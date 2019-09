不出国门，见世界 2019可信区块链峰会圆桌论坛前瞻

至顶网CIO与CTO频道 09月18日 北京消息(文/王聪彬):当前,新一轮科技革命和产业变革席卷全球,云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术不断涌现,数字经济正深刻的改变着人类的生产和生活方式,成为了经济增长的新动能。区块链作为一项颠覆性技术,正在引领全球新一轮技术变革和产业变革。

2019可信区块链峰会将于2019年11月8日在北京召开,峰会由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会、可信区块链推进计划主办,科技行者协办。峰会将全方位呈现区块链技术产业最新动态,展示区块链应用热点及标杆案例,探讨区块链应用落地面临的挑战,共商区块链赋能实体经济的最佳路径。

其中此次峰会将于上、下午设置 “区块链与分布式账本系列圆桌论坛”,主题分别为“区块链与实体经济结合的现状、挑战与展望”(RoundtableⅠ: The Status, Challenges and Prospects of the Combination of Blockchain and Real Economy)和“区块链与分布式账本技术的现状与趋势” (Roundtable Ⅱ : The Status and Trends of Blockchain and DLT)。

2018可信区块链峰会就已经成功举办了“区块链与分布式账本国际标准”圆桌论坛,来自联合国、中国、巴西、韩国、德国等各国的7位业内大咖参与了讨论。2019可信区块链峰会“区块链与分布式账本系列圆桌论坛”将继续秉持高端与权威,联合国际知名区块链相关机构,邀请来自多个国家和地区的官员、区块链技术专家,以及国内知名业界大咖共同分享区块链与实体经济加速融合的见解和经验,深入探讨区块链技术演进和标准构建等关键议题。

2019可信区块链峰会“区块链与分布式账本系列圆桌论坛”向业内专业人士提供进行前沿分享、知识交流、经验分享、思维碰撞、观点探讨的最佳平台:

• 洞察全球区块链技术及标准最新动态,把握全球区块链技术及标准发展趋势

• 与国内外领先的区块链机构企业沟通交流

• 深入分析目前的宏观经济形势和全球区块链发展路线图

• 借鉴当前国内外区块链产业切实可行的发展经验,探讨区块链在传统行业的商业应用之路

届时,来自国内外近千名区块链专家、企业领袖、技术大咖代表齐聚于此共谋区块链发展之道,2019可信区块链峰会“区块链与分布式账本系列圆桌论坛”将共同打造区块链创新领域高效沟通平台,促进区块链在更多地场景的落地,挖掘区块链技术的行业投资价值。