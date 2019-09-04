打破企业传统界限 从高频企业开始

企业经营中的各种疑难杂症并不可怕，可怕的是一个企业思维的僵化和固化。大型企业在很长时间对稳定已经习以为常，这也在一定程度上遏制了创新。

至顶网CIO与CTO频道 09月04日 北京消息（文/王聪彬）：企业经营中的各种疑难杂症并不可怕，可怕的是一个企业思维的僵化和固化。

“对于大型企业而言，在转型的过程中如何进行IT投资决策是一个重要的挑战。”AWS企业战略总监Mark Schwartz在与众多企业交流的过程中谈到共同的话题就是创新，如何成为创新型企业。

大型企业在很长时间对稳定已经习以为常，这也在一定程度上遏制了创新。在加入AWS之前，Mark Schwartz是美国国土安全部下属美国公民及移民服务局的CIO，其工作环境对监管和限制是相当高的，在IT领域也有一系列的规则，所以尝试创新需要很长的时间。但是当时的环境却要求政府部门也要像企业一样快速的变化。

AWS企业战略总监Mark Schwartz

很多企业的挑战不在于其有没有新的想法，而在于是否能够提供一种机制，让这种创新的想法落地。云则是一个不错的选择，AWS正不断地专注于客户创新，为客户带来更新的技术能力，让客户通过云的模式及时享用到最新的技术。

高频企业 高速创新

现在大型企业也需要以创业公司的速度去创新，建立高频企业。虽然这是一件困难的事情，但是一定要让企业有一种迫切要加快速度的需求，有一种紧迫感。

Mark Schwartz认为，在之前放缓速度可以降低风险，但是现在的情况正好相反。比如说，大型项目会伴随大量的资金投入，如果项目执行速度过慢，无疑会带来非常高的风险。

而且企业的员工正越来越年轻化，在技术年代出生的他们非常熟悉便捷、快速的在线服务，所以当他们进入企业时，他们也拥有相同期望，所以高频企业还可以吸引优秀的新技术人才。

当然高频企业也能够释放员工去拥抱最新的技术，使用像云、DevOps等技术提高企业竞争力。

“AWS就是一家高频企业，AWS拥有165项功能全面的云服务，2018年，AWS一共推出了1957项新的服务和功能，平均每天都有5个新功能或服务上线，我们一直着眼于客户未来的需求，专注于客户的创新。” Mark Schwartz说道。

AWS还招募了很多称之为构建者的员工，他们会帮助客户解决问题。AWS有一种分布式的组织结构，团队小而精，称之为两个披萨饼团队，这些小团队直接面对客户，了解客户需求，找到最佳的方式服务这些客户。

不畏未来变化

Mark Schwartz与AWS首席云计算企业战略顾问张侠都隶属于AWS企业战略团队，每周五，全球企业战略顾问团队的成员都会集中在一起进行交流。

Mark Schwartz接触的CIO和企业技术负责人，他们非常关心三个主题：第一、企业的增长，能否找到新的增收方式，因为增长型企业会受到投资人的关注；第二、如何保证企业长期生存，在这样不断出现颠覆的时代做到未来就绪；第三、风险，企业会担心各种风险，包括安全、合规、市场变化等。

张侠对于中国企业的接触，他们更多谈到的是安全、资源与合作伙伴、云计算要如何选择。

AWS首席云计算企业战略顾问张侠

企业对于云的认识早已今非昔比，云可以非常好的解决这些问题，帮助企业开发新的产品服务，从而实现增长。AWS越来越多的服务可以满足企业未来的需求，而且所有的服务都是安全嵌入的，帮助客户实现企业的合规。

很多企业在展望来来时都会存在畏惧感，因为文化变革和技术水平也是企业同样担心的问题，Mark Schwartz给出的答案是，一个企业的转型必然会输出变革的文化，以及新技能人才发展。

AWS一直以来的都是希望客户能够成功，AWS只是提供工具和平台，看到更多公司如何以创新的方式使用AWS是一件非常有意思的事。