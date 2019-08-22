初创企业青睐AWS的理由

AWS一直在不断寻找新的解决方案来解决问题，平台上也拥有了越来越多的功能，让AWS变得更有吸引力。而且除了技术建议，AWS还可以响应初创企业的商业需求，给出多方面的帮助和支持。

至顶网CIO与CTO频道 08月22日 北京消息（文/王聪彬）：每一个初创企业都有成为独角兽的决心和毅力，但是这个过程是非常困难的。独特新颖的想法、技术上的实现、资金上的支持都是初创企业成功不可缺少的因素。

AWS全球开发者及初创企业市场总经理Adam Fitzgerald在AWS已经是第六个年头，在这六年中他一直在围绕初创企业展开工作，尤其是他看到越来越多的中国企业通过AWS获得成功。

AWS全球开发者及初创企业市场总经理Adam Fitzgerald

当然Adam Fitzgerald也给出了为什么要选择AWS的三个理由，第一、为初创企业思考响应他们的需求；第二、经过验证的帮助初创企业成长的一系列平台；第三、为初创企业构建最好的平台，获得大企业一样的服务。

其实AWS一直在不断寻找新的解决方案来解决问题，平台上也拥有了越来越多的功能，让AWS变得更有吸引力。而且除了技术建议，AWS还可以响应初创企业的商业需求，给出多方面的帮助和支持。

为什么是AWS？

在早些年，云是一个很新的事物，由于公有云的使用门槛较低，更多是初创公司在使用。世界上最大的一些初创公司在一开始就选择了AWS，像Airbnb、Uber等。在中国也不例外，美图、TalkingData、销售易等企业也都在使用AWS。

AWS用了很多时间去思考初创公司的需求，通过帮助初创企业的不断成功，AWS也获得了创新的思维方式。Adam Fitzgerald说道，AWS一直都是使用创新的初创公司式的思维模式在工作，而且很多初创公司的员工也加入到AWS中，不断培育这种精神，然后反哺初创公司。

初创公司追求发展速度，同时还需要不断调整方向。AWS能够让初创公司快速访问、调配资源，正是这种随需取用资源能让初创公司快速将产品上市，并使产品能够快速的迭代。而且初创公司也可以将更多时间聚焦到业务，而非IT运维。

AWS有着最广泛、最深入的技术组合和平台，拥有计算、存储、网络、数据库等超过165项功能全面的服务，在AWS上，初创企业可以寻找到合适的工具，向大企业一样使用技术。

这些服务每年还在不断壮大，Adam Fitzgerald表示，去年一年，AWS就推出1957项新服务和功能，同时响应客户需求还衍生出各种用途的新产品和服务，这种创新的步伐是很多平台无法企及的。

同时，AWS还拥有庞大的全球云计算基础设施，包括22个区域，69个可用区，对于开展海外业务的企业有着非常好的支持，可以快速在海外开展业务。

让成长遍地开花

为了让数以百计在AWS平台上的开发者能够相互沟通、学习，AWS开源了很多指南、练习、工具在GitHub上供开发者使用，同时建立AWS GitHub让开发人员可以聚在一起互通有无。

对于初创企业AWS也有着丰富的工作经验，这些工作经验也进一步转化成一些初创公司的项目，称之为"AWS云创计划"。初创公司可获取一系列资源的访问权，来帮助他们迅速上手使用 AWS，其中包括积分、培训和支持。

2014年，AWS云创计划在中国启动，目前拥有的组合资源包专为参加企业加速器、企业孵化器、种子/风险投资基金领域的初创公司和其他支持初创公司的组织而设计。

为支持中国企业创新创业，AWS联合政府、产业合作方以及专业运营方在内的各方优势资源，共同投入建设联合创新中心，下设孵化器、国际化项目、加速器和云创人才培养基地等模块。截至2019年7月，AWS已经建设了七个联合创新中心。

Adam Fitzgerald表示，AWS也在与教育部密切合作，确保知识能够通过一些学习网络为未来的开发人员服务，像针对大学生的培训项目“云创学院”，让大学生和老师了解云计算的良好架构。

同时，AWS正与中国70多所院校合作为超过11万大学生提供云计算培训，另外很快也将进行专业化的AWS人才认证，通过认证项目在市场上获得知识的溢价。