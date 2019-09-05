区块链如何帮助退休储蓄

区块链可能是当今金融界里滥用得最厉害却又最不被理解的词汇。在2018年里，不同行业的公司里有95％的公司投资了区块链技术项目。

区块链可能是当今金融界里滥用得最厉害却又最不被理解的词汇。在2018年里，不同行业的公司里有95％的公司投资了区块链技术项目。

大多数人都是将区块链与加密货币（如比特币）联系在一起，但却没有真正了解区块链意味着什么以及区块链对我们未来的所有生活所可能产生的影响。

区块链不仅仅只是一种加密货币的数字和安全分类账。区块链可以改变企业运营方式及提高美国和全球金融体系的效率，区块链甚至可以令美国人对退休制度有更大的信心。

简单地说，区块链是一种包含了发生在某个点上的所有交易的在线分类帐。区块链通常是“去中心化的”，因为不存在一个中央管理机构的支持。而是任何人都可以访问区块链及检查交易的真实性。此外，由于区块链用了加密，一旦交易成为分类账的一部分后就无法修改。换句话说，可以认为区块链就是个分散、准确和安全的高级Excel数据表。

区块链由于是比特币在的一部分从2008年起开始声名鹊起，区块链基于分布式分类帐技术的概念，可以将交易作为块的形式进行全局存储。加密货币行业的发展对于区块链的帮助很大，人们迅速认识到区块链技术将成为许多行业和政府机构未来技术的重要组成部分。

区块链技术的潜在应用十分广泛且多样化。作为一个例子，来看看区块链对某个特定行业的潜在影响是有益处及更具建设性的。笔者是个税务律师，曾写过七本自助退休书籍，我就来研究一下区块链对美国退休制度可能产生的影响吧。

如果您想寻找或转移前雇主养老金计划的资金，就只得靠自己动手。美国不存在跟踪打工仔401（k）计划或养老金账户的国家数据库。此外，打工仔跳槽时，也不存在统一的系统可以让打工仔自动将401（k）或养老金账户转入新雇主的计划里。结果，他们的退休帐户就经常被落在后面，打工仔无法跟踪自己的帐户及帐户里的资金。 根据2017年NBC新闻报道，美国人换工作时导致401(k)里2万亿美元失联。

一些雇主在为前雇员向IRA交401（k）和其他定额的供款，这些账户的余额少于5,000美元，这些前雇员被称为“安全港”IRA。问题是许多这样账户的持有人不再出现。2014年政府问责局（GAO）的研究发现，只需要9年时间1,000美元余额的401（k）就会变为零。

想象一下，如果存在一个安全、透明和易于访问、可以跟踪我们所有退休账户的解决方案，包括前雇主401（k）定额供款账户甚至是IRA账户。 美国人就再也不会忘记所有退休账户在哪里了。美国打工仔就可以更清楚地了解自己所有的退休资产及可以做出更明智的储蓄和投资决策。此外，那些超过了所需最低分配（RMD）年龄的人也能轻松容易地根据自己的401（k）和IRA的总价值算出该年度的RMD金额。好消息是，可以解决这个问题的技术已经存在，笔者认为是基于区块链的技术。

假若能为退休账户持有人建一个（公共或私人）区块链平台，对于提高美国打工仔的储蓄率将可能产生直接影响。 以医疗保健记录为例。在不远的将来，我们的健康记录中的所有内容都可以放在区块链上，然后每个人都有权访问和管理自己的记录。病人向医生提供一个“令牌”就可以访问这些记录。

笔者认为区块链也可以为退休储蓄做同样的事情。我们所有的退休帐户数据都可以放在安全的区块链上，退休帐户持有人可以访问和管理该区块链。然后可以向银行或金融机构提供令牌，以便进行401（k）计划过账或IRA转移。

目前要利用该技术还存在一些具有挑战性的问题。退休行业主流应用面临的最大障碍是所有的参与者都需要全面采用。例如，假若顶级三大银行或金融机构不是区块链的一部分，那么捕获IRA过账数据的区块链就没有任何价值。这样一来区块链就不完整而且无效率。此外，为了IRS目的而将退休账户数据现代化就需要IRS（可能还有其他政府组织）强行要求所有退休账户托管人和管理人员都参与该区块链。与任何改变一样，要让每个人都参与进来是一项艰巨的任务。然而，这样做能使所有美国人都受益的事实则是不言自明的事情。

究竟区块链技术在退休行业中如何确切的运作仍在酝酿中，目前尚不清晰。然而，区块链技术对美国人的退休储蓄方式所带来的积极影响则像冰块一样清晰。