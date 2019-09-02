延锋汽车饰件：统一运维是统一IT的一个突破口

在有存量的情况下开始建设统一的IT是一个复杂的过程，统一最先能看到效果的就是运维，这也是一个突破口。延锋目前正在集中所有的流程，构建统一的架构、统一的标准、统一的运维工具以及运维团队。

至顶网CIO与CTO频道 09月02日 人物访谈（文/王聪彬）：“整合比新建要复杂的更多，因为我们要把每一个环节像拼积木一样搭好，这是一个非常复杂的过程。”作为延锋汽车饰件系统有限公司IT高级总监，蔡华东最近正在为集团IT整合奔走。

延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋”）是上汽集团下属零部件企业华域汽车全资子公司，是国内最大的汽车零部件企业之一， 2018年汇总口径销售额超过1300亿。延锋下属六大业务单元，覆盖内饰、座椅、外饰、电子、被动安全、新业务。

不同于整车厂，延锋最主要的特点是工厂数量多，全球拥有将近300家工厂，其中100家左右在海外，每一家工厂规模不大。这也让IT运维工作难上加难，所以延锋的首要任务就是统一IT ，但是未来应用系统的整合直接关系到用户的日常的流程，蔡华东也在思考，如何能更平滑的整合，让客户无感知的得到服务。

延锋目前正在集中所有的流程，构建统一的架构、统一的标准、统一的运维工具以及运维团队。这正是蔡华东在之前业务单元里所使用的IT运维方法论，现如今他又把这套方法论带到了集团进行统一IT运维的规划。

“在有存量的情况下开始建设统一的IT是一个复杂的过程，统一最先能看到效果的就是运维，这也是一个突破口。”蔡华东希望通过看得见摸得着的提升来让整合更加快速的推进，所以在运维工具选择上，他找到了曾经在下属业务单元一起战斗过的老朋友Ivanti实现集团的IT服务管理，而且其还非常适合延锋的全球化业务发展。

延锋汽车饰件系统有限公司IT高级总监蔡华东

统一IT创造整合价值

延锋下属每个业务单元都有自己的发展规划，业务间还没有形成有效的协同，在管理水平上也是参差不齐，加上海外业务的加速发展。所以在管理上集团也开启了大集中战略，包括IT、财务、人事、采购等，形成标准化，协同的管控。

在IT层面，原有业务单元都有自己既有的IT，想要统一管理是一个不小的挑战。通过调研分析，最终决定将能够共享的服务全部集中到总部，像基础架构、集团型应用等，一些具有业务特色的应用，像本地需求分析等应用则留在原业务单元。

蔡华东认为企业IT发展可以分为三个阶段，第一、效率IT，基础设施和基础应用的部署以提升效率为主；第二、流程IT，构建各种系统，任何一个系统都是一个或多个流程；第三、数据IT，通过数据分析指导企业运营。

在既有情况下整合就需要将前几个阶段同步进行，延锋整合的第一步是统一的基础架构，将网络ID集中起来，形成统一的ID，然后对防火墙进行集中设置。同时集团也正在建设统一的数据中心，预计明年将投入使用，这样就可以在统一的基础架构上发展应用和数据。

在流程上，通过将整合好的流程进行抽离，例如某业务流程系统选择一个能够水平覆盖所有业务单元的供应商，各业务单元通过接口接入到同一个系统中，之后也将各个系统进行逐步整合。未来对于同种类似场景但又难以统一的流程，也会考虑建设中台和微服务进行整合。

四步成就统一运维管理

有了统一的IT，还要有统一的流程和运维方法论，最后就是统一的运维工具。蔡华东把曾在下属业务单元IT运维的经验带到了集团，规划了集团IT运维的四个阶段。

第一阶段：筹建服务台，整体把控IT资源、优化资源配置，规范运维管理流程；

第二阶段：CMDB（配置管理数据库）建设，除了给财务同步资产信息，更重要的是给IT运维自动化做参考；

第三阶段：容量管理、配置管理，根据当前和未来的业务需求，以合理的成本为IT服务运作配备所需的IT资源，以及ITAM（IT资产管理）、安全等全方位的IT建设；

第四阶段：贯标（通过ISO标准），提高企业市场竞争力，保持和巩固企业市场竞争优势。

第一阶段通过Ivanti建设IT控制台，从2019年3月开始立项，9月正式上线。蔡华东表示，虽然各个业务还没有完全统一，但所有业务实现了工作界面的统一，各业务单元就能在同一个系统中协同工作。

第二阶段也在规划中，因为CMDB可以让管理层对集团内部的所有数字资产了如指掌，什么物理资产在哪里，什么应用在哪些物理资产之上都一目了然，让所有的事件影响分析、变更管理都有据可循。而且延锋在建设CMDB的同时还加入了一些自动化工具和开源软件。

根据蔡华东的经验，CMDB项目很容易失败，之前IT人员去工厂为服务器配置IP地址、主机名等信息，但几个月后很多项都改变了，所以配置也就失效了。而自动化工具可以自动创建出一个关联图，并将新设备自动抓取到图中，以更好的实现自动化运维。

第三阶段更多是流程和自动化的构建，原来容量管理更多是通过监控进行人为调整，自动监控则可以让系统实现可用性管理。

自动化运维从监控开始

在延锋IT整合的过程中，自动化运维的理念一直贯彻始终，第一阶段控制台建设就已经实现一些初步的自动化，例如监控软件监测到某台服务器出现问题，可以自动在控制台建立工单。到第二阶段将以CMDB为核心，以服务对象提供自动化。

通过CMDB延锋可以看到每一个机房有哪些IT设备，甚至产线上有多少扫描枪，同时在应用层面也可以看到配置项，配置了哪些账号和应用，形成硬件和应用的协同。

在工厂内更多的故障其实来源于工厂设备的故障，例如生产线上扫码打印机故障，其中可能是网络、服务器、数据库等诸多问题产生，通过人为排查效率很低，在CMDB中根据其中的逻辑，延锋可以自动筛选出条码打印机相关的所有事项，快速找到问题的根源。

蔡华东在曾经的业务单元遇到最多的就是生产线卡顿现象，零部件厂商的生产节拍比整车厂要快得多，所以卡顿对于业务开展造成了一定影响。但是整个链条上涉及的系统和流程有很多，这也造成卡顿的原因很难排查。

一个例子是，几年前一个工厂频繁发生卡顿，但这种卡顿又是无规律的，该业务单元成立了专家小组，经过一个半月的排查最终找到是程序开发中的一个问题。蔡华东说，在正常运行情况下是很难找到卡顿的原因，但是卡顿又经常无规律发生，必须在卡顿发生时进行追踪，而在实现自动化运维后30秒就可以发现问题从而快速解决问题。

随着集团IT逐步扩大发展，监控也将成为未来保障延锋IT服务灵活性的重要抓手，因为只有及时找到问题才能保证制造业的生产命脉。而且全方位的监控，还可以进行统一的数据分析，让运维向着智能化的方向发展。