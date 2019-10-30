IDC：到2023年全球数字化转型支出占ICT支出的一半以上

根据IDC全球半年度数字化转型支出指南最新更新，到2023年全球用于实现业务实践、产品和组织数字化转型（DX）的技术和服务的支出预计将达到2.3万亿美元，在2019年到2023年预测期内数字化转型支出将实现稳步增长，五年复合年增长率达到17.1％。

至顶网CIO与CTO频道 10月30日 编译：根据IDC全球半年度数字化转型支出指南最新更新，到2023年全球用于实现业务实践、产品和组织数字化转型（DX）的技术和服务的支出预计将达到2.3万亿美元，在2019年到2023年预测期内数字化转型支出将实现稳步增长，五年复合年增长率达到17.1％。

IDC客户洞察与分析部门研究经理Craig Simpson表示：“我们正在接近数字化转型投资的一个重要里程碑，我们的预测显示，到2023年数字化转型在全球技术投资总额中所占的比例将达到53％。在我们的预测中，这将是数字化转型技术支出首次占全球信息和通信技术（ICT）总投资的大部分，这是一个重要的里程碑，反映了对企业数字化转型的更大承诺。”

IDC客户洞察与分析部门项目副总裁Eileen Smith表示：“未来四年全球数字化转型技术的投资总额将超过7.4万亿美元。目前各个行业的成熟度水平有所不同，并且都在追求他们的数字化转型目标。金融服务板块的整体增长最快，其中银行、保险、安全和投资服务行业在预测期内的年复合增长率超过19％。分销和服务板块——包括零售和专业服务等行业——的年复合增长率将达到18.0％，超过市场整体水平，而公共部门的增长率将达到17.1％，与整个市场持平。”

离散制造和流程制造在预测期内的数字化转型支出最高，占全球总体的近30％。在这些行业中主要的数字化转型用例包括自动操作、机器人制造、根本原因分析。零售业是数字化转型支出第三大行业，用例以全渠道商务平台和全渠道订单调度为主。专业服务和运输业紧随零售之后，这两个行业的主要用例分别是智能建筑能源管理和货运管理。

IDC确定的219个数字化转型用例中，有3个用例将在整个预测期内得到最高投资额，首先是自动操作，但将会被机器人制造取代，到2023年规模将增长一倍以上，第三大用例是货运管理，其次是根本原因分析、自愈资产和自动化维护，以及360度的客户和客户端管理。支出增长最快的用例将是虚拟实验室（年复合增长率为109.5％）、数字可视化（49.9％）和辅助采矿运营（41.6％）。

IDC客户洞察与分析部门高级研究经理Ashutosh Bisht表示：“在竞争激烈的商业环境中，数字化转型是每个企业组织的头等战略要务。然而，这一概念令人困惑且错综复杂。数字化转型涉及管理现有业务并同时为未来发展做好准备，就像是在飞机飞行的同时为其更换引擎。亚太地区的企业正在采用新兴技术来强化运营，更有效地与客户建立联系”

美国将是数字化转型支出最大的地区市场，整个预测期间的支出规模将占到全球的三分之一，领跑的行业包括离散制造、专业服务、运输业和流程制造。西欧将是2019年第二大地区市场，主导行业包括离散制造、零售业和专业服务。其次是中国，预计在预测期结束时将跃升至第二位，主导行业是离散制造和流程制造。在这三个地区，数字化转型支出将优先考虑智能制造和数字供应链优化。