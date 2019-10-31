纳斯卡CTO谈数字化转型：关于电子竞技、增强现实、AI以及千禧一代

至顶网CIO与CTO频道 10月31日 编译：

如何重塑一个拥有七十年历史的品牌？

纳斯卡首席数字官Tim Clark给出的答案是：专注长久以来交付的核心价值，同时重新定义具体交付方式。

当然，这是一场没有终点的奋斗之旅。

数字化转型（将传统业务转化为现代数字业务）已经成为大部分非技术、非初创企业面对的核心挑战。就在上周，我有幸与纳斯卡公司首席数字官Tim Clark以及数字运营负责人John Martin进行交流。目前，他们正在利用Adobe提供的Experience Cloud通过数据加AI技术整理客户数据，从而建立定制化体验以及个性化消息传递方案。

在不懈努力之下，他们构建起实体世界与数字世界间的桥梁，增加了粉丝参与度，同时顺利进军电子竞技以及增强现实等新兴市场。

以下为他们的分享内容：

记者：让我们先从头开始：纳斯卡的业务具体是什么？

Clark:其实就是体验。我们销售的是娱乐产品，而且一直在寻求能够为粉丝创造出色体验的好方式。其中最重要的途径当然是提供现场比赛服务；此外我们还拥有不少出色的转播合作伙伴，借此通过广播媒体进行赛事播报。

与此同时，我们也将把这一切同数字化媒体体验结合起来。

记者：为什么纳斯卡需要自我改造？您又是如何完成这波改造的？

Clark:2012年之前，我们一直将数字平台的管理工作外包给Turner Sports。后来，我们决定将这部分业务转回内部，并于2013年开始相关运营。

自那时开始，基于数字的见解开始渗透到整个企业。最初，我们以为纳斯卡内部的数字化见解只是业务中的一小部分，但事实证明它最终改变了一切。

我们每年都在努力进行自我改造。我们一直在努力根据数据与学习实现业务改进。现在我们可以访问到如此丰富的数据与见解信息，因此可以迅速判断是哪些因素在发挥作用，而哪些没有产生实际影响。

这是一段不断持续的革新之旅……永远没有终点。我们还在路上。

过去几年以来，转型工作最重要的组成部分，就是让我们的智能化水平逐年提升。

记者：咱们聊聊纳斯卡赛事的人口统计特点吧。作为外行，我觉得受众的年龄好像越来越大了。您是如何在保留原有粉丝的同时，吸引更多新粉丝的？

Clark:实际上，美国本土的赛事受众统计确实是这样，我们也完全承认这一现实。

但我们正在创造新的机遇，通过增强现实与电子竞技等途径吸引年轻观众与新观众……我们也在积极探索更多吸引新粉丝的方法。

我们不希望被多种不同的技术平台所限制，也不希望过多关注这些平台要如何扩展；我们的核心业务只有一个，就是搞清楚如何让粉丝满意。

我们从不会幻想着单靠增强现实就吸引大量新受众；相反，如果有感兴趣但从未接触过纳斯卡大赛的新粉丝，我们应该及时跟进，帮助他们了解并爱上这项运动。当然，我们也将继续为原有粉丝提供服务，两项工作彼此并行不悖。

而实现这一切的途径，在于运用数据。

记者：咱们再来说说电子竞技。电子竞技目前非常热门，也存在不少专门投资电子竞技以及游戏公司的大型体育联盟机构。纳斯卡在这方面进行过哪些尝试？

Clark:我们对于电子竞技的蓬勃发展感到非常兴奋。

我们目前拥有两大主要电子竞技平台。首先是iRacing（一款同时提供PC与主机版本的模拟竞速游戏）。在iRacing当中，玩家扮演的正是参加这项最高水平运动赛事的顶级赛车手。

在本质上，这款游戏正孕育着下一代纳斯卡赛车明星。NBC Sports Network直播了iRacing比赛，一位17岁的选手获得本届冠军。这样一位忙于高中学业的年轻人能够获得如此出色的成绩，无疑令人兴奋不已。

另外，我们还与704 Games合作开发了主机版纳斯卡游戏。事实上，主机游戏目前已经发展成一类大众市场。

总而言之，能够与粉丝接触的地方，就一定有我们的团队参与其中。虽然这场电子竞速赛刚刚举办第一届，但电子竞技未来将逐步成为我们业务中越来越重要的组成部分。

记者：面对这么多变化因素，纳斯卡赛事的盈利模式又将受到哪些影响？

Clark:很明显，我认为这项运动能够为我们的广告合作伙伴提供更好的宣传效果。

没有哪项运动能够像我们这样吸引到赞助商的参与，而且忠实的车迷与车手所代言品牌之间的忠诚度也是我们的一大核心优势。我们的数字平台成为赞助商展示的绝佳途径，我们的合作伙伴也希望借此提供更真实的品牌体验感。

我这里说的可跟那种传统横幅广告或者点击广告无关，纳斯卡要实现的是与粉丝体验的真实整合。

另外，我们借助数据力量建立起来的管理优化能力，也为业务带来了巨大的助益。

记者：你之前提到纳斯卡正在使用AI技术。用在哪里？希望达成怎样的目标？

Clark:最典型的例子就是在我们的模拟游戏当中，玩家可以在比赛进程内实现阵容调整。因此，我们可以利用AI根据实时比赛中生成的数据提供实时建议，为这些用户发布预测性数据，从而构建起与特定驾驶员相关的指示信息。

记者：很好……我觉得NFL梦幻橄榄球可能还做不到这点。能谈谈具体的实施周期吗，您用了多长时间才达成这一目标？

Martin(John Martin，纳斯卡公司数字运营负责人): 转型更多体现在我们的内部业务能力层面。当我们刚刚开始这段旅程时……人们普遍认为只有大型科技企业才能完成这种转变，而我们自己恐怕很难做到。

但在最近十年中，情况发生了变化。我们决定在内部处理更多转型事务，也在过程中培养起了自己的技术力量。此外，在技术合作伙伴的帮助下，我们已经完成了一系列以往连想都不敢想的工作。

记者：过程中出现过哪些具体的挑战？这样的转型肯定不会一帆风顺……

Martin:最大的问题在于，我们曾经努力跟着别人的脚步走。

后来，我们与Adobe公司认真交流了这场转型运动，并意识到我们在纳斯卡完全可以采取不同于他人的技术转型方式。

记者：能谈谈数字化转型带来的实际业务成果吗？

Clark:我们的发展目标非常明确：着力提升赛事参与度。

不管我们服务的是100位用户，还是1亿位用户，我们都专注于改善体验并强化参与度。结果就是，在所有美国体育联盟网站（包括NFL、MLB、NBA、NHL）中，我们的消费率更高，且用户的单次平均访问量超过4个页面。

我们可以创造引人入胜的体验以吸引粉丝以及回头客，这对我们以及合作伙伴都非常重要。

总结起来，我们在正确的时间将正确的信息传达给正确的受众……但这项目标直到去年才真正得以实现。

我们当然可以通过无差别方式向数以千万计的粉丝发送统一的消息，但我们发现，将特定消息发送给特定的受众才能带来更好的效果。

为了实现这一点，我们必须用心运用数据的力量。