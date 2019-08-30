中小企业也能从数字化转型中获益

为什么只有所有的大公司才能享受数字化转型的乐趣呢？中小企业也将从数字化转型中受益——他们只需要更有针对性，这就是AIIM内容专家Kevin Craine的看法。

至顶网CIO与CTO频道 08月30日 编译：为什么只有所有的大公司才能享受数字化转型的乐趣呢？中小企业也将从数字化转型中受益——他们只需要更有针对性，这就是AIIM内容专家Kevin Craine的看法。在一本新书中，他观察了中小型企业是如何加入数字革命的。他指出：“小型和中型企业可能处于最令人羡慕的位置，可以利用这些技术，甚至与更大的竞争对手一起参与竞争。”

Craine确定了中小型企业可以开启数字化之旅的三个领域：

应付账款：“在商业和商务的其他领域已经变得越来越无纸化的现在，大多数组织的应付账款流程仍然陷在纸质副本和人工作业流程之中。结果是，这种成本高昂而且劳动密集的流程让企业相对于竞争对手来说变得更加弱势，其固有的低效率会让财务主管变得越来越不安。”

人力资源：“管理企业的人力资本需要大量的文档，这些文档甚至在员工被聘用之前就已经开始出现了，并且在一个人已经离开公司之后继续发展。数字转换使用现代文档和内容管理工具自动化这个流程，可以实现更加集成的数据和案例管理功能，使用过去的纸质工作流程是根本无法实现的。”

销售：“取得胜利的将是那些成功为其销售团队提供所需工具，将客户的知识转化为有意义的积极体验的公司。通过集中、实时、基于云的文档管理和工作流自动化，这些团队可以更好地优化买方在购买过程中的关键阶段。通过数字化文档，在整个流程中保持数字化，然后利用工作流程自动化将这些信息传递给合适的团队并启动致胜的销售工作流程，大大增强了销售和营销。交易完成后，最佳解决方案提供了一种通过工作流程来数字化、管理和共享合同的方法，从而简化了销售、法律和执行审核人员之间的协作。”

随着企业开始转型，Craine建议评估当前流程和工作流，并努力实现特定目标。制定“一系列具体的期望和目标，例如‘我们将发票付款所需的时间从3天减少到3小时’，或‘我们将把新员工入职流程的时间从5小时减少到1小时’。”他解释说：“将这些希望实现的‘计划’目标作为RFP或项目里程碑的一部分，并根据这些目标衡量你的成功。”