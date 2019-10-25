共聚星城 新时代智能制造融合发展高峰论坛召开在即

近年来，以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一轮科技革命席卷全球，正在构筑信息互通、资源共享、能力协同、开放合作的制造业新体系，极大地扩展了制造业创新与发展空间。

至顶网CIO与CTO频道 10月25日 新闻消息：近年来，以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一轮科技革命席卷全球，正在构筑信息互通、资源共享、能力协同、开放合作的制造业新体系，极大地扩展了制造业创新与发展空间。

11月28日，新时代智能制造融合发展高峰论坛将于湖南长沙举办，本届大会由中央网信办、工业和信息化部作为指导单位，湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会、国防科技大学、中国电子信息产业集团有限公司主办，至顶传媒和中国制造千人会作为承办单位。

习近平总书记在党的十九大报告中强调：“建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”这些都为制造业转型升级指明了新方向，成为制造业与新一代信息技术融合的重要基础资源和创新引擎。

新时代智能制造融合发展高峰论坛作为2019湖南（长沙）网络安全·智能制造大会中最重要的一场高峰论坛，旨在打造世界级先进智能制造与新兴技术的交流平台、创新合作平台、产业聚集平台和投融资对接平台，以促进中国与世界在智能制造领域的交流，聚集全球智能制造产业发展要素，展现全球领先的前沿科技新成果。

重磅嘉宾同场论道：届时工信部、中国工院院士等领导将出席峰会，并将邀请华为云、阿里云、百度、用友网络、联想、施耐德等众多知名企业高管和机构负责人发表精彩演讲。

大会话题前沿高瞻：峰会将围绕传统制造向智能制造以及新制造的转型升级，以及智能制造与企业数字化转型相关政策措施、实施指南、技术应用展开讨论。重点话题包括：智能制造、新兴技术与制造融合创新等。

会议环节丰富多样：作为2019湖南（长沙）网络安全·智能制造大会中最为重要的一场高峰论坛，大会同期还将举一场办展览会、两场挑战赛、多场主题论坛和对接会。

中国湖南长沙作为中国中部地区重要的制造业基地，正依靠智能制造推动工业转型升级，实现由大到强，由量变到质变的重大转变。预计本届高峰论坛将有六百多位来自政产学研用的政府领导、权威数字化学者专家、大中型企业高管出席，共同探讨产业结构升级、制造业与新兴技术融合创新，持续推进科学、高效、协同的智能制造产业发展模式。

2019湖南（长沙）网络安全·智能制造大会官网

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