同的数据源，从而实现简化和可扩展。

Reema Poddar认为，创造性来自于构建解决方案的机制，如果一个产品在使用上更加简单，迅速提供答案，创造力和生产力就源于此，如果在一个链条上产生多次中断无疑是不好的体验。

Teradata正不断加大人工智能的投入，一家篮球俱乐部使用Teradata的模型来分析球员的移动、奔跑、观察障碍物等数据，他们不用等几个小时，而是迅速获得结果并用于训练，可以使上篮更快等实现改进。

同时Teradata一直在开发许多自动化功能，以消除人操作平台并使用算法处理的需求，例如查询优化、工作负载管理，下一步也将大规模敏捷分析作为服务交付。