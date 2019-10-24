Gartner：2020年十大战略性技术发展趋势

至顶网CIO与CTO频道 10月24日 编译：Gartner公司日前在2020年Gartner IT研讨会/ Xpo博览会上发言公布了关于顶级战略性技术发展趋势的研究结果。

根据Gartner公司的定义，所谓的战略性技术发展趋势是指具有相当颠覆潜力的技术及开始在新兴国家产生影响和被广泛纳入使用的技术，也可以是那些在未来五年迅速发展并达到临界点增长的技术。

Gartner副总裁和研究员David Cearley表示，“Gartner公司评估2020年重要战略技术趋势的影响用的组织和结构是以人为中心的智能空间。将人放在技术战略的中心突出的是技术中最重要的方面，这涉及到对客户、员工、合作伙伴、社会或其他重要支持者的影响。可以说，组织的所有事情都可以直接或间接地归因于对这些个人和团体的影响。这就是以人为中心的方法。“

他表示，“智能空间是建立在以人为本的观念之上。在智能空间的物理环境里，人和技术使能系统的交互处于越来越开放、连接、协调和智能生态系统里。包括人员、流程、服务和设备在内的多个元素汇集在智能空间里，创造的体验更加身临其境、更具互动性和更为自动化。”

2020年10大战略技术发展趋势如下。

超级自动化

超级自动化（Hyperautomation）指多种机器学习、套装软件和自动化工具交付工作的组合。超级自动化指的不仅是工具平台的广度，也涉及到自动化本身（探索、分析、设计、自动化、计量、监测和重新评估）的所有步骤。要了解自动化机制的范畴、他们如何彼此相关以及他们如何合并和协调，这是超级自动化的一大重点。

超级自动化趋势的序幕是由机器人过程自动化拉开的。但机器人过程自动化本身并不是超级自动化。超级自动化需要各种工具的组合，工具组合可以在需要人类参与的任务里提供复制支持。

多重体验

用户体验在2028年将发生转折，用户看待数字世界以及互动方式的视角会出现显著转变。对话平台正在改变人与数字世界的互动方式。 虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）正在改变人对数字世界的感知方式。感知和交互模型的综合转变导致了未来多感官及多模式体验。

Gartner的研究副总裁Brian Burke 表示，“模式将出现转移，会从将从懂技术的人转移到懂人的技术。意图转换的负担将从用户迁移到计算机。这种可以通过多种人类感知与用户进行交流的功能将交付一个能提供细致入微的信息的更丰富的环境。”

专业知识平民化

平民化的重点是通过极为简化的经验和无需大量高昂成本的培训为平民提供技术专长（例如机器学习、应用开发）或业务领域的专业知识（例如销售过程、经济分析）的接入。 “公民接入”（例如公民科学家的数据、市民整合商）以及公民发展的演变和无代码模式都是平民化的例子。

Gartner预计至2023年平民化趋势将在四个主要方面加速发展，包括数据和分析平民化（面向专业开发者社区的针对数据科学家扩展工具）、开发平民化（利用定制开发应用程序的人工智能工具）、设计平民化（低码、无代码扩展更多的应用开发功能自动化功能赋予公民开发商强大力量）和知识平民化（非IT专业人士借用工具和专家系统开发和应用超越自己专业知识和培训范畴的专业技能）。

人类体验增强

人类体验增强技术探索如何将科技用于提供认知和肢体改进，使其成为人类体验不可缺少的一个部分。肢体增强可以提高人类质素，例如通过注入或将科技元素（如可穿戴设备）置于身体某个位置。认知增强的获取可以是通过摄入信息以及利用传统计算机系统的应用程序或智能空间的新兴多体验技术。在未来的十年里，随着人类个体不断寻找自身增强，体能和认知方面的人类增强水平将得以普及，进而将建立新的“消费”效果，员工寻求充分利用自身增强甚至扩展自身增强作为改善自己办公环境的手段。

透明度和可追溯性

消费者越来越多地意识个人信息的价值，他们要求自己掌控个人信息。组织认识到保护和管理个人资料的风险在增加，而政府则会实施严格的法列确保组织保护个人信息。透明度和可追溯性是支持这些数字伦理和和隐私需求的关键要素。

透明度和可追溯性指的是取态、做法和支持技术和实践，其目的是满足法规、维护人工智能及其他先进技术伦理法，并进而修复日益缺乏的企业信任。企业建立透明度和信任实践的过程当集中在三个方面：（1）人工智能和机器学习 （2）个人数据隐私、所有权和控制（3）符合伦理的设计。

强大边缘

边缘计算属于计算拓扑结构范畴，边缘的信息处理和内容收集和交付更靠近信息源、储存库和消费者。边缘的流量和处理都是本地性的，可以减少延迟，边缘功能的利用允许边缘拥有更大的自主权。

Burke 表示，“目前边缘计算大部分的重点来自物联网系统的需要，例如在诸如制造、零售等特定行业里将断开功能或分布式功能交付到嵌入式物联网世界里。不过，随着边缘计算使用越来越复杂和专业化计算资源和产生更多的数据，边缘计算将成为跨越几乎所有的行业的主导因素。复杂的边缘设备（包括机器人、无人驾驶飞机、自主车辆和操作系统）将加速这种转变。“

分布式云

分布式云指公有云服务分布在不同的位置，而原公共云提供商则承担云服务的运行、管理、更新和发展。分布式云与大多数公共云服务集中式模型比存在显著的变化，必将导致云计算新时代的出现。

自主设备

自主设备指利用人工智能完成之前由人类完成的自动化功能的设备。自主设备里最为人熟知的是机器人、无人驾驶飞机、自主车辆/船舶和设备。这些设备的自动化程度超出了严格编程模型所能提供的自动化程度，这些设备利用了人工智能交付先进功能，可以与环境及人类更自然的交互。随着技术能力的提高，监管许可和社会接受程度在不断增加，自主设备将越来越多地部署在不受控制的公共场所。

Burke表示，“自主设备的使用普及后，我们预计单机智能设备将转化为协作智能设备群体，协作智能设备群体含多个设备共同运作，可以独立于人类输入或使用人类输入。 例如，不同类别的机器人可以同在一个装配线上协同运作。在邮递市场，最有效的解决办法可能是使用自主汽车将包裹移动到目标区域。机器人和车载无人驾驶飞机则可以完成包裹的最终交付“。

实用区块链

区块链利用信任机制可以在一些商业生态系统里提供透明的价值交换，大有可能重塑许多行业并可能降低成本、减少交易结算时间、改善现金流。资产的来源可以追溯，就会显著减少正品被假冒商品替代的机会。资产跟踪在其它领域也有其价值，例如能追踪整个供应链中的食品就可以更容易地识别污染的来源或跟踪货品各个部件，可以协助产品召回。区块链的潜力也可用于身份管理领域。可以将聪明合同编程到区块链上，事件可以触发动作；例如，收到货物时触发付款。

Burke 表示，“区块链仍然不成熟，尚未能用于企业部署，因为区块链还存在一系列技术问题，包括可扩展性差和互操作性差。尽管存在这些挑战，由于其显著的颠覆及创收潜力，各企业即使预期并不会在短期内大举采用区块链也应当着手评估区块链。”

人工智能安全

人工智能和机器学习将持续地广泛用于增强人类决策。虽然这将为超级自动化提供巨大商机，也会推动自主设备交付业务转型，但安全团队则面临巨大的新挑战和风险，物联网、云计算、微服务和智能空间以及高度连接系统的潜在攻击点大幅增加。安全性和风险领导人应聚焦三个关键领域：保护基于人工智能的系统、利用人工智能增强安全防御以及预防攻击者将人工智能用于邪恶目的。