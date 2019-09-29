Gartner发布2019年区块链业务技术成熟度曲线

Gartner最新发布的2019年区块链业务技术成熟度曲线（Hype Cycle for Blockchain Business）表明，区块链将在未来五至十年内极大地改变大多数行业的业务。

至顶网CIO与CTO频道 09月29日 北京消息：Gartner最新发布的2019年区块链业务技术成熟度曲线（Hype Cycle for Blockchain Business）表明，区块链将在未来五至十年内极大地改变大多数行业的业务。

Gartner杰出研究副总裁David Furlonger表示：“在Gartner的2019年首席信息官议程调查中，有60%的首席信息官预计，在未来三年，区块链技术的采纳度会达到一定的水平，不过他们还不确定区块链会给他们的业务带来什么样的影响。目前，首席信息官正在因企业机构现有的数字化基础设施以及缺乏明确的区块链治理而无法挖掘区块链的全部价值。”

Gartner区块链业务技术成熟度曲线从业务的角度概括区块链能力的发展并展现出区块链在不同行业的成熟度（参见图一）。

图一、Gartner 2019年区块链业务技术成熟度曲线 来源：Gartner（2019年9月）

关键行业

银行和投资服务行业对于希望改进古老运营模式和流程的创新者而言依然具有很大的吸引力。而在此次首席信息官调查中，只有7.6%的受访者表示区块链是一项能够改变行业格局的技术。也就是说，18%的银行和投资服务首席信息官认为，他们已采纳或者将在未来十二个月内采纳某种区块链技术，另有近15%的首席信息官表示将在两年内这么做。

Furlonger表示：“区块链已在多个关键领域尝试，目前的主要用途是许可型帐本（permissioned ledger）。据我们预测，数字代币仍将继续被创建和接受，但在标准、监管框架和区块链能力组织架构等非技术活动层面仍有大量工作有待完成。只有完成了这些工作，这项技术才能进入生产成熟期，开始迅速成为该行业的一项主流技术。”

游戏行业中的区块链。在快速发展的电子竞技行业，区块链原住民正在发布使用户能够创建自己代币的解决方案。这些解决方案能够为比赛的设计以及虚拟商品的交易提供支持。代币能够增加玩家对游戏内商品的控制，从而获得更便捷的跨游戏平台体验。

Gartner研究副总裁Christophe Uzureau表示：“由于游戏行业用户数量大，创新速度快，因此该行业是区块链创新应用的理想测试平台。在这个行业，可以非常好地观察到用户如何促进区块链两大核心组成部分：去中心化（decentralization）和通证化（tokenization）的适应性。游戏行业的初创企业是Amazon、Google或Apple生态的理想替代品，而且这些企业可以成为其他行业公司开发数字战略的示范。”

在零售行业，区块链被用于“跟踪与追踪”服务、打假、库存管理和审计。这些用途都能改进产品质量、食品安全等。虽然这些用途十分重要，但区块链对零售行业的真正影响取决于对新理念的支持，比如使用区块链改变或增强客户忠诚度计划等。当与物联网和人工智能相结合时，区块链可能会永久改变零售业务模式，对数据和资金流产生影响并避免市场权力的集中化。

因此，Gartner认为区块链具有改变所有行业业务模式的潜力，但企业必须采纳整个区块链生态才能把握这些机会。只有实现了通证化和去中心化，大部分行业才能了解区块链真正的业务价值。